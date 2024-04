SFR propose une offre 4G fixe illimitée : on fait le point par rapport à la concurrence

Vous n'avez pas accès à la fibre optique et votre connexion ADSL laisse à désirer ? La 4G fixe illimitée de SFR pourrait bien être la solution à vos problèmes.

La 4G fixe est une solution d’accès à internet via le réseau 4G pour les foyers qui n’ont pas accès à la fibre optique et pour qui l’ADSL est insuffisant. Cette technologie, dont on parle depuis de nombreuses années, nécessite la proximité d’une antenne 4G pour fonctionner correctement. Pour en bénéficier, deux options s’offrent à vous : soit vous vous équipez d’un matériel compatible et d’un forfait mobile adapté, soit vous optez pour un forfait spécialement dédié à la 4G fixe.

SFR a justement mis à jour son offre Box 4G+ en proposant une 4G illimitée pour 2 euros de plus par mois. Cette offre, qui était auparavant bridée après 200 Go de 4G, est désormais facturée 36,99 € par mois, toujours sans engagement. Mais que vaut réellement cette offre face à la concurrence ?

Une box 4G+ signée par ZTE

Les débits de la Box 4G+ de SFR peuvent atteindre 300 Mbit/s en téléchargement et 50 Mbit/s en envoi de données. Cependant, ces débits sont limités par le matériel fourni, à savoir la box, mais aussi par la proximité de l’antenne 4G et les bandes de fréquences utilisées. Il est donc important de prendre en compte ces éléments avant de souscrire à l’offre. En plus de la 4G illimitée, les appels illimités vers les fixes et mobiles en France sont compris (via RJ11).

L’ARCEP met à disposition une carte de toutes les antennes 3G et 4G des opérateurs français : www.cartoradio.fr/cartoradio/web/. Rentrez votre adresse postale et cherchez autour de vous la présence des antennes actives.

Et ce que propose la concurrence ?

Même à ce tarif, l’offre de SFR est compétitive sur le marché. Bouygues propose une offre similaire pour 1 € de plus, tandis que Free propose sa propre 4G Box à 30 euros par mois, mais avec une limite de 250 Go de données mensuelles. Comme le souligne MacG, il est d’ailleurs étonnant que Free soit désormais le seul fournisseur d’accès à internet sans box 4G ou 5G illimitée. Bouygues Teleocm demande 37,99 euros par mois pour de la 4G illimitée, mais avec aussi l’accès à B.tv (70 chaines sur smartphone et tablette). L’offre 4G Home d’Orange est à 38,99 euros/mois en 4G, mais il y a aussi une offre 5G fixe : 42,99 euros par mois.

Notez que seul Orange propose une offre 5G fixe. En effet, un routeur 5G coûte encore très cher. De plus, le déploiement de la 5G est loin d’être terminé. D’ailleurs, SFR conditionne l’accès à son offre Box 4G+ aux adresses qui ne sont pas desservies en fibre optique, où l’ADSL reste sous la barre des 20 Mbit/s en téléchargement et où une antenne 4G est disponible.

