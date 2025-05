Alpine mise sur une innovation moteur spectaculaire pour sa 3e voiture électrique

Quelques jours seulement après la révélation de l’A390, Alpine planche déjà sur sa troisième voiture électrique. Il s’agira d’une nouvelle version de l’A110, et on commence à savoir quelques petites choses à son sujet.

Alpine A390 // Source : Alpine

Alpine ne chôme pas en ce moment. Après avoir lancé sa première voiture électrique en 2024, à savoir l’A290, la marque tricolore continue sur cette voie. C’est ainsi qu’elle vient tout juste de lever le voile sur son SUV, l’A390, que nous avions pu découvrir en avant-première quelques semaines plus tôt.

Une nouvelle A110 électrique

Ce dernier marque un nouveau tournant pour le constructeur, puisqu’il s’agit de son tout premier modèle surélevé. Il possède cependant toujours une fiche technique très sportive, prouvant qu’Alpine n’en n’a pas fini avec les autos dynamiques. Cependant, l’actuelle A110 thermique, qui avait été lancée en 2018 ne va pas tarder à terminer sa carrière. Et cela alors que l’Union Européenne devrait interdire la vente de voitures essence et diesel à partir de 2035. La firme dieppoise ne sera évidemment pas épargnée par cette mesure.

Mais elle a plus d’un tour dans son sac, et on sait d’ores et déjà que l’A110 ne va pas mourir. C’est que nous avions déjà confirmé dans un article publié au début de l’année 2025. Et voilà que le patron du groupe Renault, Luca de Meo le fait à son tour. Relayé par le site britannique Autocar, ce dernier nous donne déjà quelques informations sur la prochaine génération du coupé sportif, qui passera donc à l’électrique. Celle-ci reposera sur la plateforme Alpine Performance (APP), qui équipera quatre modèles.

Alpine A110 E-ternité

Et on sait déjà que cette nouvelle mouture aura le droit à une technologie très intéressante, qui se développe de plus en plus. Il s’agit des moteurs-roues, que l’on retrouve déjà sur la nouvelle R5 Turbo 3E dévoilée un peu plus tôt en 2025.

ette solution, également étudiée par BMW permet notamment d’améliorer l’autonomie de la voiture, mais aussi de libérer de l’espace à bord. C’est d’ailleurs ce qu’explique le patron de la firme. « Avec un moteur dans les roues, on a plus d’espace pour les bagages, les pieds ou pour coulisser son siège vers l’avant ou l’arrière ».

Pour lui, « l’ A110 est parfaite pour un week-end, mais pour séduire un public plus large, il faut plus d’espace ». L’utilisation de moteurs directement intégrés dans les roues permet de placer les batteries ailleurs que sous le plancher. Ce qui permet également de pouvoir abaisser la hauteur de l’assise du conducteur, et de lui offrir une position plus dynamique. Par ailleurs, la future sportive française aura le droit à une plateforme en aluminium, ce qui aura pour effet de réduire considérablement son poids.

Un concentré de technologies

Selon les premières estimations, ce dernier devrait être en baisse de 150 à 250 kilos. Néanmoins, l’usage de moteurs dans les roues pose encore un petit souci. En effet, l’un des principaux inconvénients de cette technologie est que le poids non suspendu est plus élevé. Il s’agit de celui des roues et de tous les composants tels que les freins, la transmission et la suspension. Concrètement, cela peut avoir un impact négatif sur la tenue de route et le confort sur les routes abîmées.

Mais nul doute que le constructeur a déjà tout prévu pour pallier ce souci sur sa future A110 électrique. Pour le moment, on ne connaît pas ses caractéristiques techniques précises, mais on sait qu’elle devrait être plus légère qu’une voiture thermique comparable. Pour mémoire, l’actuelle version essence pèse environ 1,1 tonne. Cette nouvelle mouture devrait adopter la technologie à flux axial pour ses moteurs électriques, comme le fait déjà Ferrari et Mercedes. Celle-ci se caractérise par un poids et un coût réduit.

La sportive devrait afficher une puissance tournant autour de 480 chevaux et elle aura le droit à une batterie NMC (nickel – manganèse – cobalt) d’une capacité de 77 kWh. L’autonomie reste quant à elle encore mystérieuse, mais elle devrait être largement supérieure aux 364 kilomètres de l’A290. Car pour mémoire, celle-ci embarque un pack de seulement 52 kWh, repris de la Renault 5 E-Tech. En termes de design, la nouvelle A110 s’inspirera très fortement de l’actuelle, ce qui devrait rassurer les puristes. Sa présentation devrait arriver en 2026.