Ce forfait mobile est si généreux que vous aurez du mal à en venir à bout

Une fois encore, RED parvient à livrer l’un des meilleurs rapports qualité-prix en matière de forfait. Une offre à moins à 9,99 euros seulement qui a l’avantage de proposer 100 Go de données mobiles. Mais, que faire avec une telle enveloppe ? On vous explique.

Les opérateurs ne se livrent pas seulement bataille sur le prix de leur forfait, mais également sur la quantité de données mobiles embarquée. Un petit jeu dans lequel RED est parvenu à s’imposer comme un acteur incontournable.

L’opérateur lance ainsi un forfait 100 Go à seulement 9,99 euros par mois. Une enveloppe de données généreuse qu’il est possible de faire grimper à 130 Go pour un euro supplémentaire par mois. Série, musique, jeu en ligne… On vous aide à tirer pleinement profit de ces généreux forfaits RED.

Un divertissement constant

Si un smartphone disposant d’une connexion Internet permet de faire de nombreuses choses, encore faut-il savoir ce que consomment ces diverses activités en matière de données mobile.

Naviguer sur le web pendant une heure, par exemple, demande environ 60 Mo (un chiffre qui varie en fonction de la richesse des pages web). Le forfait 100 Go de RED permet donc de se promener sur Internet durant plus de 1600 heures, soit plus de 60 jours consécutifs. Comprenez que vous n’arriverez jamais à bout de votre forfait mobile en ne faisant que de la navigation web.

Les amateurs et amatrices de films et séries peuvent se divertir longuement avec leur smartphone ou tablette puisque le forfait RED assure jusqu’à 400 heures de visionnage en streaming chaque mois. Sachant qu’une saison de série dure en moyenne 10 heures, il est possible de regarder 40 saisons chaque mois.

Une durée qui s’envole pour les mélomanes. La colossale quantité de data fournie par RED permet d’écouter ses playlists préférées en streaming pendant plus de 666 heures. Un montant qui équivaut à presque 28 jours d’affilée.

Même les joueurs s’y retrouvent. Un jeu comme Hearthstone requiert, par exemple, une mise à jour de presque 2 Go lors de l’installation. Des titres comme Genshin Impact ou Fortnite requièrent une connexion Internet constante. Autant de besoins largement couverts par le forfait 100 Go de RED.

Il est même possible de partager sa connexion pour jouer en ligne depuis son PC ou sa console et ainsi pallier la panne d’une box Internet (du moins le temps d’attente nécessaire pour un retour à la normale).

Un forfait complet au juste prix

Outre une enveloppe généreuse de données mobiles, RED fournit aussi les appels, SMS et MMS en illimités depuis la France et l’Europe avec son forfait 100 Go. Il est même possible d’utiliser jusqu’à 22 Go de données mobiles en itinérance.

Pour proposer l’un des forfaits les plus intéressants du moment, RED s’est efforcé de maintenir un prix abordable. Son offre 100 Go affiche un tarif mensuel de 9,99 euros.

Mieux, ce forfait à petit prix est sans engagement. Aucune contrainte, donc, au niveau de la durée de souscription.

Un forfait pour les gros consommateurs

Si le forfait 100 Go de RED ne parvient pas à combler tous les besoins d’un internaute, ce dernier peut profiter d’une offre 130 Go pour à peine un euro de plus. L’opérateur met en place un forfait mobile 130 Go au prix de 10,99 euros par mois. Outre une enveloppe de données plus généreuse, cette offre permet de jouir du réseau 5G sans surcoût. De quoi bénéficier d’un débit bien supérieur à celui de la 4G, pour un temps de latence réduit.

Lui aussi sans engagement, ce forfait permet même aux nomades de profiter de 27 Go de données en itinérance. Parfait pour rester connecté, où que l’on se trouve.

Comment souscrire au forfait RED ?

Changer de forfait ne nécessite plus de perdre de longues heures en démarches et autres échanges de courriers. Tout est pris en charge par RED. Lors de la souscription, l’opérateur permet de conserver son numéro de téléphone, grâce au simple renseignement de son identifiant RIO.

Une fois la commande passée, il faut s’acquitter d’un unique montant de 10 euros pour couvrir le coût de la carte SIM. La livraison s’effectue en quelques jours. Les services mobiles ne souffrent d’aucune interruption durant le transfert.