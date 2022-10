Ce forfait B&You 100 Go est parfait pour regarder des séries en streaming

Avec son enveloppe data de 100 Go, le forfait mobile B&You vous permet d’enchaîner les épisodes de vos séries préférées où que vous soyez. Et ce, sans que vous soyez à court de données mobiles le 15 du mois.

Le saviez-vous ? La consommation moyenne d’une heure de vidéo en streaming est de 650 Mo de data. Un chiffre qui peut grimper jusqu’à 4 Go en fonction de la qualité de l’image et de la plateforme utilisée. Autant dire que si vous appréciez regarder vos séries préférées depuis votre smartphone, et il y en a un paquet en ce moment, vous devez pouvoir compter sur un forfait mobile musclé.

Pas de panique, offre mobile importante ne veut pas dire prix élevé. Bouygues Telecom propose un forfait B&You 100 Go à seulement 15,99 euros par mois. De quoi étancher votre soif de divertissement sans assécher vos économies.

Vos séries dans la poche

On vous le disait, l’enveloppe data de 100 Go en 4G du forfait B&You vous couvre dans tous vos usages. Celle-ci permet de regarder jusqu’à 155 heures de contenu en streaming en qualité standard par mois. Vous pouvez donc rester à jour sur vos séries favorites, même dans les transports en commun. Un forfait qui vous permet aussi d’enchaîner les sessions de jeu en ligne, sur Fortnite par exemple, ou de partager votre connexion en cas de panne de votre box Internet.

La couverture 4G des forfaits B&You est excellente puisqu’elle touche 99 % de la population en France métropolitaine. L’assurance d’être couvert en plein cœur de la ville comme en pleine campagne.

Un forfait abordable pour rester en contact avec ses proches

Le B&You 100 Go reste un forfait mobile. C’est pourquoi il donne accès aux appels, SMS et MMS illimités depuis la France. Des services dont il est aussi possible de profiter de manière illimitée depuis l’Europe. Bouygues Télécom fournit également une enveloppe data de 20 Go en Europe, histoire de ne pas manquer un épisode si vous êtes en déplacement à l’étranger.

Enfin, cette offre 100 Go de B&You reste abordable puisqu’elle est vendue 15,99 euros par mois. Vous êtes face à un forfait sans engagement qui ne vous impose aucune durée minimale de souscription.

La 5G à la carte

De base, le forfait B&You est en 4G. Cela dit, Bouygues propose une option 5G pour profiter de la nouvelle norme réseau. Celle-ci est facturée 3 euros supplémentaires par mois, ce qui permet quand même de profiter des 100 Go de ce forfait en 5G à moins de 20 euros.

Le véritable avantage de ce forfait mobile est surtout son absence d’engagement. Il est possible de désactiver ou activer l’option à loisir, sans surcoût.

Une souscription simple

Souscrire à un forfait mobile est d’une facilité déconcertante. Il faut dire que toutes les démarches de résiliation et le transfert de ligne sont gérés par l’opérateur. Vous pouvez même conserver votre ancien numéro en fournissant votre identifiant RIO. Celui-ci est obtenu en composant le 3179 depuis votre smartphone.

Ensuite, il ne reste qu’à renseigner ses coordonnées et payer les 10 euros correspondant au coût de la carte SIM. Au moment du transfert de ligne, les services mobiles ne sont pas interrompus.