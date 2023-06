Trois smartphones Samsung baissent de prix chez RED : lequel est fait pour vous ?

Les offres d’été commencent à peine que le temps est déjà compté pour profiter des meilleures promotions chez RED by SFR. Les smartphones de Samsung profitent de belles baisses de prix, mais jusqu'au 30 juin seulement.

Un Samsung Galaxy S23 à 729 euros, un Galaxy A54 à 409 euros ou un Galaxy A34 à 359 euros, c’est en ce moment et c’est chez RED by SFR. L’opérateur propose une large sélection de produits du constructeur sud-coréen à des prix plus qu’intéressants, le tout accompagné d’un forfait sans engagement. L’occasion de renouveler un smartphone vieillissant ou de faire plaisir à un proche avant les départs en vacances. Attention, les offres ne sont valables que jusqu’au 30 juin.

Vous voulez le meilleur, sans concession : le Samsung Galaxy S23 est fait pour vous

Modèle le plus abordable de la gamme S, le Samsung Galaxy S23 a de sérieux arguments pour plaire, à commencer par son petit format. Avec un écran OLED de 6,1 pouces, il séduira ceux qui sont fatigués de manipuler de grands smartphones. D’autant que la taille de l’écran ne gâche absolument pas sa qualité. Samsung utilise ici une dalle à 120 Hz très réussie, avec une colorimétrie flatteuse. Elle est idéale pour visionner du contenu, notamment vos photos et vidéos.

Sur la partie photo justement, le Samsung Galaxy S23 profite d’une excellente triple caméra, composée :

d’un capteur principal de 50 mégapixels avec objectif grand-angle ;

d’un objectif ultra-grand-angle avec capteur de 12 mégapixels ;

d’un téléobjectif x3 avec capteur de 10 mégapixels.

Pour le reste, le Samsung Galaxy S23 regroupe tout ce que l’on attend d’un smartphone haut de gamme : une bonne autonomie d’un jour et demi, la charge rapide 25 W, une puce Snapdragon 8 Gen 2 qui entraine les performances à un haut niveau ainsi qu’une interface One UI 5.1 fondée sur Android 13. Mieux, le Samsung Galaxy S23 bénéficie de quatre ans de mises à jour majeure et cinq ans de mises à jour de sécurité. L’assurance d’un smartphone qui va durer longtemps. Il a d’ailleurs été noté 8/10 par la rédaction.

En ce moment, le Samsung Galaxy S23 profite d’une remise de 70 euros chez RED by SFR grâce à une offre de remboursement, faisant tomber son prix à 729 euros. Pour obtenir ce prix, vous devez souscrire à l’un des forfaits sans engagement de l’opérateur.

L’équilibre entre la qualité et le prix ? Optez pour le Samsung Galaxy A54

La gamme A de Samsung est connue pour proposer des smartphones plus abordables que la gamme S, mais avec d’excellents rapports qualité-prix. Le Samsung Galaxy A54 l’illustre parfaitement.

Il profite par exemple, outre son design très réussi, d’un très bel écran AMOLED de 6,4 pouces avec un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Un très beau couple qui assure une fluidité et un confort de navigation optimal. En photo, il est également plutôt bien équipé puisqu’il propose :

un module principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique ;

un module avec objectif ultra-grand-angle de 12 mégapixels ;

un appareil photo macro de 5 mégapixels.

Le Samsung Galaxy A54 est aussi robuste côté autonomie, avec une endurance mesurée à un jour et demi. Et, comme son grand frère, il prodigue le même niveau de suivi logiciel avec quatre ans de mise à jour majeure d’Android et cinq ans de mise à jour de sécurité. En somme, le Galaxy A54 est l’un des meilleurs produits milieu de gamme de Samsung : il fait quelques concessions, mais si discrètes qu’elles se font rapidement oublier. La rédaction a d’ailleurs attribué la note de 8/10 à ce smartphone.

En ce moment, le Samsung Galaxy A54 profite de 40 euros de réduction chez RED via une ODR. Son tarif tombe ainsi à 409 euros, en complément d’une souscription à un forfait sans engagement.

Petit budget, mais grandes ambitions : le Samsung Galaxy A34 est celui qu’il vous faut

Pour celles et ceux qui ont un budget limité, Samsung a conçu un smartphone qui allie les performances à un prix doux : le Samsung Galaxy A34. On retrouve là encore un bel écran 120 Hz Amoled, mais cette fois de 6,6 pouces. La colorimétrie est toujours maitrisée et la fluidité quasi parfaite. Android 13 est également au rendez-vous, avec quatre ans de mises à jour du système. Comme sur les smartphones premium de Samsung.

Le Galaxy A34 bénéficie d’une autonomie d’un jour et demi en utilisation normale et son capteur principal de 48 mégapixels assure en photo. Une polyvalence qui a permis au smartphone de Samsung d’obtenir la très bonne note de 8/10 dans nos colonnes.

En ce moment, RED propose le Samsung Galaxy A34 avec 40 euros de réduction, faisant tomber son prix à 359 euros. Là encore, la seule condition pour atteindre ce tarif préférentiel est de souscrire à un forfait sans engagement de l’opérateur.

Un petit forfait mobile avec ça ?

Pour profiter de ces tarifs préférentiels sur les smartphones Samsung, la seule condition est de souscrire à l’un des forfaits mobiles sans engagement de RED by SFR. Il y en a quatre actuellement.

L’une des offres les plus intéressantes concerne le forfait mobile de 40 Go à 9,99 euros, qui comporte :

40 Go de données dont 10 Go d’internet utilisables depuis l’Union européenne/DOM ;

les appels illimités 7j/7 vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte) ;

les SMS, MMS illimités 24h/24 vers tous les opérateurs en France métropolitaine.

RED by SFR propose également dans son catalogue :