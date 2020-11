Comment changer de forfait fibre pendant le confinement ?

Respect des gestes barrières, services ininterrompus, le confinement n’empêche pas les opérateurs de vous accompagner si vous décidez de changer d’offre Internet fixe.

Dans le contexte actuel, la France est forcée de se confiner à nouveau. Cela ne signifie pas pour autant que la vie s’arrête. En effet, il est toujours possible de profiter de nombreux services, dont celui de changer d’opérateur Internet. Ainsi, que ce soit dans le cadre d’un déménagement, ou simplement pour profiter d’une offre sans engagement plus avantageuse, RED continue d’assurer l’installation de la nouvelle ligne, le simple transfert d’abonnement ou la livraison d’équipement. On vous explique comment cela se passe.

Peut-on souscrire à un forfait fibre pendant le confinement ?

Ce second confinement français n’empêche nullement de souscrire à un forfait fibre. Comme à l’accoutumée, tout est question d’éligibilité. En vous rendant sur le site de RED, vous pouvez tester votre adresse postale ou votre numéro de ligne fixe pour savoir si votre adresse physique est raccordée ou non à la fibre.

Si c’est le cas, il ne vous reste plus qu’à finaliser la personnalisation du forfait fibre de RED, en y ajoutant par exemple plusieurs options, avant de finaliser la commande. Sinon, il est toujours possible de se tourner vers l’offre ADSL de RED, facturée 16 euros par mois.

Ma connexion Internet sera-t-elle coupée ?

Non, le transfert d’un opérateur à l’autre se fait toujours sans interruption des services Internet. D’autant plus si vous fournissez votre code RIO lors de la souscription. Celui-ci vous permet de conserver votre numéro de ligne fixe et ainsi accélérer le délai de raccordement.

Pour obtenir son code RIO, il suffit d’appeler le 31 79 depuis sa ligne actuelle. Un code vous sera alors fourni et il ne vous restera plus qu’à l’indiquer lors de votre souscription au forfait fibre de RED.

Les livraisons sont-elles impactées par le confinement ?

Comme pour le confinement de mars dernier, les opérateurs continuent d’assurer les livraisons, avec cependant un temps d’attente un poil rallongé. Ainsi, dans le cas de RED par exemple, les livraisons à domicile sont réalisées en partenariat avec Chronopost, un livreur de confiance. Bien entendu, l’opérateur rassure également en expliquant que toutes les livraisons sont réalisées dans le respect des gestes barrières, à savoir port du masque, distanciation sociale et livraison sans contact.

Cela dit, dans le cadre d’une souscription au forfait fibre de RED, vous ne recevrez pas votre nouvelle box par voie postale : c’est le technicien en charge de l’installation qui apporte le modem ainsi que le décodeur TV le jour de l’intervention.

Les interventions ont-elles toujours lieu ?

À l’instar des livraisons, les interventions des techniciens pour l’installation de la nouvelle ligne sont maintenues. Bien entendu, le contexte actuel apporte quelques changements au déroulé de l’intervention. Le technicien et vous-même devrez respecter les gestes barrières recommandés par le gouvernement, à savoir :

Port du masque ;

Aération de la pièce lors de l’intervention ;

Distanciation sociale ;

Accès libre à un point d’eau pour que le technicien puisse se laver les mains.

Pour le reste, l’intervention se déroule de manière classique. Une fois la souscription au forfait fibre de RED à 23 euros effectuée, vous devrez prendre rendez-vous avec un technicien.

Ainsi, avant le jour de l’intervention, le technicien peut vous appeler depuis un numéro masqué pour vous préciser son heure d’arrivée. L’intervention pouvant durer jusqu’à 2 h, prévoyez une demi-journée pour l’intervention. En cas d’empêchement, pour des raisons de santé par exemple, vous pouvez modifier votre rendez-vous jusqu’à 48h avant.

Le jour de l’intervention, le technicien apporte le modem ainsi que le décodeur TV, si vous avez souscrit à l’option TV du forfait fibre de RED. Si vous ne possédez pas encore de prise fibre ou THD, le technicien l’installe puis la raccorde à un point de branchement extérieur. Cette intervention peut nécessiter d’effectuer des trous et/ou la pose d’un câble blanc apparent à l’intérieur ou à l’extérieur de votre logement, si aucun passage n’existe.

Dans le cas où vous possédez déjà une prise fibre ou THD, celle-ci doit être accessible afin que le technicien vérifie sa conformité et la remplace si besoin est. Pensez également à permettre l’accès à l’arrivée de la Fibre en bas de l’immeuble (cave, parking, etc.).

Comment joindre son opérateur en cas de problème ?

Bien entendu, si vous avez un souci ou une simple question, il vous est toujours possible de joindre votre opérateur en toute sécurité. Les échanges avec RED par exemple se font de différentes façons. La première est de passer par votre Espace Client depuis le site de RED. L’autre est de télécharger l’application mobile RED&Moi (disponible sur l’AppStore, le Google Play Store et l’AppGallery).

La FAQ du site de RED et le forum sont également disponibles 24 h/24 et 7j/7 pour obtenir des réponses à toutes vos interrogations.