Généreux et pas cher, ce forfait 5G a tout pour plaire

Bouygues Telecom frappe fort et revient avec une offre aussi généreuse en données que raisonnable en prix : un forfait 5G sans engagement de 200 Go à 17,99 euros seulement.

Si vous êtes constamment à la recherche de forfaits 5G très généreux en données, Bouygues Telecom a peut-être ce qu’il vous faut. En effet, avec son forfait de 200 Go compatible 5G à moins de 18 euros par mois, l’opérateur propose ici un excellent rapport qualité-prix. C’est peut-être le bon moment pour changer de forfait.

Un forfait qui répond à tous les besoins

Simple, efficace et surtout pas cher, c’est exactement ce qui résume ce forfait 5G. Pour un tarif de 17,90 euros par mois sans engagement, l’opérateur, lui, s’engage à vous fournir :

200 Go de données en 5G ;

30 Go de données utilisables en Europe et dans les DOM ;

SMS illimités depuis l’Europe, les DOM vers France métropolitaine et l’Europe, les DOM ;

appels illimités depuis l’Europe/DOM vers la France métropolitaine et l’Europe/DOM.

Avec cette quantité de données, vous pouvez profiter d’internet sans vous soucier du dépassement de forfait. Car rappelons-le, les Français consomment en moyenne que 15 Go de données mobiles par mois. Une enveloppe qui reste par ailleurs bien en dessous des 30 Go proposées par l’opérateur pour vos déplacements à l’étranger. De quoi profiter de la 5G en itinérance, et rester connecté pendant vos vacances.

Mieux, en plus des données incluses, Bouygues Telecom propose de nombreuses options très intéressantes pour personnaliser votre forfait. L’opérateur offre notamment la possibilité de :

souscrire à diverses plateformes d’informations ou de divertissement comme Cafeyn, Netflix ou L’Équipe ;

protéger votre smartphone en souscrivant à l’offre Norton, Qustodio ou encore Onoff ;

étendre votre enveloppe de données en cas de voyage à l’étranger.

Sur toutes ces options, l’opérateur propose d’ailleurs généralement des offres d’essai avec le premier mois gratuit, voire plus.

Souscrire à un forfait Bouygues Telecom c’est également l’assurance de profiter d’une excellente couverture réseau en 5G sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Les meilleurs forfaits mobile 5G du moment chez Bouygues Telecom Forfait Mobile B&You

200 Go 5G 17.99€ Découvrir Tous les forfaits 5G

Souscrire à un forfait B&You est simple comme bonjour

Souscrire à un forfait sans engagement B&You est simple et se fait en quelques minutes seulement. Pour cela, il vous suffit de choisir le forfait à 11,99 euros par mois, décider si vous souhaitez conserver votre ancien numéro (dans ce cas, équipez-vous de votre identifiant RIO), puis de valider votre achat en payant votre nouvelle carte SIM à 1 euro.

L’opérateur s’occupe ensuite de tout et vous recevrez votre nouvelle carte sous 3 à 5 jours ouvrés à votre adresse ou au point relais de votre choix.

Pendant l’étape de souscription, Bouygues Telecom vous propose également de profiter de son offre box fibre réservée à ses clients B&You : pour 29,99 euros par mois sans engagement, l’opérateur offre de très belles prestations :

jusqu’à 1 Go/s en téléchargement ;

jusqu’à 700 Mo/s en envoi ;

le Wi-Fi 6 ;

plus de 180 chaines TV disponibles.

Attention enfin, l’offre B&You tout comme l’offre Box sont à durée limitée. Ne trainez pas, donc, si vous souhaitez profiter de cette offre attrayante.