Tout savoir sur le forfait 60 Go à 12 euros de RED

Avec son forfait 60 Go, RED by SFR réussit à proposer tout ce qu’on attend d’une offre mobile en 2020, à savoir une enveloppe data massive, un excellent débit, aucun engagement et surtout un prix contenu puisqu’il n’excède pas les 12 euros par mois.

Craquer pour un forfait mobile avec engagement n’a plus aucun sens en 2020. La guerre des prix à laquelle se livrent les opérateurs a fait sauter cette contrainte depuis longtemps. Mais cela ne signifie pas pour autant que toutes les offres sans engagements se valent, certaines étant encore aliénantes. Heureusement, il n’est pas difficile de trouver le meilleur forfait du marché, et c’est chez RED by SFR qu’il se trouve. Car non content de n’imposer aucun engagement, le forfait 60 Go de RED by SFR bénéficie d’un prix bas, calé à 12 euros sans évolution programmée dans le temps. Sans parler de son imposant volume data.

Une offre mobile sans engagement ni prise de tête

Changer d’opérateur n’est désormais plus une corvée, tant RED by SFR s’occupe des toutes les démarches. Celui-ci vous permet de réaliser une sacrée économie en amortissant les frais de résiliation à hauteur de 100 euros, tout en s’assurant que vous n’ayez pas de lettre recommandée à envoyer. Une fois la souscription à l’offre 60 Go de RED, la mise en place des nouveaux services et la livraison de la nouvelle carte SIM n’excédera pas une semaine.

Le forfait RED by SFR 60 Go est sans engagement. Celles et ceux qui ne sont pas familiers avec la formule doivent savoir que ce type de forfait ne les force pas à rester abonné(e)s pour une période minimale de 12 à 24 mois.

Un forfait abordable et sans mauvaise surprise

On pourrait croire que l’absence d’engagement sur son forfait 60 Go pousserait RED by SFR à gonfler le prix. Loin de là. L’opérateur va même jusqu’à proposer le prix le plus attractif du marché. En effet, le forfait 60 Go RED by SFR ne coûte que 12 euros par mois.

Mieux, son prix n’est pas amené à doubler dans le temps, contrairement aux offres mobiles avec engagement. Vous n’aurez donc pas la mauvaise surprise de voir votre facture passer à 24 euros au bout d’un an.

Un forfait généreux en data 4G

Le forfait mobile de RED by SFR tire son épingle du jeu en misant aussi bien sur la quantité que la qualité. En effet, non content de mettre à disposition une enveloppe data massive de 60 Go, ce forfait s’appuie sur le réseau 4G de RED by SFR qui couvre 99 % de la population et assure un débit maximum de 500 Mbits/seconde.

Une telle configuration permet aisément de profiter de la navigation web, des films et séries en streaming et même du partage de connexion sans faire fondre son volume data comme neige au soleil avant la fin du mois.

Une offre entièrement modulable

En plus de cette imposante enveloppe 4G, le forfait sans engagement RED by SFR comprend les appels illimités vers la France et les DOM, ainsi que les SMS et MMS illimités vers l’Hexagone. À cela s’ajoute les appels, SMS et MMS illimités depuis les DOM ainsi que l’Union européenne. Il offre également une itinérance 4G de 8 Go au sein de l’Europe et, pour toute souscription avant le 22 juin prochain, jusqu’à 100 Go de stockage dans le SFR Cloud.

L’un des points forts du forfait 60 Go de RED by SFR est l’adaptabilité de ses services. En effet, il est possible d’ajouter de nombreuses options pour quelques euros supplémentaires. Qui plus est, ces options sont à l’image du forfait : sans engagement. Cela signifie que vous pouvez conserver une option le temps nécessaire avant de la résilier sans surcoût. Des services au rang desquels on trouve :

15 Go de data à utiliser depuis l’Europe, la Suisse, l’Andorre ainsi que les USA et le Canada pour 5 euros supplémentaires par mois

40 Go de data supplémentaires chaque mois pour 4 euros de plus

Nous vous conseillons de jouer avec les options lors de la souscription pour vous faire votre avis sur l’offre RED by SFR.

Les meilleurs smartphones au meilleur prix

Opter pour le forfait mobile RED by SFR est l’occasion parfaite pour changer de smartphone. Surtout que RED by SFR propose sur sa boutique en ligne une sélection des meilleurs téléphones de l’année, tant au niveau des performances que du rapport qualité-prix.

Le Samsung Galaxy A51 à 289 euros

Le Samsung Galaxy A51, dans sa version 128 Go, affiche un tarif de 249 euros au lieu de 359 euros, soit une réduction de 110 euros. On vous conseille cet excellent smartphone milieu de gamme pour :

Sa bonne autonomie

Sa grande polyvalence en photo amenée par son quadruple capteur

Son superbe écran AMOLED à la définition 2 400 x 1 080 pixels

Le Samsung Galaxy A71 à 389 euros

Le Samsung Galaxy A71 réduisant ainsi son prix à 379 euros au lieu de 429 euros, soit une économie de 50 euros. On vous le conseille pour :

La luminosité de son écran Super AMOLED de 6,7 pouces

Son autonomie qui dure, dure et dure encore

La bonne qualité de ses photos de jour

Cet article a été réalisé en collaboration avec RED by SFR

Il s’agit d’un contenu créé par des rédacteurs indépendants au sein de l’entité Humanoid Content, l’équipe éditoriale de Frandroid n’a pas participé à sa création. Nous nous imposons les mêmes critères pour vous proposer un contenu unique et de qualité.