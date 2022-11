Pendant le Black Friday, l’iPhone 13 ou le Xiaomi 12T sont à leur meilleur prix chez SFR

Pendant le Black Friday, même les opérateurs lancent des promotions agressives, permettant ainsi de s’offrir les smartphones stars du moment pour des tarifs abordables. L’iPhone 13 passe ainsi à 199 euros (+8€ /mois pendant 24 mois) et le Xiaomi 12T passe à 1 euro (+8€ /mois pendant 24 mois) avec forfait. De quoi anticiper Noël ou simplement remplacer à moindre coût un smartphone vieillissant.

Les habitués des bonnes affaires le savent : le Black Friday est souvent le meilleur moment de l’année pour remplacer son vieux smartphone. Avec des promotions pouvant aller jusqu’à plusieurs centaines d’euros, cette semaine de novembre est l’occasion parfaite de se rééquiper à petit prix.

Ça tombe bien, jusqu’au 28 novembre, SFR fait passer le prix de l’iPhone 13 à 199 euros (+8 € /mois pendant 24 mois) avec un forfait 5G 150 Go, et le Xiaomi 12T passe à 1 euro (+8 € /mois pendant 24 mois) avec le même forfait. Et si vous pensiez changer d’opérateur internet, il y en a aussi pour vous avec une offre Box SFR Starter + Forfait Mobile 5G 140 Go qui passe à 33 €/mois pendant 1 an.

L’iPhone 13 passe à 199 euros (+8 € /mois pendant 24 mois)

Lancé en 2021, l’iPhone 13 reste encore un excellent smartphone à un prix désormais très intéressant que la rédaction de Frandroid avait à l’époque, noté 9/10, soit une excellente note. Un peu plus petit que l’iPhone 14, l’iPhone 13 conviendra parfaitement à ceux qui sont fatigués des trop grands smartphones. Avec une diagonale d’écran de 6,1 pouces, il assure une très bonne prise en main.

Surtout, l’iPhone 13 possède des caractéristiques communes avec l’iPhone 14. Il profite par exemple du même écran Super Retina XDR que son petit frère. Autre point commun : l’iPhone 13 possède la même puce A15 Bionic que son homologue de dernière génération. Il possède en revanche un GPU à 4 cœurs au lieu de 5. Une différence minime qui n’affectera que les joueurs (très) exigeants.

L’iPhone 13 possède également le même double module photo 12 mégapixels tout comme le même zoom optique ×2 et zoom numérique ×5. Les modes photo tels que Deep Fusion, Smart HDR 4 pour les photos ou encore Mode Portrait avec effet bokeh avancé. L’iPhone 13 est également certifié IP68 (comme l’iPhone 14), il est donc étanche à l’eau pendant au moins 30 minutes.

La batterie permet enfin de tenir 19h en lecture vidéo et s’offre le luxe de pouvoir être rechargée jusqu’à 50 % en 30 minutes avec un adaptateur 20 W ou plus.

En ce moment, l’iPhone 13 est disponible à 199 euros (+8 €/mois pendant 24 mois) grâce à une ODR de 80 euros. Pour bénéficier de ce prix, l’iPhone vient avec un forfait 150 Go 5G à 30 euros par mois.

Ce forfait 5G 150 Go de SFR comprend :

150 Go d’internet mobile en 4G et 5G en France métropolitaine ;

les appels illimités, SMS & MMS illimités depuis la France vers tous les fixes et mobiles de France métropolitaine et des DOM. MMS illimités vers la France métropolitaine ;

100 Go d’internet mobile depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre ;

les appels illimités, SMS & MMS illimités depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre.

Le Xiaomi 12T passe à 1 euro (+8 €/mois pendant 24 mois)

Avec son look très design et sa dalle AMOLED de 6,67 pouces, le Xiaomi 12T se pose comme un très bon rapport qualité/prix sur Android. Il profite en effet d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui permettra de profiter de tous les contenus. Il offre également une prise en charge de la gamme colorimétrique DCI-P3 qui assure un rendu colorimétrique le plus juste possible.

À l’arrière, son triple module photo se compose d’un capteur de 108 mégapixels avec optique grand-angle. Son second capteur de 8 mégapixels s’équipe d’un objectif ultra grand-angle. L’optique macro enfin, profite d’un capteur de 2 mégapixels qui permet de gérer la profondeur de champ. Un module complet qui offrira de très belles performances photographiques.

Côté technique, le Xiaomi 12T profite d’une puce Dimensity 8100 Ultra, un très bon processeur réservé aux smartphones milieu de gamme. Pour l’épauler, il faut compter sur une configuration de 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire de stockage. L’assurance de pouvoir stocker toutes vos données et une quantité impressionnante de photos. À l’avant, les performances sont également encourageantes avec une définition de 20 mégapixels du capteur avant.

L’autonomie enfin n’est pas en reste avec une batterie de 5000 mAh compatible charge rapide 120W. Dans les faits, comptez 19 petites minutes pour passer de 0 à 100 %. Le chargeur 120W est par ailleurs fourni avec le téléphone. À vous la charge ultra rapide.

En ce moment, le Xiaomi 12T est à 1 euro (+8 €/mois pendant 24 mois) avec une offre de remboursement de 80 euros. Il s’accompagne également du même forfait 150 Go 5G de SFR.

Une offre Box Fibre SFR très alléchante couplée à un forfait mobile

Une fois n’est pas coutume, parmi la sélection de smartphones, une offre Box internet se détache de la masse. Et pour cause, cette offre fibre vient accompagnée d’un généreux forfait mobile 5G de 140 Go.

Concrètement, l‘abonnement à la Box Fibre Starter comprend :

Un débit ascendant et descendant jusqu’à 500 Mb/s ;

; le Wifi 5 ;

; 160 chaines TV incluses ;

TV incluses ; les appels illimités depuis votre ligne fixe vers les fixes en France.

La Box SFR Fibre Starter est proposée à 18 euros par mois pendant un an et passe ensuite à 38 euros par mois.

Le forfait mobile 5G, 140 Go comprend quant à lui :

140 Go d’internet mobile en 4G et 5G en France métropolitaine ;

en 4G et 5G en France métropolitaine ; les appels illimités, SMS & MMS illimités depuis la France vers tous les fixes et mobiles de France métropolitaine et des DOM ;

les MMS illimités vers la France métropolitaine ;

100 Go d’internet mobile depuis l’Europe , les DOM, la Suisse et Andorre ;

, les DOM, la Suisse et Andorre ; les appels illimités, SMS & MMS illimités depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre ;

Le forfait 5G 140 Go de SFR est ainsi proposé à 21 euros par mois pendant un an puis 33 euros par mois.

Pour ce Black Friday, SFR propose donc un pack intéressant. En souscrivant dans le même temps à l’offre box et mobile, vous bénéficiez de l’avantage SFR Family inclus. Cela représente une économie de 6 euros par mois pendant un an, soit une réduction totale de 72 euros. Le bon moment d’en profiter, donc.