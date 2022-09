Petit prix et mois offerts : la fibre Orange a rarement été si accessible

Jusqu'au 5 octobre, les nouveaux abonnés à la fibre internet d'Orange ont l'opportunité de réaliser de belles économies. Au programme : un abonnement à prix barré et deux mois offerts.

Tout le monde a besoin d’une connexion internet rapide et stable en cette rentrée. Que ce soit pour suivre des visioconférences, regarder des séries en haute définition, ou jouer à des jeux vidéo en ligne. Cela tombe bien, car le fournisseur Orange propose actuellement son offre Livebox Fibre à 22,99 €/mois la première année, avec 2 mois remboursés. L’abonnement comprend un accès internet très haut débit, la téléphonie fixe en illimité et 140 chaînes de télévision.

Si vous cherchez un nouveau fournisseur d’accès pour bien débuter l’année, n’hésitez donc pas à choisir l’abonnement Livebox Fibre d’ici au 5 octobre. Orange est un acteur historique du web français, qui se distingue par la qualité de son service. Ainsi, lorsque ses tarifs sont en baisse (ce que l’on n’observe qu’occasionnellement), c’est une affaire à ne pas manquer.

Que propose l’abonnement fibre d’Orange ?

Pour entrer davantage dans le détail, l’offre Livebox Fibre se compose :

d’une connexion internet par fibre optique, ultra-rapide : jusqu’à 500 Mbit/s en débit descendant et montant ;

de la télévision d’Orange avec jusqu’à 140 chaînes (activation de l’application nomade pour 10 €, ou du décodeur ultra haute définition pour 40 €) ;

d’appels téléphoniques en illimité vers les fixes de France métropolitaine, d’outre-mer et de 110 territoires internationaux.

Elle comprend aussi la Livebox 5, une box internet qui se démarque par sa conception soignée dans un plastique 100 % recyclé. L’appareil propose plusieurs fonctionnalités innovantes, comme le choix des heures d’allumage du Wi-Fi avec l’app Ma Livebox. Ou encore le Wi-Fi intelligent : chacun de vos équipements (ordinateur, smartphone, console…) reçoit automatiquement la fréquence et le canal les plus adaptés, pour une stabilité accrue.

Enfin, le raccordement à la fibre est également inclus dans le prix. On a donc affaire à un package riche en fonctionnalités, et c’est pourquoi cette offre de rentrée est si intéressante. Il suffit de s’abonner sur le site d’Orange d’ici au 5 octobre pour payer 22,99 € /mois la première année (puis 41,99 € /mois après un engagement de 1 an). Qui plus est, on peut se faire rembourser 2 mois d’abonnement en remplissant un simple formulaire.

Pourquoi choisir Orange comme fournisseur d’accès à internet ?

L’opérateur leader en France, anciennement France Télécom, se démarque dans le paysage internet par la qualité de son service. Nous avons déjà pu le voir avec un matériel et des fonctionnalités robustes. La tendance se poursuit au niveau de la fiabilité de la connexion : Orange détient le plus vaste réseau fibré et le maintient avec expertise. On peut donc surfer sans craindre les interruptions.

Si un problème vient tout de même à se poser, ou si vous avez une interrogation, Orange est également salué pour son service client. Il se montre disponible et professionnel au téléphone, mais aussi en boutique avec des centaines de points de vente sur le territoire.

Vous l’aurez compris, Orange est donc un fournisseur haut de gamme qui se positionne comme l’un des meilleurs en France. Cette excellence se paie généralement plus cher, mais avec l’offre de rentrée Livebox Fibre, on peut en profiter à prix malin.

Changeur de FAI est devenu très simple

Peut-être que l’idée de multiplier les démarches vous freine encore, mais il faut savoir que changer de fournisseur est un jeu d’enfant de nos jours. Orange se charge d’annuler votre abonnement actuel, et rembourse en outre jusqu’à 150 € si l’ancien opérateur facture des frais de résiliation. Quant à votre numéro de téléphone fixe, vous pouvez également le conserver, en communiquant simplement votre code RIO au moment de vous abonner.

Il n’est donc ni compliqué ni onéreux de passer chez Orange. De plus, l’opérateur fournit gratuitement 200 Go d’internet mobile par mois aux clients mobiles Orange jusqu’à la mise en service. Ainsi, il n’y a pas à craindre de coupure entre l’ancien et le nouveau FAI.