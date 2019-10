Nous avons comparé les deux offres fibre les moins chères du marché chez SFR et Orange : débits, services, box...

Accéder à l’ADSL quand votre logement est éligible à la fibre optique… c’est se priver d’une expérience de surf beaucoup plus agréable mais aussi se priver de services. Surtout que les opérateurs français ont fortement baissé les prix de leurs abonnements Fibre Si les offres dites « premium » sont encore trop onéreuses, on trouve désormais des offres à bas prix. Nous avons comparé les offres SFR Starter Fibre et Orange Livebox Fibre.

Débits : une égalité théorique

L’offre SFR Fibre Starter propose un accès illimité à Internet en Fibre THD. Le débit théorique est plafonné à 400 Mb/s, aussi bien en téléchargement qu’en envoi de données. En ce qui concerne Orange, l’opérateur historique français s’est récemment mis au niveau de son concurrents en proposant lui aussi 400 Mb/s pour son offre Livebox Fibre, contre 300 Mb/s auparavant. Comme vous pouvez le constater, on n’atteint pas la vitesse à 1 Gb/s de certaines offres, mais dans les deux cas vous verrez déjà une grosse différence si votre accès actuel est de l’ADSL.

Ligne téléphonique : illimité vers les fixes en France dans les deux cas, mais…

Que ce soit SFR ou Orange, les deux fournisseurs d’accès à Internet proposent une ligne téléphonique avec appels illimités vers les fixes en France. Les conditions sont par ailleurs les mêmes. Hors numéros spéciaux, la limite se fixe à 250 correspondants différents par mois avec un maximum de 3 heures par appel. Cependant, Orange va plus loin en proposant également les appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations, notamment vers l’Europe et les DOM. Une aubaine si votre forfait mobile ne le permet pas pour rester en contact avec vos proches qui habitent en dehors de la France métropolitaine.

Box et TV : jusqu’à 160 chaînes pour se divertir

Les décodeurs TV de SFR et Orange donnent accès à plus de 160 chaînes de télévision. Parmi cette liste, on trouve logiquement les chaînes généralistes (TF1, France 2, W9, BFM TV…), mais aussi des chaînes diversifiées comme Disney Channel HD, NRJ Hits, GONG et bien d’autres, sans oublier les chaînes locales. Orange propose une compatibilité 4K UHD avec la Livebox UHD, idéale si vous avez une TV 4K à la maison.

Chez SFR, vous avez le choix entre deux boitiers différents.

Si vous voulez profiter de la 4K chez SFR, une option à 5 euros/mois de plus à votre abonnement permet d’obtenir la nouvelle SFR Box 8, alors que la nouvelle Livebox 5 est réservée uniquement à l’offre premium d’Orange Livebox Up. En plus d’un Wi-Fi 6 (ou 802.11ax), la SFR Box 8 est un véritable media center en proposant une compatibilité 4K, HDR, Dolby Vison, et Dolby Atmos, mais aussi en intégrant un assistant virtuel répondant à la commande vocale « Ok, SFR … » ainsi que l’intégration d’Alexa. De ce fait, elle fait également office d’enceinte connectée.

Enfin, précisons que les frais de non-restitution du matériel ne sont pas identiques en fonction du fournisseur. SFR demandera 150 euros alors qu’Orange monte jusqu’à 200 euros, même en cas d’endommagement.

Prix et mise en service : moins cher chez SFR

L’offre SFR Fibre est disponible à 15 euros par mois la première année, puis 38 euros, avec un engagement d’un an. Les frais d’ouverture de la ligne s’élèvent à 49 euros. Le fournisseur d’accès internet propose également de rembourser à hauteur de 100 euros vos frais de résiliation auprès de votre ancien opérateur.

Retrouvez la Fibre THD à partir de 15€/mois chez SFR

L’offre Livebox Fibre est quant à elle disponible à 22,99 euros par mois la première année, puis 41,99 euros, également avec un engagement d’un an minimum. Il n’y a pas réellement de frais d’ouverture pour la ligne, mais une cotisation de 40 euros est demandée pour l’activation du décodeur TV. Par ailleurs, l’activation de la ligne est soumise à un délai de 10 semaines à compter de la date de souscription. Enfin, le fournisseur historique propose également de rembourser les frais de résiliation de votre ancien opérateur, cette fois-ci à hauteur de 150 euros.

Retrouvez l'offre Livebox Fibre à 22,99€/mois

Quelle offre choisir ?

Si on ne regarde que le prix, l’offre SFR est la plus intéressante. Sur un an, vous aurez dépensé 180 euros alors qu’Orange exige environ 276 euros, soit quasi 100 euros de différence. A la fin de l’avantage promotionnel, l’écart continue d’ailleurs de se creuser. Sur la même période, vous aurez dépensé 456 euros avec SFR et plus de 500 euros avec Orange.

En revanche, l’opérateur historique a quelques arguments qui penchent en sa faveur, notamment la compatibilité de son décodeur avec la 4K (facturé 5 euros supplémentaire chez SFR) et les appels illimités vers les fixes vers plus de 100 destinations, alors que SFR se limite aux appels illimités vers les fixes en France uniquement.

Vérifiez votre éligibilité

Dans tous les cas, nous vous invitons à découvrir notre comparateur des meilleures offres ADSL et Fibre pour trouver celle qui correspond le plus à vos besoins. Ce comparateur permet de vérifier si votre logement est éligible à la fibre optique.