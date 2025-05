Alpine A390 : près de 500 chevaux pour cette nouvelle voiture électrique made in France

Un an après l’A290, Alpine lève le voile sur sa 2ᵉ voiture électrique, la nouvelle A390. Ce grand SUV ultra performant produit en France sera doté de trois moteurs, dont la puissance se rapproche des 500 chevaux.

Crédit : Alpine

Née pour la 2ᵉ fois en 2018, Alpine est en train de vivre un nouveau tournant. Après avoir relancé son A110 à moteur essence, la marque dieppoise doit désormais électrifier sa gamme, sous la pression de l’Union Européenne.

C’est dans ce contexte qu’elle a dévoilé en 2024 sa toute première voiture électrique, une citadine baptisée A290, dérivée de la Renault 5 E-Tech.

Un grand SUV au style affuté

Un an plus tard, le constructeur dieppois fondé en 1955 fait à nouveau parler de lui avec l’arrivée de sa deuxième voiture électrique. Annoncée par le concept A390_β que nous avions découvert au Mondial de l’auto de Paris, cette dernière prend le nom d’Alpine A390.

Et sans surprise, il reste très proche du showcar, malgré quelques petites évolutions esthétiques afin d’être compatible avec la grande série. Cela se voit notamment au niveau de la face avant, dont le traitement est très légèrement différent. Néanmoins, la voiture conserve des lignes toujours très musclées.

Crédit : Alpine

Attention, ne parlez pas de SUV, mais plutôt de « Sport Fastback » pour qualifier cette nouvelle arrivante dans le catalogue. Et ce malgré sa garde au sol élevée, et ses grandes jantes allant jusqu’à 21 pouces. On remarque aussi que les passages de roues sont complétés par des inserts en noir brillant. La silhouette est quant à elle très élancée et dynamique, avec une ligne de toit particulièrement inclinée, tout comme la lunette arrière. De quoi alléger visuellement le véhicule, qui affiche des dimensions assez généreuses.

Il mesure en effet 4,62 mètres de long, soit 15 centimètres de plus qu’un Scénic E-Tech, pour 1,53 mètre de haut et 1,89 mètre de large. Un gabarit assez massif pour cette Alpine A390, qui affiche clairement ses ambitions sportives. De profil, les flancs sont sculptés, tandis que la face avant se pare de prises d’air assez massives. On retrouve également un motif en forme de triangle un peu partout, comme une signature de la marque tricolore. Et la partie arrière vaut également le coup d’œil.

Crédit : Alpine

Très sportive, cette dernière a le droit à une signature lumineuse prenant la forme d’une fine bande à LED. On remarque que le nom du constructeur est inscrit en lettres rétro-éclairées également. Le bouclier est quant à lui peint en noir brillant. Malheureusement, Alpine n’a pas encore donné de précisions sur le Cx (coefficient de traînée) de sa nouvelle A390 pour le moment. Celle-ci se déclinera en six teintes de carrosserie, dont le superbe Bleu Alpine Vision des photos officielles.

Un poste de conduite dans la continuité

Si le style extérieur de la nouvelle Alpine A390 est très différent du reste de la gamme, le poste de conduite est quant à lui plus familier. Et pour cause, il reprend les grandes lignes de celui du Renault Scénic E-Tech, avec quelques touches reprises de l’A290, comme le volant sport ou le sélecteur de rapport sur la console centrale.

Crédit : Alpine

Nous retrouvons donc une disposition similaire au SUV Renault, avec un écran tactile vertical de 12 pouces. Celui-ci repose sur Android Automotive et intègre Google Assistant ainsi qu’un planificateur d’itinéraire inclus dans Maps, qui gère la navigation. Il est aussi compatible avec Apple CarPlay et Android Auto.

Le conducteur peut aussi profiter d’Alpine Telemetrics, qui affiche toutes sortes de données sur la voiture. Bien sûr, nous retrouvons aussi un combiné d’instrumentation numérique d’une diagonale de 12,3 pouces. Celui-ci est personnalisable et il affiche toutes les informations nécessaires à la conduite. On retrouve enfin plusieurs ports USB-C et un chargeur pour smartphone à induction.

Crédit : Alpine

L’habitabilité et le confort sont les maître-mots à bord de cette nouvelle arrivante dans la gamme, dont l’empattement est annoncé à 2,71 mètres. Comme nous avons pu le voir lors de notre première découverte de la voiture, la banquette arrière est agréable et la garde au toit est également assez généreuse. Le volume de coffre est affiché à 532 litres.

