En France, l’année dernière, le leasing social avec, comme promesse, une voiture électrique à environ 100 euros par mois, a fait un véritable carton. Face au ralentissement de la demande pour les voitures électriques, l’Allemagne pourrait s’inspirer de ce modèle. De quoi rebooster les ventes en Europe.

L’an passé, les ventes de voitures électriques en France ont été boostées par les subventions classiques, à savoir le bonus écologique, mais aussi par un nouveau levier qui devait faire office de laboratoire.

Appelé « leasing social », ce système devait permettre aux foyers fiscaux les plus modestes d’accéder à une voiture électrique à environ 100 euros par mois. Les constructeurs et le gouvernement ont joué le jeu, avec des autos parfois largement sous cette somme, comme la Citroën ë-C3 qui s’est affichée jusqu’à 54 euros par mois (avec une accumulation d’environ 13 000 euros d’aide au cumulé), tandis que la palme est revenue à la Renault Twingo E-Tech avec ses 40 euros par mois.

Résultat ? Les demandes ont explosé, avec plus de 90 000 dossiers déposés les premières semaines de la mise en place du leasing social. Le gouvernement avait prévu à la base seulement entre 20 000 et 25 000 dossiers, mais face à l’engouement, le législateur a rapidement dû doubler ce nombre.

Le leasing social bientôt de retour en France

Bonne nouvelle, le leasing social doit revenir cette année, mais dans le courant du second semestre 2025. Pour le moment, nous ne connaissons ni le montant, ni même les conditions d’éligibilité, mais avec le resserrement du budget autour des subventions pour les voitures électriques, l’auto à électrons aux 100 euros par mois devrait coûter un peu plus cher cette année.

Toujours est-il que ce système fait des envieux, à commencer par l’Europe qui, dans son plan de soutien à l’industrie automobile européenne, compte bien s’inspirer du leasing social.

La Volkswagen ID.3 pourrait être l’une des candidates à la voiture électrique « pas chère » en Allemagne // Source : Volkswagen

C’est aussi le cas de nos voisins allemands selon les journalistes des Echos. En effet, outre-Rhin, ce système pourrait séduire puisque dans leur contrat de coalition, les conservateurs du futur chancelier Friedrich Merz et le Parti social-démocrate s’engagent à lancer un « programme pour les ménages à faibles et moyens revenus », sans en avoir défini les contours non plus.

Une aide plutôt mal accueillie par les constructeurs allemands ?

Si, en France, cette aide avait été plutôt bien accueillie, notamment par Stellantis, qui s’est accaparé une bonne majorité des contrats en leasing social via ses Citroën ë-C3, Peugeot e-208, Fiat 500e et autres Citroën ë-C4, du côté des constructeurs allemands, on émet certaines réserves, dans le sens où le gouvernement d’outre-Rhin pourrait ne pas se montrer aussi généreux que la France.

De ce fait, si l’objectif est de viser la voiture à 100 euros par mois, il faudrait qu’ils consentissent à baisser le prix de leurs voitures, tout en réajustant les curseurs avec les éventuelles aides étatiques.

La Renault 5 E-Tech bientôt plébiscitée par les Allemands ? // Source : Yannick Brossard – DPPI

Ce leasing social allemand pourrait aussi bénéficier aux fabricants de petites voitures électriques, et notamment les marques françaises qui sont globalement les seules à proposer des autos permettant d’atteindre des mensualités aussi basses, les voitures électriques des constructeurs allemands étant plus onéreuses. Certains d’entre eux pourraient voir d’un mauvais œil cette grande porte ouverte aux constructeurs français.

Reste à savoir si le leasing social allemand visera une voiture électrique à 100 euros par mois ou plutôt à un prix plus élevé, mais toujours plus accessible que les offres actuelles. Rappelons que l’Allemagne doit relancer ses ventes d’électriques, notamment après un ralentissement assez net des ventes en 2024 à cause, entre autres, de la suppression des subventions cette même année.

Pour aller plus loin

Explosion des ventes de voitures électriques en Europe : les données qui changent tout (sauf en France)

Si les ventes de voitures électriques repartent fortement à la hausse en Allemagne, cela pourrait permettre à la croissance de l’ensemble de l’industrie européenne d’augmenter. Rappelons que l’Allemagne reste le principal marché automobile en Europe.