On est montés à bord de l’Alpine A390 électrique : trois moteurs pour une puissance phénoménale

Alpine poursuit la création de son Dream Garage. Après la petite A290, le constructeur français dévoile aujourd’hui en grande pompe sa seconde voiture électrique, l’A390. Et nous avons pu découvrir le SUV en avant-première.

Alpine A390 // Source : Thomas Antoine pour Alpine

Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur Alpine. Mais avant cela, un petit peu d’histoire s’impose pour parler de cette marque mythique, qui a façonné le paysage automobile français.

Fondée en 1955 par Jean Rédélé, ancien concessionnaire Renault et pilote de rallye, la firme s’impose notamment en compétition. Et tout particulièrement en Formule 1. Son credo : la sportivité et la légèreté. Mais en 1995, le constructeur cesse son activité après la fin de la production de l’Alpine A610.

Ce n’est qu’en 2012 que Renault annonce le retour de la marque, avec le premier concept A110-50, qui annonce la future A110 qui sera révélée dans sa version de série en 2017. Le succès est alors immédiat. Oui mais voilà, l’Union européenne veut interdire la vente de voitures thermiques à partir de 2035. Et Alpine ne fait pas exception. C’est ainsi qu’elle lève le voile en 2024 sur sa toute première voiture électrique, la citadine A290. Présentée lors des 24 Heures du Mans, elle est la première pièce du Dream Garage du constructeur. Elle est basée sur la plateforme de la R5 électrique.

Alpine A390 // Source : Thomas Antoine pour Alpine

La seconde sera un SUV électrique, annoncé par le concept A390_β que nous avions découvert au Mondial de l’auto de Paris. Et c’est aujourd’hui à Dieppe, fief de la marque normande que la version de série se dévoile officiellement. Nous avions eu la chance de pouvoir la découvrir en avant-première quelques semaines plus tôt, et surtout de nous installer à bord de cette nouvelle Alpine A390, le premier SUV de la marque tricolore.

Design : des clins d’œil à l’A110

Avant de lancer la remplaçante de l’A110, qui prendra aussi la forme d’un coupé, Alpine veut d’abord proposer des modèles à plus grand volume. C’est pour cela qu’elle a dévoilé une citadine, mais surtout qu’elle va se lancer sur un tout autre segment : celui des modèles surélevés. Car on le sait, celui-ci plaît beaucoup, et ce depuis de nombreuses années. Cependant, cette nouvelle A390 n’est pas réellement un SUV à proprement parler. À vrai dire, le constructeur la décrit plus précisément comme un « Sport Fastback ».

Alpine A390 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Il n’empêche que le véhicule affiche tout de même une garde au sol assez généreuse, qui n’a cependant pas été détaillée. En revanche, on connaît déjà les dimensions de la voiture, qui n’a plus grand-chose à voir avec la compacité de l’A110. Et pour cause, elle mesure ici 4,62 mètres de long pour 1,53 mètre de haut et 1,89 mètre de large. L’Alpine A390 est 15 centimètres plus longue qu’un Renault Scénic E-Tech avec laquelle elle partage la plateforme. Néanmoins, il conserve l’ADN du coupé, afin d’espérer capitaliser sur son succès et son capital-sympathie.

Cela se voit évidemment par la silhouette très élancée, avec une ligne de toit très inclinée. L’ensemble reste très proche du concept, même quelques éléments ont été retravaillés. C’est notamment le cas du bouclier avant, toujours percé de petites ouvertures en bas. Le dessin des feux à LED est aussi légèrement différent, mais toujours avec subtilité. On retrouve un motif en forme de triangles un peu partout sur l’avant du véhicule. Fait étonnant, ce dernier fait l’impasse sur les petits feux additionnels, que l’on retrouve sur l’A110 et l’A290.

Alpine A390 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Ces derniers rappellent pour mémoire l’univers de la compétition, et notamment du rallye, dans lequel le constructeur brillait par le passé. La partie arrière n’a également plus rien à voir avec le reste de la gamme. Nous retrouvons ici une lunette très inclinée, qui apporte du dynamisme à l’ensemble, tout comme le petit becquet. Les feux prennent quant à eux la forme d’une fine bande rétro-éclairée, qui intègre le nom de la marque. Nous retrouvons là encore des triangles, tandis que le bouclier est particulièrement visible car peint en noir brillant. Enfin, le Cx (coefficient de traînée) n’a pas été précisé.

