L’Arcep vient de publier les résultats définitifs de sa campagne de mesures 2019. 243 indicateurs ont été mesurées pourtant en France, et une conclusion s’impose : il existe des différences significatives de qualité entre les opérateurs.

Sur le site monreseaumobile.fr, vous pourrez consulter les données mesurées, elles sont d’ailleurs disponibles en open data. Vous pouvez trier ces données par type de transport. Si on sélectionne le métro parisien, on peut vérifier la qualité du réseau sur toutes les lignes de métro, pour des appels, des SMS et de la navigation web. Même chose sur les autoroutes, le TGV, le TER, le RER et de nombreuses lignes de métro dans les principales villes françaises.

Sur le résultat des données mesurées, Orange arrive en tête presque partout. Bouygues Telecom conserve son avance sur SFR, et se permet même de se rapprocher d’Orange. Enfin, Free Mobile reste derrière mais progresse et réduit l’écart par rapport aux trois autres opérateurs.

On remarquera d’ailleurs que la couverture du métro parisien par les quatre opérateurs a connu une très forte progression. Le taux de succès de téléchargement d’une page web est de 78 % en 2019 contre 42 % en 2018 et 18 % en 2017.

Pour la qualité des appels, Orange a le plus de succès : 80 % des appels de 2 minutes sont en qualité parfaite, juste devant Bouygues Telecom (79 %) et SFR (78 %). Free Mobile est derrière (70 %). Malheureusement, Free ne propose pas les appels haute définition en 4G. Pour les SMS, SFR, Orange et Bouygues sont devant Free, 95 % des SMS envoyés sont reçus en moins de 10 secondes, contre 92 % pour Free Mobile.