Ce forfait fibre 1 Gb/s est plus avantageux que n’importe quelle offre triple-play

Loin des contraintes imposées par une offre triple-play classique, RED dégaine un forfait fibre sans engagement, entièrement personnalisable, et dont le débit culmine à 1 Gb/s. Le tout en étant plus abordable que les autres acteurs du marché puisque ce forfait est facturé 23 euros par mois, sans prix qui double au bout d’un an.

En favorisant la quantité par rapport à la qualité, les offres triple-play des opérateurs ont la fâcheuse tendance à faire gonfler la facture. C’est pourquoi en 2020, les offres fibre sans engagement sont plus intéressantes pour celles et ceux qui veulent faire des économies. Mais toutes ne se valent pas, et aucune n’arrive à la cheville du forfait fibre de RED. En plus de bénéficier d’un débit sans plafond, pouvant grimper jusqu’à 1 Gb/s, ce forfait est entièrement modulable, et surtout abordable. Affichant un tarif mensuel de 23 euros, ce forfait ne verra pas son prix doubler après un ou deux ans d’abonnement.

Un forfait fibre qui se concentre sur le volet Internet

Au cœur d’un bon forfait fibre se trouve le débit. C’est sur ce point que RED s’est concentré puisque son offre fibre bénéficie d’un débit particulièrement élevé. Celui-ci peut atteindre les 1 Gb/s en téléchargement et 500 Mb/s en envoi. Soit un débit 50 fois plus important que celui de l’ADSL classique. Une prouesse permise par l’option “Débit Plus”, normalement facturée 5 euros par mois, offerte par RED pour toute souscription avant le 17 août prochain.

Il s’agit là d’une belle opportunité de réaliser des économies (vous pouvez faire le test), car le forfait fibre de RED ne coûte “que” 23 euros par mois. Or on retrouve souvent ce type de débit sur des offres triple-play vendues aux alentours de 50 euros mensuels.

Mieux, l’abonnement au forfait 1 Gb/s de RED n’est pas amené à doubler au bout d’un certain temps comme pour la plupart des offres actuelles. Aucune chance donc de voir la facture grimper à 46 euros du jour au lendemain. Elle est par ailleurs sans engagement, ce qui est parfait pour un logement étudiant que l’on voudrait quitter du jour au lendemain.

Un forfait disponible en un rien de temps

Comme toujours avec RED, l’abonnement à son offre fibre est d’une simplicité sans nom. L’opérateur s’occupe des démarches de A à Z et va même jusqu’à amortir 100 euros de frais de résiliation lors d’une nouvelle souscription. En amont, il est possible de tester son éligibilité à la fibre sur le site de RED en indiquant son adresse ou son numéro actuel de ligne. Après quoi, la livraison de la nouvelle box se fait rapidement, tout comme la prise de rendez-vous avec un technicien.

RED ne vous laisse pas seul lors de l’installation de la nouvelle ligne puisqu’il fournit de l’aide en ligne et/ou l’envoi d’un technicien pour le raccordement de la box. Qui plus est, le transfert d’un opérateur à l’autre se fait toujours sans interruption des services Internet.

Une option TV facultative à l’instar de nombreuses options

En plus d’un débit pouvant culminer à 1 Gb/s, le forfait à 23 euros par mois de RED donne accès aux appels illimités vers les fixes en France ainsi que vers plus de 100 destinations différentes. À cela, RED ajoute gratuitement l’option mobile qui permet de bénéficier des appels illimités vers les mobiles. Sans oublier qu’un supplément ne vous est pas facturé pour la location de la box Internet.

Bien qu’elle ne soit pas comprise dans le forfait de base, il est tout à fait possible de profiter d’une option TV sans faire exploser la facture pour autant. Celle-ci donne accès à 35 chaînes, ainsi qu’aux replays (TF1, Arte, France Télévision, etc.), au service SFR VOD, à la possibilité de streamer la TV sur sa tablette et son mobile via l’appli SFR TV et d’enregistrer jusqu’à 8 heures de programmes TV dans le cloud. Le tout en ne coûtant que 2 euros supplémentaires par mois (location du décodeur TV incluse).

Mais la personnalisation du forfait fibre de RED ne s’arrête pas là. Possibilité est donnée d’ajouter d’autres options sans engagement, et qui peuvent donc être désactivées à tout moment sans surcoût. Des options telles que :

2 heures d’appels vers les fixes et les mobiles en Algérie pour 7,50 euros supplémentaires par mois ;

le bouquet Plus Sport (qui comprend RMC Sport et beIN Sports) pour 29 euros supplémentaires par mois.

Le forfait fibre de RED se place comme l’un des meilleurs moyens de profiter d’une offre qui vous correspond le mieux tout en réalisant de véritables économies.