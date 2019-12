Quelle offre Internet fibre SFR choisir selon votre usage et budget ?

L'année 2020 approche, et vous avez enfin décidé de vous abonner à une offre fibre Internet qui correspond à vos usages ? Découvrez notre guide sur les quatre offres proposées actuellement par SFR.

De l’offre Internet la plus basique à la plus avancée, SFR propose plusieurs abonnements fibre qui satisferont différents types d’utilisateurs. Les voici en détail ci-dessous, avec une description pour mieux vous aider dans le choix de votre future offre fibre.

SFR Fibre à partir de 18 euros/mois : la base essentielle avec fibre et TV

Il s’agit de l’offre la plus simple de SFR, mais cela ne signifie pas qu’elle est pauvre en contenu. C’est aussi l’offre la plus abordable : elle conviendra donc aux personnes avec un budget serré, mais aussi à celles et ceux qui ont un usage relativement simple d’Internet. Cet abonnement est affiché au prix de 18 euros par mois la première année (engagement de 12 mois), puis 38 euros à partir du 13e mois. Lors de la première année, c’est tout simplement l’un des abonnements les moins chers du marché. Il comprend :

un accès à la fibre jusqu’à 400 Mb/s en téléchargement et en upload (box incluse)

160 chaînes de télévision, avec la TNT mais aussi des chaînes locales et internationales comme Al Jazeera ou BFM Lyon (décodeur inclus)

appels illimités vers les fixes en France depuis le téléphone fixe

un stockage de 10 Go dans le cloud de SFR

Une offre complète donc, qui fournit une connexion largement suffisante pour regarder et télécharger des contenus très rapidement. L’offre de base comprend également un décodeur pour la télévision, qui peut aussi fonctionner comme un media center : envoyez des contenus vers celui-ci pour en profiter sur votre téléviseur.

SFR Fibre Power à partir de 28 euros/mois : la plus rapide

L’abonnement SFR Fibre Power est l’offre intermédiaire qui promet une connexion fibre ultra-rapide (pour celles et ceux qui peuvent en profiter). Elle est affichée au tarif de 28 euros par mois la première année avec un engagement de 12 mois, puis 45 euros par mois dès la deuxième année. Dans cette offre, on retrouve :

un accès à la fibre jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement, 400 Mb/s en upload (box incluse)

en téléchargement, 400 Mb/s en upload (box incluse) 200 chaînes de télévision, dont Discovery Channel ou 13ème Rue (décodeur 4K inclus)

appels illimités vers les fixes et mobiles en France

en France un stockage de 100 Go dans le cloud de SFR

Cette offre est encore plus fournie que la précédente. Avec un débit de téléchargement allant jusqu’à 1 Gb/s. Elle est clairement destinée aux internautes téléchargeant des contenus volumineux (comme des films en 4K ou des jeux récents sur Steam) ou encore aux joueurs voulant s’essayer au Cloud Gaming comme avec Stadia ou Shadow. L’autre point fort de cette offre SFR, c’est la présence du décodeur 4K. Les chaînes de télévision à diffuser cette qualité de définition sont encore rares, mais vous pouvez toujours utiliser ce décodeur comme d’un media center pour lire vos propres contenus ou ceux de Netflix. Encore faut-il un écran compatible avec la 4K.

SFR Fibre Premium à 38 euros/mois : pour les nomades

L’offre SFR Fibre Premium est la plus complète proposée par le fournisseur d’accès à Internet. En plus de proposer une connexion fibre rapide, elle propose à l’utilisateur de quoi utiliser Internet même lors de déplacements, grâce à une carte SIM dédiée aux données mobiles. L’abonnement SFR Fibre Premium est au prix de 38 euros par mois la première année (engagement de 12 mois), puis 53 euros et comprend :

un accès la fibre jusqu’à 1 Gb/s en téléchargement, 400 Mb/s en upload (box incluse)

200 chaînes de télévision, les mêmes que l’offre SFR Fibre Power (décodeur 4K inclus)

appels illimités vers les fixes et mobiles en Europe

1 000 Go de stockage dans le cloud de SFR

dans le cloud de SFR une carte de SIM avec 30 Go de données mobiles par mois (location d’un routeur 4G à 1 euro/mois)

par mois (location d’un routeur 4G à 1 euro/mois) SFR Sécurité et SFR Password, l’antivirus et le gestionnaire de mot de passe de SFR

En plus d’intégrer le meilleur de l’offre fibre fixe de SFR, l’abonnement Fibre Premium prévoit également de quoi se connecter à Internet lorsque l’utilisateur n’est pas à son domicile. Avec 30 Go de données mobiles en déplacement, vous aurez largement de quoi naviguer sur Internet ou même regarder du contenu vidéo en streaming. Et en cas de besoin, SFR propose une location d’un routeur 4G au prix d’un euro par mois seulement.

Box 4G+ à 35 euros par mois : pour les oubliés de la fibre

La fibre prend du temps à être déployée en France. Dans certains cas même, une connexion en 4G est plus rapide que l’ADSL. Pour les personnes dans cette situation, SFR propose une offre sur mesure au prix de 35 euros par mois, sans engagement :

200 Go de données mobiles avec une Box 4G+ incluse

avec une Box 4G+ incluse une connexion allant jusqu’à 220 Mb/s en téléchargement et 50 Mb/s en upload

et 50 Mb/s en upload appels illimités vers les fixes et mobiles en France

stockage de 10 Go dans le cloud de SFR

Ce n’est pas le meilleur débit proposé par SFR, mais celui-ci à l’avantage d’être disponible partout. Cette offre est donc particulièrement recommandée pour les personnes avec une connexion Internet fixe moins bonne que la 4G. Mais elle est aussi recommandée pour les utilisateurs avec plusieurs résidences : plutôt que d’accumuler les abonnements Internet fixes, cette offre peut être utilisée à plusieurs adresses sans faire gonfler la facture.

La SFR Box 8 pour 5 euros de plus par mois

La SFR Box 8 est la dernière box du fournisseur, et elle est compatible avec toutes les offres présentées plus haut, à l’exception de la Box 4G+. Cette dernière est un petit concentré de technologies : elle est compatible WiFi 6, 4K HDR Dolby Vision et Dolby Atmos. Elle est donc particulièrement conseillée aux cinéphiles.

L’interface utilisateur de la SFR Box 8 a également été revue. Elle permet toujours d’accéder aux services de SVOD comme Netflix, mais avec plus de clarté et de fluidité. Enfin, elle intègre l’assistant vocal Amazon Alexa et répond au doux nom de « Ok SFR ».

Le cadeau de Noël de SFR

Enfin, du 3 décembre au 1er janvier, SFR offre un cadeau aux futurs clients souscrivant soit à un forfait mobile (sauf celui de 2 heures avec 100 Mo), soit à une offre box SFR. Pour toute nouvelle souscription, vous et l’un de vos proches pourrez profiter gratuitement de l’un des services suivants pendant deux mois :

SFR Presse avec 80 magazines et journaux, comme Libération, L’Équipe ou Paris Match

SFR Ciné Series, le service de SVOD comprenant films et séries

SFR Plus Jeunesse : un accès à 13 chaînes de télévision dédiées aux enfants, avec Nickelodeon, Cartoon Network, etc.

Lors de la souscription, il suffit d’ajouter l’option Plus SFR pour en profiter gratuitement. En parallèle, un mail sera envoyé contenant un code promo pour que vous puissiez en faire profiter l’un de vos proches. Et non, ce n’est pas un cadeau empoisonné, puisque l’offre se résilie automatiquement au bout de 2 mois.