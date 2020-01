Fibre Internet : un mois d’abonnement à 22 euros offert pour toute souscription

En plus de proposer l'une des offres fibre sans engagement les plus intéressantes du moment, RED by SFR se permet de vous offrir un mois d'abonnement et de vous rembourser vos frais de résiliation.

La guerre des prix fait rage entre les différents fournisseurs d’accès à Internet depuis maintenant quelques années. RED by SFR a toujours su se démarquer de la concurrence avec des offres de qualités, et surtout un prix qui n’évolue pas au bout d’un an. Une particularité presque unique sur le marché, qui fait de l’offre de RED by SFR l’une des meilleures du marché.

La fibre à 22 euros par mois

La fibre devient de plus en plus accessible, et passe maintenant au même prix que certains abonnements ADSL. Chez RED by SFR, à 22 euros par mois, vous avez accès :

à la fibre jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement et 400 Mb/s en upload grâce à l’option Débit Plus offerte

aux appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations

à la location gratuite de la box

Cet abonnement se concentre sur les fonctionnalités essentielles (à savoir une connexion Internet très rapide), et c’est ce qui lui permet de conserver le prix si bas de 22 euros. D’autant plus que ce prix restera le même à vie. Ainsi la facture ne doublera pas après la première année comme c’est souvent le cas.

Jusqu’au lundi 20 janvier seulement, vous pouvez également profiter d’un mois d’abonnement offert pour toute nouvelle souscription. Il suffit de s’inscrire avant la fin de l’offre pour en profiter.

Une panoplie d’options

Parce que l’abonnement fibre de RED by SFR ne comprend que l’essentiel, le fournisseur d’accès à Internet propose différentes options aux utilisateurs pour compléter l’offre à leur guise. Cela permet à chacun d’avoir un abonnement au plus proche de ses besoins. Voici quelques options proposées par RED by SFR :

Un accès aux 35 chaînes de la TNT à 2 euros par mois (location du décodeur incluse)

100 Go de stockage dans le SFR Cloud à 3 euros par mois

accès à Youboox, le « Netflix du livre » à 5 euros par mois pendant un an

Vous pouvez souscrire et vous désinscrire des différentes options directement depuis votre espace client en quelques instants seulement.

Comment changer d’abonnement Internet

Vous êtes déjà abonné chez un autre fournisseur d’accès à Internet ? Ce n’est plus un problème, car changer d’abonnement Internet (et d’opérateur) est devenu bien plus simple qu’auparavant. Il n’y a plus de courriers recommandés à envoyer, puisque c’est le nouvel opérateur qui prend en charge les démarches pour vous. C’est-à-dire que vous allez conserver le même numéro de téléphone fixe tout en résiliant l’offre de l’ancien opérateur.

Pour y parvenir, il faut obtenir son identifiant RIO en composant le 31 79 depuis la ligne fixe concernée. En partageant cet identifiant RIO lors de la souscription à RED by SFR, vous laissez le nouvel opérateur s’occuper de tout. Au contraire, si vous souhaitez créer une nouvelle ligne, comme pour une résidence secondaire, vous n’avez pas à partager votre identifiant RIO.

Jusqu’au 3 février, RED by SFR rembourse également les frais de résiliation à hauteur de 100 euros, directement sur votre facture. Pour en profiter, il suffit de remplir une offre de remboursement disponible à cette adresse.