Habitacle : un air de déjà-vu

La nouvelle Alpine A390 marque indéniablement un véritable tournant pour le constructeur tricolore. Et cela en adoptant une silhouette inédite pour la marque. Cependant, la révolution n’est pas vraiment à l’ordre du jour à bord. Et pour cause, le crossover électrique reprend l’intérieur de l’A290, elle même héritée de la Renault 5-Tech. Une manière de garder une continuité entre tous les modèles de cette nouvelle gamme, mais aussi de réaliser des économies. Cependant, le poste de conduite affiche une très bonne qualité perçue, et la présentation est convaincante.

Alpine A390 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

On retrouve facilement nos repères dans cet habitacle, qui se veut évidemment haut de gamme, sans oublier la sportivité. Si la sellerie noire est un peu austère, quelques touches de blanc apportent une certaine originalité, remplaçant les traditionnelles surpiqûres. Les sièges sport sont quant à eux fournis par le spécialiste Sabelt et ils offrent un parfait compromis entre confort et maintien. De ce fait, il sera tout à fait envisageable de faire de longs trajets au volant du crossover électrique.

Le poste de conduite est bien pensé, même s’il fait disparaître la quasi-totalité des boutons physiques. Ce qui risque de ne pas plaire à certains automobilistes, d’autant plus que l’EuroNCAP pourrait finir par pénaliser cette approche. La console centrale est là encore reprise de la citadine électrique, avec les trois boutons pour la commande de boîte. Le confort est également de mise à bord de cette A390, qui s’offre dès l’entrée de gamme un système audio fourni par Devialet, comme sur la Denza N7. Ce dernier se décline en deux versions et est composé de 13 haut-parleurs pour une expérience totalement immersive.

Alpine A390 // Source : Thomas Antoine pour Alpine

D’autant plus que la voiture semble bénéficier d’une bonne insonorisation. À l’arrière, l’espace est généreux pour les passagers, qui profitent d’une garde au toit suffisante, malgré son inclinaison. Cette nouvelle venue dans la gamme se veut avant tout familiale, et peut accueillir jusqu’à cinq personnes à son bord. L’empattement est annoncé à 2,71 mètres, ce qui permet d’offrir une habitabilité très correcte et un bon espace aux jambes. Le volume de coffre est quant à lui annoncé à 532 litres. Il est possible de l’agrandir grâce à un double-fond si besoin.

Infodivertissement : on retrouve ses repères

Comme nous l’avons indiqué un peu plus haut, la nouvelle Alpine A390 n’opère pas de réelle révolution dans son poste de conduite. Elle reprend la présentation de la citadine que nous avions pu essayer un peu plus tôt. Et cela se voit en particulier du côté du dessin de la planche de bord. Cependant, on note tout de même quelques subtiles différences avec sa petite sœur. C’est notamment le cas du système d’infodivertissement, et plus précisément des écrans. Le conducteur a le droit à une dalle tactile de 12 pouces sur le SUV, contre 10,1 pouces sur l’A290.

Alpine A390 // Source : Thomas Antoine pour Alpine

Ce dernier affiche des graphismes très modernes et surtout, il se montre globalement réactif. La prise en mains est également assez intuitive. L’ensemble fait appel aux services d’Android Automotive et donc de Google. Le conducteur peut utiliser Google Maps mais aussi Google Play et l’assistant Google Assistant. De plus, le système est compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, mais aussi avec les mises à jour OTA (over the air) à distance. Comme sur la citadine, il est possible de bénéficier d’Alpine Telemetrics, qui permet d’accéder à trois sortes de services liés à la conduite, notamment sur circuit.

De nombreux conseils sont aussi disponibles pour apprendre à piloter et à utiliser au mieux son véhicule en conduite sportive. L’écran central est associé à un grand combiné d’instrumentation numérique de 12,3 pouces. Personnalisable, celui-ci est très clair et propose plusieurs vues en fonction des besoins. De plus, il affiche également toutes sortes de données relatives à la conduite, telles que l’autonomie, la vitesse et la consommation. En conduite plus dynamique, on y retrouve aussi la force G ou encore le temps au tour sur circuit.

