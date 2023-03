Le nouveau forfait mobile 100 Go de B&You ne vous coûte rien pendant 2 mois

Changer de forfait mobile ces derniers mois demande une véritable analyse du marché. Les offres qui regroupent de généreuses enveloppes de données à des prix abordables sont rares. Heureusement, Bouygues Telecom propose en ce moment un forfait B&You à seulement 15,99 euros par mois, avec en prime deux mois offerts.

En raison de l’inflation, votre forfait mobile actuel a peut-être vu son tarif augmenter de quelques euros symboliques. Pour contrer cette montée des prix, Bouygues Telecom propose un nouveau forfait B&You avec 100 Go de données à 15,99 euros. Son gros atout ? Deux mois d’abonnement offerts, soit 31,98 euros d’économisés.

Que propose le forfait B&You 100 Go à 15,99 euros par mois ?

Le forfait B&You 100 Go de Bouygues Telecom est actuellement l’offre la plus intéressante de l’opérateur historique. Affiché à 15,99 euros par mois, il a la particularité d’offrir deux mois d’abonnement à ses utilisateurs. D’autant que ce forfait embarque tout le nécessaire :

100 Go d’internet dont 25 Go utilisables en Europe/DOM ;

utilisables en Europe/DOM ; les appels et SMS/MMS illimités en France métropolitaine ;

en France métropolitaine ; les SMS illimités vers la France métropolitaine, l’Europe, les DOM.

Outre son enveloppe complète, le forfait 100 Go est, comme l’ensemble des forfaits B&You, personnalisable à loisir. Parmi les meilleures options, on compte l’incontournable compatibilité avec la 5G pour seulement 3 euros de plus par mois, sans engagement. Il ne tient qu’à vous de l’activer ou non, en fonction de vos besoins et de vos appareils compatibles.

D’autres options sont également disponibles comme l’ajout de Qustodio pour le contrôle parental, ou Norton pour protéger vos données lorsque vous naviguez sur internet depuis votre mobile.

Comment obtenir ce forfait B&You 100 Go à 15,99 euros par mois ?

Pour souscrire à cette offre, les démarches sont très simples. Il vous suffit d’ajouter le forfait B&You 100 Go à 15,99 euros dans votre panier, d’y ajouter (ou non) les options que vous souhaitez, puis de valider. Les deux mois offerts seront par la suite automatiquement soustraits de votre facture sur les deux premiers mois de votre abonnement.

Vous pouvez par ailleurs bénéficier de la portabilité de votre numéro. Il suffit de l’indiquer en cochant la case indiquée dans le parcours de souscription, puis de partager votre numéro RIO. Votre nouvelle carte SIM ne coûte qu’un euro symbolique.

Attention toutefois, cette offre n’est valable que pour les nouveaux clients mobiles Bouygues Telecom.

Trop ou pas assez de data ? Il existe d’autres forfaits B&You

Si la formule proposée par ce forfait en promotion ne vous convient pas, il existe de nombreuses alternatives offertes par l’opérateur :

une formule minimaliste de 1 Go de data pour ceux qui souhaitent essentiellement téléphoner à 6,99 euros par mois, sans engagement ;

une formule qui double votre enveloppe data à 200 Go pour 19,99 euros par mois sans engagement ;

une option 130 Go en 5G pour 24,99 euros par mois, sans engagement.

Des forfaits bien différents qui permettent à chacun de trouver chaussure à son pied chez Bouygues Telecom.