Il faut également noter que la nouvelle Alpine A390 fait appel à l’entreprise française Devialet pour fournir le système audio, comme sur la Denza N7. Les passagers ont le droit à deux versions, allant jusqu’à 13 haut-parleurs pour une ambiance totalement immersive. Outre l’habitabilité, un travail important a également été effectué sur la qualité des matériaux.

Alpine A390 // Source : Thomas Antoine pour Alpine

Alpine annonce dans son communiqué que le volant est recouvert de cuir Nappa, que l’on retrouve aussi sur les sièges baquet Alpine Sport Seat. Ces derniers sont réglables électriquement et sont également chauffants. À noter qu’ils sont recouverts d’Alcantara, en fonction de la finition choisie. Le SUV peut accueillir jusqu’à cinq personnes à son bord, et s’offre une console centrale pratique intégrant la commande de la boîte de vitesse, comme sur la citadine A290.

Deux niveaux de puissance au programme

Il faut savoir que la nouvelle Alpine A390 repose sur la plateforme AmpR Medium développée par la division du groupe Renault dédiée à la voiture électrique, et sur laquelle reposent les Mégane et Scénic E-Tech.

Crédit : Alpine

À la différence majeure des Renault électrique, la plateforme accueille ici pas moins de trois moteurs, soit à un l’avant et deux à l’arrière. Cependant, le SUV se décline tout de même en deux versions bien distinctes, avec des puissances qui varient. La gamme commence avec la GT, qui affiche une puissance de 400 chevaux et qui réalise le 0 à 100 km/h en 4,8 secondes, pour une vitesse maximale de 200 km/h.

La seconde, baptisée GTS atteint quant à elle les 470 chevaux pour un couple maximal de 808 Nm. Ce qui lui permet d’atteindre les 100 km/h en seulement 3,9 secondes, tandis que la vitesse de pointe est portée à 220 km/h.

Crédit : Alpine

L’agilité est optimisée par le système Alpine Torque Vectoring, qui permet une répartition optimale du couple entre les trois moteurs et les roues. À noter que la voiture peut aussi profiter d’un gain de puissance pendant 10 secondes grâce au bouton Overtake sur le volant. Elle a aussi le droit à un mode launch control.

Si l’A390 est disponible avec deux niveaux de puissance, elle n’a en revanche le droit qu’à une seule batterie. Produite en France par Verkor, elle affiche une capacité de 89 kWh utiles, et offre une autonomie maximale de 555 kilomètres selon le cycle WLTP.

De plus, elle est associée à une pompe à chaleur livrée de série, de même que la charge bidirectionnelle, capable d’injecter de l’énergie de la batterie vers le réseau et d’être rémunéré pour.

La recharge s’effectue de 15 à 80 % en moins de 25 minutes, à une puissance maximale de 190 kW. Et ce alors que la voiture fait l’impasse sur l’architecture 800 volts.

Crédit : Alpine

En courant alternatif, elle a le droit à un chargeur embarqué de 11 kW, mais cette puissance peut être portée à 22 kW en option. A noter que le SUV propose jusqu’à quatre modes de freinage régénératif, et la conduite à une pédale, jusqu’à l’arrêt complet donc.

Enfin, le constructeur a mis au point deux sonorité Alpine Drive Sound, afin de rendre la conduite plus dynamique. Cependant, et contrairement à ce que propose Abarth, le but n’est pas ici d’imiter le son d’un moteur thermique.

Une production made in France

La nouvelle Alpine A390 sera produite en France, et plus particulièrement au sein de l’usine historique de Dieppe, en Normandie. Ce qui pourrait la rendre éligible au bonus écologique, du moins si son prix reste sous les 47 000 euros – seuil maximal d’éligibilité.

Crédit : Alpine

Les prix sont encore inconnus, mais nous devrions en savoir plus en amont de l’ouverture des commandes, fixée au cours du 4ᵉ trimestre 2025. Les premières livraisons pourraient démarrer au début de l’année 2026.

Une série spéciale, baptisée Alpine A390 Première, sera d’abord proposée dans un premier temps. Les clients pourront alors bénéficier d’écouteurs Devialet X Alpine en édition limitée pour l’achat de cette dernière, sans oublier une ouverture anticipée des commandes.