Alpine A390 // Source : Thomas Antoine pour Alpine

Il est aussi possible de réaliser des défis proposés par la voiture, autour de trois thèmes (agilité, puissance, endurance), à la manière d’un jeu vidéo. Certains peuvent se faire sur route ouverte. Le SUV électrique a le droit à plusieurs prises USB-C à l’avant et à l’arrière, ainsi qu’un chargeur pour smartphone à induction. Globalement, l’ensemble est pratique et bien pensé. La voiture est livrée avec un planificateur d’itinéraire intégré directement dans Google Maps. Elle est aussi compatible avec l’application My Alpine pour smartphone, qui permet d’accéder à toutes les données et de programmer la recharge, entre autres.

Motorisation, autonomie et recharge

La nouvelle Alpine repose sur la plateforme AmpR Medium développée par Ampere, la division électrique du groupe Renault. Conçue pour les motorisations zéro-émission (à l’échappement), elle accueille ici pas moins de trois moteurs, un à l’avant et deux à l’arrière. Le SUV a le droit à une traction intégrale, quelle que soit la version proposée. Deux seront proposées dans le catalogue, baptisées GT et GTS, coiffant la gamme. La première revendique déjà pas moins de 400 chevaux et peut réaliser le 0 à 100 km/h en 4,8 secondes.

Alpine A390 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

La vitesse maximale est ici limitée à 200 km/h. De son côté, la variante GTS atteint les 470 chevaux et 808 Nm de couple, ce qui lui permet d’atteindre les 100 km/h en seulement 3,9 secondes. La vitesse de pointe est portée à 220 km/h. La sportive électrique est aussi livrée de série avec le système Alpine Torque Vectoring, qui permet une répartition optimale du couple entre les trois moteurs et les roues. Comme sur l’A290, le SUV se dote aussi d’un bouton OV (Overtake), qui permet d’offrir un surcroît de puissance pendant environ 10 secondes.

La nouvelle Alpine A390 inaugure une nouvelle batterie made in France, conçue par Verkor. Celle-ci affiche une capacité de 89 kWh utiles, et offre une autonomie maximale de 555 kilomètres selon le cycle WLTP. La pompe à chaleur fait partie de la dotation de série, tandis que la charge bidirectionnelle est en option. La recharge s’effectue de 15 à 80 % en moins de 25 minutes, à une puissance maximale de 190 kW. Le SUV fait l’impasse sur l’architecture 800 volts pour se contenter de 400 volts. Il faut compter environ 20 minutes de charge pour récupérer l’équivalent de deux heures de trajet sur autoroute selon le communiqué du constructeur.

Alpine A390 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

La voiture est vendue avec un chargeur embarqué de 11 kW en courant alternatif, mais il est possible de choisir un système de 22 kW en option. Pas moins de quatre modes de freinage régénératif sont aussi disponibles sur la voiture, qui peut aller jusqu’à l’arrêt complet. Une conduite à une pédale qui lui permet de rivaliser notamment avec le Nissan Ariya Nismo, l’un de ses principaux rivaux. Enfin, Alpine a conçu un son sur-mesure pour prévenir les piétons lorsque la voiture roule à moins de 30 km/h, comme l’exige la loi.

Prix et disponibilité : un lancement fin 2025

Pour le moment, Alpine n’a pas encore dévoilé le prix de sa nouvelle A390, mais ce dernier devrait être bien plus élevé que les 36 700 euros de l’A290 et les 50 000 euros de la Renault Scenic E-Tech en version haut de gamme. Il n’est pas sûr que le SUV ait le droit au bonus écologique, réservé aux voitures électriques de moins de 47 000 euros. Les commandes ouvriront au cours du 4ème trimestre 2025, et les tarifs devraient être annoncés à ce moment-là.

Alpine A390 // Source : Marie Lizak pour Frandroid

Les premières livraisons devraient quant à elles intervenir quelques mois plus tard, sans doute début 2026. Une série spéciale de lancement baptisée Alpine A390 Première sera disponible, deux semaines avant l’ouverture officielle des commandes. Les clients pourront alors bénéficier d’écouteurs Devialet X Alpine en édition limitée. La voiture est produite en France, au sein de l’usine historique de Dieppe.