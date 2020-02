Quand Orange satisfait ses abonnés, SFR reste bon dernier

L'ARCEP a fait faire réaliser un sondage représentatif de la satisfaction des français envers leur opérateur mobile par Médiamétrie. Sans surprise, Orange reste premier et SFR bon dernier.

Pourquoi aime-t-on son opérateur ? Parce que le réseau est jugé de qualité, parce que le service après-vente est réactif, parce qu’il n’est pas trop cher… Du même temps, toutes ces qualités peuvent devenir les défauts d’un opérateur que l’on déteste.

Qui mieux que les abonnés eux-mêmes pour déterminer la qualité du service fourni par leur opérateur ? Comme chaque année, l’Arcep a organisé avec Médiamétrie un sondage sur la satisfaction des abonnés envers leur opérateur, relayé par Univers Freebox.

Orange 1er, SFR dernier, comme toujours

Vous auriez pu les deviner sans même lire cette actualité : les résultats mettent Orange 1er, et SFR dernier. Cela étant, la compétition entre Orange, Bouygues et Free se fait dans un mouchoir de poche, montrant tout de même peu de différence entre les acteurs sur la satisfaction offerte à leurs clients.

Sur le fixe, la différence entre ces trois acteurs est à chaque fois de 0,1 point. SFR reste par contre derrière à 7/10, soit 0,5 point de moins que le plus bas classé avant lui. Sur le mobile, bien que la satisfaction soit plus élevée, on peut constater la même histoire.

Reste cependant à souligner que selon l’ARCEP, ces chiffres restent plus élevés que l’année dernière. Aussi, on peut estimer que la qualité du service offert par les opérateurs français est toujours meilleure d’année en année.

SFR, régulièrement pointé du doigt par l’UFC Que Choisir, ses partenaires et les autorités, devrait par contre enfin faire l’effort de revoir ses pratiques. La disparité avec ses concurrents est toujours plus visible.