Comment le forfait modulable est devenu la meilleure option pour les voyageurs

Que vous voyagiez souvent ou non, le forfait mobile RED by SFR reste la solution la plus enviable. Il parvient à conserver un prix sous les 20 euros, tout en proposant une enveloppe de données à l’internationale importante. Une option que vous pouvez désactiver à loisir pour alléger encore la facture.

Lorsqu’il s’agit de couverture 4G à l’international, les acteurs du marché ont une fâcheuse tendance à proposer des forfaits mobiles soit inadaptés, soit incomplets. Enveloppe data famélique, liste de destinations réduite, options permanentes ou encore forfaits trop coûteux, autant de désagrément qui n’aident en rien les voyageurs. RED by SFR l’a bien compris et a adapté son offre en conséquence. L’opérateur propose ainsi un forfait mobile 50 Go à 17 euros par mois, avec une itinérance internationale culminant à 15 Go.

Préparez votre forfait aussi bien que votre voyage

Habituellement, le forfait mobile de RED by SFR est proposé à 12 euros par mois sans engagement, un tarif qui n’a pas vocation à doubler au bout d’un an. À ce prix-là, vous avez accès à 50 Go de data 4G avec un supplément de 8 Go à utiliser dans les DOM et l’Union européenne. Cependant, RED by SFR propose une option « internationale » bien plus attrayante qui, pour 5 euros supplémentaires par mois, gonfle l’itinérance jusqu’à 15 Go et étend la liste des pays à la Suisse, Andorre, les États-Unis et le Canada.

Vous vous retrouvez donc face à un forfait mobile facturé 17 euros par mois, ce qui reste bien en dessous du tarif des solutions proposées par les autres acteurs du marché (dont le tarif oscille bien souvent entre 20 et 25 euros). Précisons également que les 15 Go de data internationale ne sont pas inclus dans les 50 Go disponibles en France métropolitaine. Concrètement, vous pouvez utiliser toute votre enveloppe de data dans l’Hexagone et quand même bénéficier de 15 Go de données à l’étranger sans surcoût.

L’autre avantage pour les voyageurs est la flexibilité du forfait RED by SFR. En fonction du rythme de vos déplacements à l’étranger, vous pouvez désactiver ou activer cette option à tout moment pour réduire votre facture. Vous éviterez ainsi de payer une option dont vous n’aurez pas l’utilité sur une période donnée.

Changer de forfait en seulement quelques clics (et rien de plus)

Cela fait bien longtemps que le passage d’un opérateur vers RED by SFR ressemble à une promenade de santé. Le nouveau fournisseur prenant en charge toutes les démarches, vous n’avez désormais plus qu’à fournir votre code RIO si vous souhaitez conserver votre ancien numéro.

Pour obtenir votre code RIO, il vous suffit de composer le 31 79 depuis votre smartphone. RED by SFR peut également vous fournir un nouveau numéro.

Un forfait qui vous laisse les coudées franches

Outre ces deux couvertures 4G imposantes, le forfait mobile RED by SFR donne accès aux appels et SMS illimités en France, ainsi qu’en Europe, dans les DOM, au Canada et aux États-Unis.

La principale différence avec les autres offres du marché est que le forfait RED by SFR est complètement personnalisable. Vous avez ainsi la possibilité d’ajouter des options pour augmenter le nombre de services disponibles, en fonction de vos besoins. Des options au rang desquelles on trouve :

40 Go de data 4G supplémentaires pour 8 euros de plus par mois.

1 To de stockage sur le SFR Cloud pour 5 euros supplémentaires par mois.

Forfait Maghreb 30 minutes pour 9 euros supplémentaires par mois.

Si ces options ont vite fait de gonfler votre facture, vous pouvez les désactiver à tout moment, afin de n’en bénéficier que lorsque vous en avez vraiment besoin.

RED by SFR casse le prix de l’iPhone 7

En plus de proposer un forfait mobile très attractif, RED by SFR applique une baisse de prix sur plusieurs smartphones de sa boutique en ligne, et notamment l’excellent iPhone 7.

L’iPhone 7 à 349 euros

Vendu habituellement aux alentours de 400 euros, l’iPhone 7 32 Go voit son prix chuter à 349 euros sur la boutique de RED by SFR dans le cadre d’une promotion.

On vous le conseille pour :

La grande qualité de son appareil photo

La maîtrise d’Apple concernant la partie logicielle

Ses excellentes performances qui en font un smartphone honorable même 4 ans après sa sortie

Son design compact qui est maintenant rare

Cet article a été réalisé en collaboration avec RED by SFR

Il s’agit d’un contenu créé par des rédacteurs indépendants au sein de l’entité Humanoid Content, l’équipe éditoriale de Frandroid n’a pas participé à sa création. Nous nous imposons les mêmes critères pour vous proposer un contenu unique et de qualité.