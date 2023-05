Forfait mobile : les trois bonnes raisons de choisir cette offre à 9,99 euros seulement

Et s'il n’était pas nécessaire de souscrire au forfait qui propose la plus grosse quantité de données pour être bien connecté ? On vous donne trois bonnes raisons de souscrire à la nouvelle offre Bouygues Telecom à moins de 10 euros.

C’est plus fort que nous. Au moment de choisir un nouveau forfait mobile, on opte généralement pour l’offre qui se situe un peu au-dessus de nos besoins, « on sait jamais ». Mais ne sait-on vraiment jamais ? A-t-on réellement besoin de tous ces gigas ? Si ce n’est pas le cas, vers quel forfait se tourner ?

Sur ce dernier point, Bouygues Telecom pourrait bien avoir la solution avec son petit, mais généreux forfait sans engagement de 40 Go pour 9,99 euros par mois, le tout avec une carte SIM à seulement 1 euro.

Raison numéro 1 : vous utiliserez enfin toutes vos données

Vous possédez un forfait de plus de 100 Go parce qu’avec une enveloppe aussi massive, vous êtes sûrs de ne pas dépasser la limite autorisée par votre opérateur. L’avantage est double : pas de ralentissement de votre connexion à l’horizon, et surtout, aucune surfacturation à prévoir dans votre budget. Mais savez-vous précisément quelle quantité de données vous consommez chaque mois ? La réponse se trouve certainement au sein de l’application mobile de votre opérateur.

Selon le dernier rapport de l’Arcep, la consommation mensuelle moyenne d’un mobinaute français s’élève à seulement 14,3 Go de données 4G en itinérance. C’est certes 2,1 Go de plus qu’en 2022, mais si l’on en croit le gendarme des télécoms, le Français moyen est encore loin d’utiliser plus de 20 Go de données en un mois.

Avec son forfait mobile 40 Go à 9,99 euros par mois, Bouygues Telecom propose même une enveloppe de données déjà généreuse pour une grande partie des Français. Vous n’aurez pas besoin de compter les gigas si vous avez une utilisation normale de votre smartphone.

Raison numéro 2 : vous allez faire de sacrées économies

Est-il donc intéressant de payer le prix fort pour un forfait de plus de 100 Go de données lorsque l’on en consomme que 1/6ᵉ ? Aujourd’hui, les offres proposant 100 Go de données se négocient entre 13 et 20 euros chez les opérateurs historiques. Un prix maximal que vous pouvez diviser par deux si vous choisissez un forfait plus contenu.

Pour rappel, une consommation moyenne de 14,3 Go par mois correspond au choix à :

environ une demi-heure de vidéo YouTube en HD par jour ;

140 heures de scroll sur Instagram (c’est beaucoup) ;

près de 200 heures d’écoute sur Spotify.

Avec un forfait de 40 Go, vous pouvez ainsi multiplier par (presque) trois le temps passé sur les applications listées ci-dessus.

Raison numéro 3 : il a quand même tout ce qu’il faut

Il n’y a pas que les données mobiles à considérer. Un forfait, ça sert avant tout à communiquer. À ce titre, le forfait 40 Go de Bouygues Telecom comprend tout le nécessaire pour échanger avec ses proches, même s’ils ne vivent pas en France.

Ainsi, on retrouve chaque mois :

les appels et les SMS/MMS illimités en France métropolitaine…

… et par ailleurs depuis et vers l’Europe et les DOM ;

14 Go de données à utiliser depuis l’Europe et les DOM.

De quoi passer son été à voyager sans se soucier de son forfait mobile.

Comment changer de forfait mobile ?

Si le forfait Bouygues Telecom de 40 Go sans engagement vous tente, il est extrêmement facile d’y souscrire sans perdre votre numéro de téléphone.

Au moment de la commande, renseignez votre numéro mobile à conserver, contactez le 3179 pour récupérer votre n° RIO et c’est tout. Votre nouvelle carte SIM à 1 euro arrivera sous quelques jours et vous pourrez profiter de votre nouveau forfait sans contraintes.