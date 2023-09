Xbox Series S et Game Pass Ultimate sont à prix plancher avec cette nouvelle offre fibre

Bouygues Telecom vient de lancer une offre qui a tout pour séduire les gamers. La Xbox Series S, ou X, avec 3 mois d'abonnement au Xbox Game Pass Ultimate est à partir de 1 euro avec un abonnement fibre ultra-rapide.

Avec les journées qui se raccourcissent et la sortie de jeux très attendus, nous entrons dans la saison idéale pour passer de longues heures devant sa console. À ce titre, Bouygues Telecom propose une nouvelle offre idéale.

Le fournisseur d’accès à internet vous permet d’acquérir une Xbox Series S ou X avec 3 mois d’abonnement au Game Pass Ultimate contre un euro symbolique seulement. Pour en profiter, il n’y a qu’à souscrire à un abonnement fibre 1 Gb/s affiché à 41,99 euros par mois avec engagement de deux ans. De quoi vous faire économiser jusqu’à 350 euros.

La fibre et le gaming font bon ménage

Tout gamer qui se respecte a besoin d’une connexion internet stable et rapide, particulièrement durant des sessions de jeu compétitif. Opter pour une box fibre est donc le choix le plus pertinent.

La fibre offre en effet des vitesses de téléchargement et d’envoi bien plus rapides que celles d’une connexion en ADSL. Avec un débit descendant compris entre 1 à 2 Go/s en fonction de la box choisie, Bouygues Telecom permet le téléchargement rapide de jeux volumineux. Il ne faut ainsi que quelques minutes pour télécharger le jeu Starfield et ses 140 Go. Mieux, une connexion fibrée est moins sujette aux interférences et aux perturbations. La connexion reste donc stable lors des sessions gaming. Les latences sont minimes, voire inexistantes, et ce, même pendant les heures de pointe. Un véritable atout pour les jeux compétitifs.

Une offre Bbox pour tous vos besoins

Avec deux offres Bbox fibre, Bouygues Telecom entend répondre aux besoins de tous les profils, y compris les plus exigeants. L’opérateur propose deux types d’abonnements fibre. On trouve d’abord la Bbox Must Gaming, qui comprend :

un engagement de 24 mois et un tarif mensuel de 41,99 euros ;

des débits maximums théoriques jusqu’à 1 Gbit/s en téléchargement et 700 Mbit/s en envoi ;

le Wi-Fi 6 ;

plus de 180 chaînes TV disponibles ;

trois mois gratuits de Game Pass Ultimate ;

Universal+ et Amazon Prime offerts pendant six mois.

La seconde offre, Bbox Ultym Gaming, propose :

un abonnement à 50,99 euros par mois avec engagement 24 mois ;

jusqu’à 2 Gbit/s en débit descendant et 900 Mbit/s en débit montant ;

le Wi-Fi 6E ;

plus de 180 chaînes TV disponibles ;

trois mois gratuits de Game Pass Ultimate ;

Universal+, Disney+ et Amazon Prime offerts pendant six mois.

Avec chaque abonnement internet, l’opérateur vous permet de choisir entre une console Xbox Series S ou X. La première est proposée à 1 euro (au lieu de 299 euros habituellement), et la Xbox Series X est proposée à 199 euros (au lieu de 549 euros habituellement).

Que propose le Xbox Game Pass Ultimate ?

Les deux offres fibre de Bouygues Telecom incluent également un accès gratuit de trois mois au Xbox Game Pass Ultimate. Option d’abonnement la plus complète du Game Pass, elle offre un accès à une bibliothèque de plus de 100 jeux, y compris les nouveautés des Xbox Game Studios dès leur sortie.

Le Game Pass Ultimate intègre par ailleurs l’abonnement au EA Play, permettant aux utilisateurs de profiter des jeux EA et de récompenses exclusives. Le service, multiplateforme, est disponible sur console, PC et via le cloud, permettant ainsi de jouer de n’importe où sur presque n’importe quel support.

Des avantages supplémentaires sont accordés aux abonnés Game Pass, notamment des offres et des réductions exclusives sur certains jeux et leurs extensions. Le mode multijoueur en ligne sur console est de plus inclus dans l’abonnement. Parmi les derniers titres arrivés sur la plateforme, on compte Starfield, Payday 3 ou encore Lies of P. De quoi passer des centaines d’heures à profiter de votre nouvelle Xbox Series S ou X.

Comment profiter de l’offre Xbox avec une Bbox Bouygues Telecom ?

Pour bénéficier de l’offre Bbox Gaming de Bouygues Telecom, plusieurs étapes sont nécessaires, mais la procédure reste extrêmement simple.

Pour commencer, il vous faut souscrire à une offre Bbox (Must ou Ultym selon vos besoins) via le site de Bouygues Telecom. Une fois la souscription effectuée, l’opérateur vous recontactera pour poser un rendez-vous avec un technicien afin d’installer votre ligne. Cela peut prendre quelques jours, mais pour vous éviter de vous retrouver sans connexion à votre domicile, Bouygues Telecom met à disposition un boitier 4G comprenant 200 Go de données.

Après l’installation et l’activation de la ligne, un code promotionnel sera envoyé par email. Ce code est nécessaire pour la commande de la Xbox et est à utiliser sur un site web dédié à cette offre. Attention, ce code est à usage unique.