Pixel 7a : à peine annoncé que cet opérateur fait déjà chuter son prix

Fraîchement officialisé par Google, le Pixel 7a est déjà à prix réduit chez Bouygues Telecom. En souscrivant à son forfait mobile de 130 Go, ce smartphone tombe à 121 euros au lieu de 559 euros. C’est l’offre à ne pas manquer.

Google a dévoilé le 10 mai dernier son nouveau smartphone abordable, le Pixel 7a. Sous son format ultra-compact se cache un puissant photophone doté en prime d’un très bel écran 90 Hz. Avec le Pixel 7a, Google a réussi à reproduire une formule qui marche : une fiche technique robuste, digne d’un modèle haut de gamme, mais toujours à un tarif très doux.

Tout juste lancé, cet excellent smartphone noté 8/10 par Frandroid profite déjà d’une belle remise chez Bouygues Telecom. En l’associant à son forfait mobile 5G de 130 Go, vous pouvez l’obtenir pour seulement 51 euros à la commande (avant ODR de 50 euros) puis 5 euros par mois pendant 24 mois. Le Pixel 7a revient alors à 121 euros (1 euro lors de l’achat, puis 5 euros pendant 24 mois), soit une belle réduction de -78 % par rapport à son prix nu.

Et les bonnes surprises ne s’arrêtent pas là ! Jusqu’au 22 mai, si vous achetez le Pixel 7a, une paire d’écouteurs sans fil Pixel Buds A est intégralement remboursée.

Pixel 7a : un puissant photophone au format mini

Ne vous fiez pas à sa compacité, le nouveau Pixel 7a est un smartphone parmi les plus performants du marché. Ce smartphone a tous les atouts pour combler les utilisateurs qui désirent un appareil capable de durer longtemps et disposer d’un excellent appareil photo.

Sous son écran OLED 90 Hz de 6,1 pouces, ce nouveau modèle abrite la même puce que le premium Pixel 7 Pro : le SoC Tensor G2. Épaulé par 8 Go de mémoire vive, cette puce conçue par Google procure une remarquable puissance au smartphone, tout en préservant son autonomie. Une charge complète permet de tenir plus d’une journée en utilisation normale. Google promet même jusqu’à trois jours en mode économie d’énergie.

Le Pixel 7a est aussi un excellent photophone. S’il embarque un double capteur de 64 et 13 mégapixels, sa performance s’explique surtout par un traitement de l’image considéré comme l’un des plus avancés du secteur. La firme de Mountain View y a intégré toute une série d’options aussi puissantes que simples à utiliser :

le mode Anti-Flou améliore la netteté des clichés ;

la Gomme magique permet d’effacer une personne ou un objet d’une photo en un clic ;

le Real Tone offre des teintes de peau plus riches et réalistes ;

le mode Vision de nuit apporte de la netteté, de la luminosité et des couleurs intenses même dans l’obscurité.

Et pour parfaire cette fiche technique déjà solide, le Pixel 7a est compatible avec toutes les normes de réseaux récentes dont la 5G, le Wi-Fi 6E, le Bluetooth 5.3 et le NFC.

À l’occasion de sa sortie, le Pixel 7a est proposé par Bouygues Telecom à seulement 121 euros au lieu de 559 euros avec son forfait 5G de 130 Go. L’opérateur vous permet aussi d’étaler le paiement et de régler 51 euros à la commande (avant ODR de 50 euros) puis 5 euros par mois pendant 24 mois. C’est l’une des offres les plus compétitives du moment.

Les écouteurs Bluetooth Pixel Buds A offerts

Jusqu’au 22 mai, Bouygues Telecom ne se contente pas d’afficher le Pixel 7a à prix réduit. Si vous ajoutez à la commande une paire d’écouteurs Pixel Buds A d’une valeur de 99,99 euros, l’opérateur vous les rembourse intégralement sur simple demande.

Confortables et ultra-légers (5 g par oreillette), les Pixel Buds A vous accompagnent partout et même durant vos séances de sport puisqu’ils résistent aussi bien à l’eau qu’à la transpiration.

Et si ces petits écouteurs intra-auriculaires sont équipés de puissants haut-parleurs dynamiques de 12 mm, aucun risque qu’ils vous lâchent au beau milieu de la journée. Les Pixels Buds A affichent une autonomie de 5 heures pouvant être étendue à 24 heures grâce au boîtier de charge fourni.

130 Go de data en 5G pour profiter entièrement de son Pixel 7a

Puissant et hautement équipé en matière de photo, le Pixel 7a convient à tout type d’activités, y compris le gaming. Or, jouer en ligne, poster des photos ou même des vidéos filmées en 4K consomme beaucoup de données mobiles.

C’est pourquoi Bouygues Telecom propose d’associer ce smartphone à son généreux forfait 5G de 130 Go. Proposée à 28,99 euros par mois pendant un an, puis 41,99 euros par mois (ou 23,99 euros par mois la première année pour les abonnés Bbox), cette offre mobile comprend :

130 Go de données mobiles en 4G et 5G, dont 80 Go utilisables en Europe/DOM/Suisse/Andorre ;

les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’Europe, les DOM, l’Andorre et la Suisse ;

une deuxième carte SIM internet offerte pour accéder à internet depuis sa tablette par exemple ;

la solution de sécurité Norton offerte pendant 24 mois ;

le prêt d’un smartphone équivalent en cas de perte, de vol, de casse ou de panne ;

un engagement de 24 mois.

Avec un tel forfait mobile, vous avez la garantie de pouvoir profiter pleinement de votre nouveau Pixel 7a, sans avoir à vérifier systématiquement votre consommation.