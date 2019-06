Après avoir disparu des radars pendant quelques semaines, Free Mobile relance son forfait 60 Go pour 8,99 euros par mois pendant an. Ensuite, il bascule automatiquement sur le Forfait Free avec 100 Go de données à 19,99 euros par mois.

Free ne change pas une équipe qui gagne. On retrouve donc la même formule qu’auparavant avec 60 Go de données en 4G, proposée à 8,99 euros par mois pendant un an. À la fin de la première année, vous basculez automatiquement sur le « Forfait Free ». Il est facturé 19,99 euros, mais avec une enveloppe de données revue à la hausse pour atteindre 100 Go. Dans les deux cas, c’est sans engagement.

Comme toujours, vous avez les appels, SMS/MMS illimités vers les fixes et mobiles en France Métropolitaine et dans les DOM (sauf Mayotte pour les appels), 60 Go de data en France les 12 premiers mois puis 100 Go à partir de la date anniversaire. Ces quantités sont soumises à un fair-use, si vous allez au-delà votre débit sera donc réduit jusqu’à la prochaine échéance de paiement.

Pendant la première année, vous pouvez également utiliser votre data en Europe et dans les DOM, mais l’enveloppe est réduite à 4 Go par mois en 3G. Les appels SMS et MMS vers la France restent illimités si vous voyagez dans l’Union européenne et les DOM. Une fois passé sur le Forfait Free, vous profitez des appels/SMS/MMS illimités et de 25 Go de data en Europe et dans le DOM mais aussi de nombreuses destinations comme les USA, le Canada, ou encore l’Australie et même la Nouvelle-Zélande.

En plus du prix du forfait, il faut ajouter 10 euros pour recevoir la carte SIM triple découpe.

Pourquoi choisir la série 60 Go

60 Go de data par mois pour 8,99 euros la 1ère année

Une belle enveloppe à l’étranger la deuxième

y compris aux USA

La série 60 Go est de nouveau reconduite jusqu’au 18 juin, à 8,99 euros par mois pendant un an, avant qu’elle ne soit automatiquement transformée en forfait à 100 Go par mois pour 19,99 euros.

Prixtel - Série Spéciale 18 juin Appels illimités SMS/MMS illimités 10 Go - 100 Go 4,99€ Voir Série spéciale Free Forfait 4G - 60 Go 18 juin Appels illimités SMS/MMS illimités 60 Go 8,99€ 19,99€ Voir RED SFR Forfait 4G - 40 Go 17 juin Appels illimités SMS/MMS illimités 40 Go 10€ Voir Voir tous les forfaits