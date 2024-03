Starlink introduit un forfait moins cher : ce qu’il comprend

Starlink, le fournisseur d'accès internet par satellite de SpaceX, a récemment lancé un nouveau forfait moins cher : le forfait Deprioritized.

Avant de rentrer dans les détails du nouveau forfait, rappelons brièvement le principe de Starlink. Contrairement aux opérateurs satellites traditionnels qui utilisent un seul satellite situé à 36 000 km au-dessus de nos têtes, Starlink s’appuie sur une myriade de petits satellites en orbite à 500 km d’altitude.

Cela permet une couverture plus large et une latence plus faible, mais nécessite également un grand nombre de satellites pour fonctionner correctement. On parle de plusieurs milliers de satellites en orbite.

Le forfait Deprioritized : un débit limité à 50-100 Mbps

Le nouveau forfait Deprioritized de Starlink est disponible en Italie et en Espagne pour le moment, au prix de 29 euros par mois. C’est le montant du prix moyen d’une box fibre optique en mars 2024, 31,05 euros par mois selon Ariase.

Comme son nom l’indique, ce forfait ne donne pas la priorité aux utilisateurs sur le réseau, ce qui signifie que le débit peut être réduit en cas de forte demande.

Le débit est également limité à 50-100 Mbps, contre plus de 300 Mbps pour certains abonnés au forfait classique.

Cependant, il est important de noter que le débit réel dépend de plusieurs facteurs, tels que l’installation, le lieu de connexion, la météo et l’heure de la journée.

Les autres forfaits Starlink : de 40 euros à plus de 1000 euros par mois

En France, le forfait Starlink classique coûte actuellement 40 euros par mois pour des données illimitées, avec un matériel à 225 euros au lieu de 450 euros.



Il existe également un forfait « priorité » à 93 euros par mois, qui donne accès à des données en priorité et des débits plus élevés. Le prix de ce forfait peut aller jusqu’à 1060 euros par mois en fonction des besoins en données prioritaires, allant de 40 Go à 6 To par mois.

Quand le forfait Deprioritized sera-t-il disponible en France ?

Pour le moment, Starlink n’a pas annoncé de date de lancement pour le forfait Deprioritized en France. Il est possible que le fournisseur d’accès attende de déployer davantage de satellites et de couvrir une plus grande partie du territoire avant de proposer ce forfait moins cher plus largement.

