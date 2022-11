Starlink : c’est la fin de l’Internet illimité par satellite sans restriction

Aux États-Unis, Starlink va limiter le début au-delà de 1 To de données consommées chaque mois... à moins de payer des frais supplémentaires.

Si l’accès mobile à Internet est encore souvent limité à un certain plafond de data utilisable chaque mois, les forfaits fixes présentent quant à eux l’avantage d’être déplafonné. Elle est loin l’époque où les internautes payaient un abonnement en fonction de leur consommation.

Néanmoins, l’accès à Internet par satellite présente encore de nouveaux défis pour les fournisseurs d’accès et c’est notamment le cas de Starlink. La filiale de SpaceX a en effet décidé d’intégrer un plafond de data utilisable chaque mois pour ses utilisateurs à compter du mois de décembre, comme le rapporte le site américain The Verge.

Starlink a en effet mis à jour ses conditions d’utilisation afin de limiter la quantité de données utilisables par ses abonnés durant les heures de pointe, c’est-à-dire en journée, de 7 heures du matin à 11 heures du soir. La limite est ainsi fixée à 1 To de données téléchargées chaque mois. Lorsque les utilisateurs auront dépassé ce plafond, ils passeront alors à un accès « basique » — et non plus « prioritaire » :

Durant les périodes de congestion du réseau, les utilisateurs avec un accès basique peuvent rencontrer des vitesses plus lentes et des performances réduites par rapport à un accès prioritaire, ce qui peut résulter en une dégradation ou une indisponibilité de certains services et applications tiers.

Concrètement, il sera ainsi plus difficile pour les abonnés passés en accès basique — et donc ayant déjà utilisé leur quota de 1 To de données — de regarder des films en 4K sur Netflix ou de jouer en cloud gaming.

Un accès ralenti ou prioritaire avec supplément

Pour permettre néanmoins aux utilisateurs de toujours profiter de débits optimaux, Starlink va également proposer aux abonnés ayant passé le cap du téraoctet de données de rester en accès prioritaire… mais avec un supplément. Concrètement, il en coûtera 0,25 dollar par Go de données, soit 250 dollars pour 1 To supplémentaire. SpaceX se veut néanmoins optimiste, indiquant que moins de 10 % de ses utilisateurs dépassent actuellement le cap du téraoctet de données par mois.

Surtout, si cette nouvelle réglementation entre en vigueur dès le mois prochain aux États-Unis et au Canada, aucune annonce similaire n’a encore été faite quant aux abonnés français au service d’Internet par satellite. Rappelons également que des services concurrents comme Nordnet proposent déjà un plafond d’utilisation de data avec 150 Go de données priorisées pour 40 euros par mois.

https://www.frandroid.com/telecom/843707_starlink-france-satellite

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.