Quels sont les avantages à avoir son forfait chez RED ?

Peut-on profiter d’une grosse enveloppe data sans se ruiner ? À cette question, RED by SFR répond par l’affirmative avec son forfait mobile 60 Go à 12 euros par mois. Une offre qui reste sans engagement, et surtout sans prix qui double au bout d’un ou deux ans.

Que recherche-t-on lorsque l’on souscrit à un forfait mobile en 2020 ? Une offre à la fois simple à prendre en main, riche en données 4G et surtout la plus économique possible. Bien souvent, les opérateurs ne parviennent à remplir que deux de ces trois objectifs. À l’exception de RED by SFR qui arrive à cocher les trois cases sans problème avec son forfait 60 Go à 12 euros par mois. On vous explique comment.

Un forfait simple et sans engagement

Pour commencer, le changement d’opérateur vers le forfait RED by SFR se fait sans le moindre encombre. Déjà parce que les démarches de résiliation et les frais (jusqu’à 100 euros) sont pris en charge par RED by SFR. Fini donc la galère des échanges par lettre recommandée. Ensuite, les livraisons à domicile de la nouvelle carte SIM et/ou d’un nouveau smartphone sont maintenues et n’excèdent pas la dizaine de jours dans le pire des cas.

Mais surtout, le forfait 60 Go de RED by SFR est sans engagement, ce qui signifie que contrairement aux offres triple-play, il ne contraint pas l’utilisateur à rester abonné pour une période minimale de 12 ou 24 mois. Enfin, vous avez la possibilité de conserver votre ancien numéro. Pour ce faire, il suffit de fournir votre code RIO (obtenu en composant le 31 79) lors de la souscription.

Un volume de data massif (tout comme le débit)

Pour réussir à proposer un forfait aussi simple à prendre en main, RED by SFR a choisi de se concentrer sur l’essentiel : l’enveloppe data. Celle-ci se veut massive avec un total culminant à 60 Go de données 4G par mois. À cela s’ajoutent 8 Go supplémentaires, utilisables n’importe où en Europe et dans les DOM. Sans oublier la qualité du réseau qui assure un débit de 500 Mbits/s maximum.

De quoi profiter largement du partage de connexion sans interruption lors du télétravail, ou de ses vidéos préférées en streaming, sans se retrouver à court de données à la fin du mois. Qui plus est, le réseau 4G de RED by SFR couvre 99 % de la population. D’autant que ce surplus de data 4G vous est attribué aussi longtemps que votre souscription à ce forfait sans engagement durera.

En plus de cette enveloppe data musclée, le forfait 60 Go RED by SFR fournit les appels, les SMS et MMS illimités depuis et vers la France, ainsi que les DOM et l’Union européenne. Mieux, jusqu’au 15 juin prochain, l’opérateur offre gratuitement l’accès à 100 Go de stockage dans le SFR Cloud pour toute nouvelle souscription.

Une offre économique avec des options gratuites

L’un des avantages non négligeables du forfait RED by SFR est son prix. Calé à 12 euros par mois, celui-ci ne doublera pas au bout d’un an ou deux comme c’est le cas pour la plupart des offres du marché.

S’il se veut bien plus abordable qu’une offre triple play classique, cela ne signifie pas pour autant que le forfait RED by SFR est exempt d’options. En effet, pour quelques euros supplémentaires par mois, il est possible d’accéder à :

15 Go de data à utiliser depuis l’Europe, la Suisse, l’Andorre ainsi que les USA et le Canada pour 5 euros supplémentaires par mois

40 Go de data supplémentaires chaque mois pour 4 euros de plus

Le meilleur moyen de se faire un avis sur l’offre mobile RED by SFR est encore de jouer avec les diverses options pour composer le forfait idéal. Surtout que ces options sont également sans engagement. Concrètement, il est possible de les désactiver à tout moment, sans surcoût.

Des promos exclusives sur les smartphones

Opter pour le forfait mobile RED by SFR est l’occasion parfaite pour changer de smartphone. Surtout que RED by SFR propose sur sa boutique en ligne une sélection des meilleurs téléphones de l’année, tant au niveau des performances que du rapport qualité-prix.

Le Xiaomi Redmi Note 8T à 169 euros

Le Xiaomi Note 8T, dans sa version 64 Go, est proposé à 169 euros au lieu de 199 euros. On vous conseille cet excellent smartphone milieu de gamme sorti l’année dernière pour :

Son écran très lumineux

Une bonne autonomie

Une polyvalence photo tout à fait correcte

Le Xiaomi Mi Note 10 à 449 euros

Le Xiaomi Mi Note 10 est vendu 449 euros contre 499 euros habituellement, soit une réduction de 50 euros. On vous le conseille pour :