Free Mobile a profité de la journée mondiale de l’amitié pour tacler ses concurrents sur leurs offres mobiles.

Le marché des opérateurs en France est très concurrentiel et on n’est donc jamais étonné quand l’un des acteurs se permet une pique à l’encontre de ses adversaires. Ici, c’est donc le troll de Free Mobile qui nous intéresse.

L’entreprise a en effet posté un message sur Twitter dans lequel elle affirme ironiquement célébrer la journée mondiale de l’amitié : « nous avons pensé qu’il était de bon ton de vous partager les offres mobile de nos chers amis ». Dans le collimateur de Free Mobile se trouvent Orange et SFR ainsi que leurs filiales low cost Sosh et RED, en plus de B&YOU affilié à Bouygues Telecom.

Et si vous ne trouvez pas votre bonheur, chez Free on vous propose ⬇️⬇️ https://t.co/ravegGgDbK #friendshipday2019 pic.twitter.com/NmbZGc226c — Free (@free) July 30, 2019

Un troll pour faire de la pub

Free Mobile en profite pour faire la promotion de son forfait spécial à 8,99 euros par mois avec une enveloppe mensuelle 4G+ de 60 Go. Un troll piquant donc, mais rappelons que les détracteurs de Free Mobile lui reprochent souvent la qualité de son réseau.

À cela, nous pourrions répondre que Free Mobile devrait faire des progrès significatifs sur ce plan, notamment grâce au déploiement de son mystérieux réseau 208-16.

En attendant, n’hésitez pas à comparer les différents opérateurs téléphoniques français afin de déterminer lequel est le meilleur.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

La guerre des forfaits fait toujours autant rage et il faut sans doute s’attendre à de nouvelles attaques de part et d’autre.