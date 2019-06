Free a rajouté une étape supplémentaire lorsque vous décidez d’annuler votre abonnement mobile.

Jusqu’à maintenant pour résilier une offre Free, cela se passait dans l’espace abonné, et vous pouviez récupérer une adresse de résiliation. Après quoi, vous n’aviez plus qu’à envoyer une lettre en accusé de réception. Comme le souligne Freebox Univers, il est désormais obligatoire d’appeler le 32 44 pour obtenir l’adresse de résiliation, pour ensuite envoyer le courrier recommandé. Cette nouvelle étape va permettre au support téléphonique de Free de tenter de retenir ses clients avec des offres de rétention. C’est aussi une opportunité pour négocier des tarifs plus bas.

Si vous avez décidé de conserver votre numéro de téléphone, vous n’avez plus qu’à récupérer le numéro RIO. Heureusement, cette démarche reste simple pour passer d’un opérateur à un autre. N’hésitez pas à consulter notre comparateur de forfaits mobiles sans engagement, il va vous permettre de faire des économies.