0 euro : voici le coût de ce forfait mobile 130 Go sans engagement durant 3 mois

On a tous besoin d’un forfait mobile, alors pourquoi en avoir un gratuitement pendant 3 mois ? C’est ce que propose en ce moment La Poste Mobile sur l’ensemble de son catalogue de forfaits sans engagement.

La Poste Mobile veut convaincre ses nouveaux clients de la qualité de son réseau et déploie une offre inédite pour l’occasion. L’opérateur leur permet de profiter de l’un de ses quatre forfaits mobile gratuitement pendant trois mois. Et le mieux dans tout cela, c’est qu’il s’agit en plus d’une offre sans engagement.

Par exemple, le forfait mobile de 130 Go habituellement facturé 10,99 euros est gratuit les trois premiers mois. Vous ne trouverez évidemment aucune offre concurrente capable de rivaliser avec celle-ci.

Quel forfait mobile gratuit choisir ?

Au total, quatre forfaits mobiles composent l’ensemble du catalogue des offres sans engagement de La Poste Mobile. Les quatre sont gratuits les trois premiers mois. L’un d’eux représente toutefois le compromis idéal, avec un tarif concurrentiel et une enveloppe de data qui répond à la majorité des usages.

Il s’agit du forfait mobile à 10,99 euros, dont les trois premiers mois sont offerts. Il comprend chaque mois :

130 Go de données mobiles (4G) ;

dont 25 Go utilisables en Europe et DOM/COM ;

appels, SMS et MMS illimités en France et DOM/COM.

Les différents forfaits sans engagement de La Poste Mobile // Source : La Poste Mobile

Vous avez peur de vous sentir à l’étroit avec cette quantité de data ? La Poste Mobile propose également trois autres forfaits mobiles, dont deux sont particulièrement généreux :

un forfait 300 Go et 5G à 19,99 euros avec 3 mois offerts ;

un forfait 200 Go à 14,99 euros avec 3 mois offerts ;

un forfait 100 Mo à 4,99 euros avec 3 mois offerts.

La Poste Mobile permet également d’ajouter la compatibilité 5G à ses forfaits 200 Go et 130 Go. Une option facultative et sans engagement qui coûte 5 euros par mois.

La gratuité de trois mois des forfaits La Poste Mobile n’est pas soumise à des conditions contraignantes. La seule chose à faire pour en profiter est de souscrire à l’un de ces forfaits, puis de rester abonné durant au moins trois mois. La remise s’appliquera alors automatiquement sur les trois premières factures.

Ensuite, les étapes de la souscription sont les mêmes qu’ailleurs. Si vous souscrivez à un abonnement La Poste Mobile pour en faire votre forfait principal, il est conseillé d’opter pour le transfert de ligne, via le numéro RIO.

Cette option est gratuite, et vous permet de conserver le même numéro de téléphone lors du changement d’opérateur. Mieux encore, cela permet aussi de résilier automatiquement votre ancien abonnement. La seule et unique chose à faire est d’indiquer votre identifiant RIO lors de la souscription à La Poste Mobile. Vous pouvez facilement l’obtenir en composant la boîte vocale dédiée au 31 79 depuis la ligne téléphonique concernée.