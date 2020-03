En cas de panne d’internet : quelles sont les solutions offertes par Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom ?

Si votre connexion ADSL ou Fibre optique a lâché, que pouvez-vous faire ? Tour d'horizon des solutions offertes par les fournisseurs d'accès et les opérateurs.

Le saviez-vous ? Si votre accès ADSL ou Fibre est en panne, les opérateurs offrent des solutions pour vous fournir un accès temporaire à internet. Peu connues, ces mesures sont très utiles pendant le confinement où l’intervention des techniciens est plus compliquée. En effet, de nombreuses personnes sont en attente d’une réparation ou d’un raccordement fibre, les interventions peuvent difficilement être honorées dans ce contexte.

Orange

Orange propose une mesure qui existait avant la crise du coronavirus : un crédit de 200 Go par mois pendant deux mois (400 Go au total) activable sur une ligne mobile Orange, Sosh ou Let’s Go de votre choix. L’option se nomme service 24h garanti, l’opérateur favorise le partage internet depuis son mobile, mais le prêt d’Airbox est possible également.

Cette solution gratuite peut être activée seulement sur une ligne mobile d’Orange ou Sosh de votre choix, évidemment il faudra également disposer d’une couverture 4G satisfaisante. Pour obtenir cette solution, si vous avez déjà un dossier ouvert, munissez-vous de votre numéro de dossier dépannage et appelez Orange au 3900. Si vous n’avez pas encore déclaré votre panne, déclarez-là et ensuite demandez à bénéficier de l’option service 24h garanti.

Pour aller plus loin

4G : Les meilleurs outils pour vérifier la qualité et la couverture du réseau mobile autour de vous

Bouygues Telecom

Bouygues Telecom offre un service de garanti d’accès, Cassim l’a d’ailleurs expérimenté. Cette option propose une recharge Internet supplémentaire de 100 Go sur votre forfait mobile Bouygues Telecom, si vous avez un forfait mobile ou le prêt d’une clé 4G. D’ailleurs, vous pouvez demander directement le prêt d’une clé 4G si vous le préférez.

Pour en bénéficier, rendez-vous sur votre espace client Bouygues Telecom ou appelez directement le 1064.

Pour aller plus loin

Mon expérience avec l’internet garanti de Bouygues Telecom : découverte, problèmes et choses à savoir

SFR

Comme les autres opérateurs, si vous rencontrez un problème de connexion ADSL, câble (FTTla) ou Fibre (FTTH), et qu’une intervention technique sur votre ligne est nécessaire, un webtrotter peut vous être prêté par SFR tant que votre connexion n’est pas opérationnelle.

Pour en bénéficier, n’hésitez pas à contacter un conseiller du Service Client SFR par téléphone au 1023 ou sur le chat technique.

Free

Free ne semble pas avoir de solution offerte pour les utilisateurs qui ont une panne sur leur accès ADSL ou Fibre. Par contre, l’opérateur offre la possibilité de partager sa connexion 4G via smartphone. De plus, vous pouvez accéder au réseau FreeWifi à Free_Secure, le principe est simple : offrir une connexion Internet gratuite à tous les Freenautes, où qu’ils soient, sur leurs ordinateurs ou leurs mobiles. Évidemment, vous devez avoir un voisin avec une connexion Free fonctionnelle…

Pour contacter Free, le service client est joignable au 3244. N’hésitez pas à négocier des solutions temporaires.

Les autres solutions : le partage de connexion et l’échange d’accès Wi-Fi

Comme on n’est jamais mieux servi que par soi-même voici deux autres solutions. La première est de demander à son voisin ou sa voisine un accès temporaire à son Wi-Fi, bien souvent les box offrent des accès invités qui permettra d’éviter de donner un accès au réseau local.

L’autre solution est le partage de connexion 4G ou la 4G fixe, on évoque ces solutions dans cet article. Il existe d’ailleurs des offres 4G Fixe si jamais vous n’avez pas d’autres options. Enfin, n’hésitez pas à user de notre comparteur des meilleures offres ADSL et fibre.