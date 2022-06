Box internet 1 Gb/s, boîtier TV 4K, prix réduit : la Bbox Must a tout de l’offre fibre parfaite

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’avec la Bbox Must, Bouygues Telecom ne fait aucune concession. L’opérateur propose une box internet avec un fort débit, au prix de l’ADSL et avec une option TV bien pensée.

Bouygues Telecom continue de bousculer le marché des FAI avec son offre Bbox Must. Il faut dire que l’opérateur multiplie les bonnes idées pour créer l’une des offres fibre les plus intéressantes du moment.

Non seulement la Bbox Must garantit un excellent débit Internet, mais elle peut se targuer d’être accompagnée d’un boîtier TV très complet, le tout à un prix bradé. Car oui, Bouygues Telecom offre une remise de 30 % pendant un an sur son abonnement Bbox Must.

En un coup d’œil :

1 Gb/s pour le prix de 400 Mbit/s ;

décodeur TV 4K avec 180 chaînes ;

6 mois d’abonnement à Spotify Premium offerts.

Un boîtier TV ultra-complet

Le premier bon point de l’offre Bbox Must n’est pas la box internet en elle-même, mais le boitier TV qui l’accompagne. Celui-ci met les petits plats dans les grands puisqu’il propose un accès à 180 chaînes. On pense notamment à J One, Gong, MTV, Canal J, Game One ou la TNT.

Mieux, vous avez également accès à de nombreux replays pour voir les émissions que vous avez loupées. Vous pouvez aussi enregistrer jusqu’à 100 heures de programmes.

Elle est compatible avec les contenus en 4K, ce qui vous permet de profiter de certains films dans d’excellentes conditions (si vous avez l’écran adapté, bien entendu).

Tournant sous Android TV, elle jouit du Google Play Store. Ce qui signifie qu’il est possible de télécharger de multiples applications telles que Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ ou encore OCS. L’application B.tv, disponible sur le Google Play Store et l’AppStore, permet de profiter du multiécran et ainsi de regarder vos programmes depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur.

Enfin, ce boîtier TV supporte nativement Google Assistant. Cela permet de n’utiliser que sa voix pour lancer des commandes et même de contrôler son téléviseur depuis une enceinte connectée avec Google Home.

Un excellent débit

Bien entendu, le principal intérêt d’un forfait fibre est sa box Internet. De ce côté, la Bbox Must assure un excellent débit. Il culmine à 1 Gb/s en téléchargement et 700 Mbit/s en envoi. En comparaison, la Bbox Fit, qui affiche le même prix, offre un débit de 400 Mbit/s en envoi et en téléchargement.

Concrètement, le débit maximal de la Bbox Must permet de télécharger un film en très haute définition en quelques secondes. Même le jeu vidéo en profite puisqu’un titre comme Elden Ring et ses 60 Go ne nécessite que 8 min 35 sec avant d’être entièrement installé.

Au niveau des communications, la Bbox Must comprend les appels illimités vers les fixes en France et dans plus de 110 pays. La limite est cependant fixée à 199 correspondants différents. Vous devrez débourser quelques euros supplémentaires en cas de hors-forfait.

La Bbox Must à prix cassé

L’ultime force du forfait Bbox Must est qu’il coûte aussi cher qu’une offre ADSL alors qu’il fournit une connexion fibrée. Bouygues Telecom applique une réduction qui fait tomber son prix à 15,99 euros par mois pendant un an.

Passé ce délai, le prix du forfait grimpe à 40,99 euros mensuels. L’offre Bbox Must requiert un engagement minimal de 12 mois. Les nouveaux abonnés profitent également d’un abonnement offert à Spotify Premium durant 6 mois.

Souscrire au forfait Bbox Must

Plus besoin de se prendre la tête lors du changement d’opérateur, Bouygues Telecom s’occupe de toutes les démarches de résiliation. Le fournisseur couvre les éventuels frais jusqu’à 100 euros.

Nous vous conseillons de vérifier votre éligibilité à la fibre directement sur le site de Bouygues Telecom. Il est d’ailleurs possible de conserver son numéro de ligne au moment de l’inscription en renseignant son code RIO, obtenu en composant le 31 79. L’installation de la nouvelle offre se fait sans la moindre interruption des services Internet.