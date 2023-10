Sosh, Bouygues Telecom et RED by SFR augmentent leurs tarifs : soyez vigilants lors de vos souscriptions ou renouvellements

Avis aux consommateurs : après SFR et Orange, c'est au tour de Sosh, Bouygues Telecom et RED by SFR de réviser leurs tarifs à la hausse. Une manœuvre silencieuse qui pourrait vous coûter près de 100 euros supplémentaires par an.

Après les ajustements tarifaires réalisés par SFR et Orange, ce sont désormais Sosh, Bouygues Telecom et RED by SFR qui modifient leurs offres, impactant principalement les forfaits mobiles 4G et 5G. Cette tendance générale à la réduction des périodes promotionnelles mérite une attention particulière.

Retour sur les ajustements de SFR et Orange

En rappel, SFR et Orange ont initié un mouvement de révision des offres promotionnelles, passant de 12 à 6 mois la durée des prix réduits. Les deux opérateurs ont infligé à leurs clients des augmentations substantielles sur leurs forfaits, en particulier sur les offres mobiles et fibre, avec une majoration significative observée à l’issue des 24 premiers mois d’abonnement.

Encore des ajustements tarifaires

Dans ce contexte, Sosh, Bouygues Telecom et RED by SFR ont également décidé d’ajuster leurs offres. Chacun à leur tour, ils ont réduit la période de prix préférentiel de 12 à 6 mois, une modification qui se traduit concrètement par une augmentation annuelle de près de 100 euros sur les forfaits, et ce, malgré une présentation tarifaire inchangée en surface sur leurs pages respectives.

Numerama a réalisé des calculs détaillés permettant d’illustrer ces modifications. La Boîte Sosh Fibre, précédemment commercialisée à 20,99 euros par mois avant de passer à 30,99 euros, a vu sa promotion limitée à 6 mois, ce qui entraîne une hausse de 60 euros par an, soit 5 euros mensuels. De même, la RED box fibre, sans engagement, débutant à 19,99 euros par mois avant d’atteindre 29,99 euros, connaît une augmentation annuelle identique de 60 euros.

La situation est légèrement différente chez Bouygues Telecom. Si l’opérateur a révisé certaines de ses offres mobiles, notamment les forfaits 4G les moins onéreux, il n’a pas encore appliqué de changements à ses offres Fibre, qui continuent de proposer 12 mois de promotion. Cette distinction entre les différentes offres ajoute une couche de complexité dans la compréhension des ajustements tarifaires en cours sur le marché.

Free, l’exception à suivre

Dans cet environnement, Free se distingue par son choix, annoncé récemment, de ne pas modifier ses tarifs. Début 2023, Free Mobile a promis de ne pas toucher à ses prix pour les quatre années à venir. On verra, cependant, ce que Free a prévu, notamment dans le cadre de l’arrivée prochaine de la Freebox V9, qui pourrait être l’occasion d’annonces significatives concernant sa politique tarifaire.