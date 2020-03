Confinement : si l’ADSL rame, voici nos conseils pour profiter de la 4G Fixe

Dans le contexte actuel, nous allons passer beaucoup de temps à la maison. Voici nos conseils pour améliorer votre connexion internet.

Il y a une forte probabilité que les réseaux soient encombrés, et même saturés. C’est le cas en 4G évidemment, étant donné que chaque site 4G a une capacité maximale de connexions, mais c’est aussi le cas sur le réseau cuivre utilisé par l’ADSL. Si l’ADSL offre une connexion catastrophique, les offres Internet 4G peuvent être des alternatives et c’est une solution à sérieusement envisager pour profiter d’un débit décent. Nous avons deux solutions à vous proposer.

Partager la connexion 4G de votre smartphone

Vous pouvez créer un point d’accès Wi-Fi à partir de votre smartphone. Attention tout de même, la consommation de données peut aller très vite, on vous conseille de surveiller de près les Go consommés. Tous les smartphones Android et iPhone ont cette option de partage de connexion, on vous explique comment ça fonctionne sur ce tutoriel :

Passer à la 4G fixe

Vous pouvez faire de la 4G votre accès internet principal à la maison. En passant par les offres dédiées, mais aussi en choisissant une offre mobile avec le matériel adéquat.

Pour aller plus loin

De la 4G fixe à la maison : quels forfaits 4G et quelles box en 2020 ?

Les offres 4G fixe

La 4G fixe consiste à utiliser le réseau 4G pour avoir accès à Internet à la maison. Il existe plusieurs moyens d’avoir de la 4G Fixe. Le premier est de souscrire à une offre adaptée qui comprend le matériel et l’abonnement. Attention tout de même, ces offres sont éligibles uniquement dans certaines zones peu denses. Tous les opérateurs proposent une offre 4G fixe, car la loi les oblige à le faire :

La plupart proposent 200 Go de données par mois, avec un bridage des débits au-delà, mais il existe également des offres Internet 4G avec un volume de trafic illimité. Il ne faut cependant pas hésiter à se lancer dans la lecture des conditions générales. Par exemple, NRJ Mobile ne propose pas vraiment de l’illimité… en réalité, il est question de 1000 Go avant d’être bridé. Cela reste une enveloppe de données particulièrement confortable avec plus de 30 Go par jour.

Les abonnements 4G

Sachez que vous n’avez pas besoin d’une offre Internet 4G fixe pour équiper votre maison d’un accès 4G. En réalité, la plupart des opérateurs acceptent une utilisation « modem », même sur les offres sans engagement. Vous pouvez donc souscrire à une offre Free Mobile, par exemple, ou profiter d’une des nombreuses promotions. Il vous suffira d’acheter un routeur portable ou fixe, dont nous allons parler dans la troisième partie de cet article.

Les meilleurs forfaits sans engagement RED SFR Forfait 4G - 60 Go 2 jours Appels illimités SMS/MMS illimités 60 Go 14€ 15€ Découvrir Réseau SFR Débit descendant moyen : 42 Mb/s Débit montant moyen : 10 Mb/s Couverture 4G Population : 99% Couverture 4G Territoire : 83% Depuis l'europe : appels illimités, SMS/MMS illimités, 8Go/mois Options 15 Go depuis l'Europe + USA/Canada (+5€/mois) Série spéciale Free Forfait 4G - 50 Go Appels illimités SMS/MMS illimités 50 Go 9,99€ Découvrir Réseau Free mobile Débit descendant moyen : 34 Mb/s Débit montant moyen : 7 Mb/s Couverture 4G Population : 93% Couverture 4G Territoire : 73% Depuis l'europe : appels illimités, SMS/MMS illimités, 4Go/mois Sosh Série limitée 4G - 50 Go 2 semaines Appels illimités SMS/MMS illimités 50 Go 14,99€ Découvrir Réseau Orange Débit descendant moyen : 57 Mb/s Débit montant moyen : 13 Mb/s Couverture 4G Population : 99% Couverture 4G Territoire : 87% Depuis l'europe : appels illimités, SMS/MMS illimités, Internet illimité Tous les forfaits mobile

Pour choisir votre opérateur, ne prenez pas l’offre avec le plus de Go ou la moins onéreuse : vérifiez la réception des opérateurs chez vous. L’ARCEP met à disposition une carte de toutes les antennes 3G et 4G des opérateurs français : www.cartoradio.fr/cartoradio/web/. Rentrez votre adresse postale et cherchez autour de vous la présence des antennes actives. Tout est expliqué dans ce dossier.

Pour aller plus loin

Comment améliorer sa connexion quand on n’a pas la fibre : le choix d’une installation 4G complète

La meilleure recommandation de notre part est d’adopter le forfait à 19,99 euros/mois, ou 15,99 euros/mois pour les abonnés Freebox. Je vous conseille de demander à un(e) ami(e) équipé(e) d’une Freebox de profiter d’un des 5 forfaits mobiles : il sera moins cher et vous aurez une enveloppe de data illimitée. Mais avant, il est important de vérifier si une antenne Free Mobile est à portée de votre appartement ou maison. Dans tous les cas, pour connaître les meilleurs forfaits 4G sans engagement du moment, rendez-vous sur notre comparateur.

Les routeurs et hotspots 4G

Maintenant que vous avez votre abonnement internet, il vous faut un routeur 4G. Nous vous conseillons le modèle Huawei B715s-23c et le modèle Huawei B525s-23a. Pourquoi ces deux-là ? Ce sont les seuls à être compatibles avec l’ensemble des bandes de fréquences utilisées en France, y compris celles de Free Mobile.

700 MHz (B28)

800 MHz (B20)

1500 MHz (B11)

1800 MHz (B3)

2100 MHz (B1)

2600 MHz (B7)

Ce dossier vous expliquera comment fonctionnent les bandes de fréquences avec les smartphones routeurs 4G.

Vous pouvez aussi opter pour un hotspot mobile, voici notre sélection de hotspots mobiles et de routeurs 4G.