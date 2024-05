On le pensait disparu, mais l’un des forfaits 5G le moins cher du marché est encore disponible

L’un des forfaits 5G les moins chers du marché revient et il est toujours chez Bouygues Telecom. Avec son prix d’appel à 9,99 euros par mois, il coche toutes les cases. Beaucoup de données, un petit prix et un réseau performant.

Les forfaits 5G à moins de 10 euros sans engagement sont des choses aussi rares sur le marché que des Pokémon shiny. Alors quand ils apparaissent, il ne faut pas les laisser s’échapper. Bouygues Telecom propose en effet actuellement un forfait B&You série spéciale 5G, pour un petit prix de 9,99 euros par mois, avec 90 Go de données en France métropolitaine et 25 Go de données en Europe. Après une semaine de longévité, il est plus que probable qu’il disparaisse dans les prochains jours. S’il vous intéresse, ce sont donc les derniers moments pour en profiter.

90 Go de data en 5G : une enveloppe assez généreuse ?

Avoir un forfait mobile de 100 Go ou plus est-il nécessaire ? Généralement, non. Selon le baromètre annuel de l’ARCEP, la consommation moyenne de données mobiles en France est de 15,9 Go par mois. Bien que cette consommation augmente chaque année, elle est toujours nettement inférieure aux volumes proposés par les principaux opérateurs.

Avec son forfait B&You, Bouygues Telecom offre 90 Go de données 5G pour la France métropolitaine, ce qui est plus que suffisant pour répondre aux besoins de la plupart des utilisateurs de mobile. Ce forfait inclut également :

25 Go utilisable en Europe/DOM ;

utilisable en Europe/DOM ; SMS illimités depuis l’Europe et les DOM vers la France métropolitaine et l’Europe ou les DOM ;

depuis l’Europe et les DOM vers la France métropolitaine et l’Europe ou les DOM ; les appels et les SMS/MMS illimités en France métropolitaine ;

en France métropolitaine ; les appels illimités depuis l’Europe/DOM vers la France métropolitaine et Europe/DOM.

Sans engagement, ce forfait vous permet de profiter du meilleur de Bouygues Telecom pendant tout le temps où vous en aurez besoin, et de changer de forfait sans aucuns frais de résiliation.

Une box à tarif préférentiel pour les clients B&You

Avec ce très bon forfait, vient aussi une très bonne offre box. Pour les clients B&You exclusivement, Bouygues Telecom déroule le tapis rouge avec une offre box internet exclusive. Avec un tarif contenu de 29,99 euros par mois sans engagement, Bouygues Telecom vous promet la fibre et :

un débit internet allant jusqu’à 1 Go/s en téléchargement ;

; un débit internet allant jusqu’à 700 Mo/s en envoi ;

; un modem WiFi 6 avec WiFi intelligent ;

avec WiFi intelligent ; l’installation fibre et Bbox par un technicien dédié ;

par un technicien dédié ; des appels illimités vers les fixes en France et plus de 110 pays ;

vers les fixes en France et plus de 110 pays ; un décodeur TV 4K avec 180 chaînes.

Profiter de l’offre B&You à 9,99 euros par mois simplement

Si vous êtes intéressé par le forfait B&You, quelques clics suffisent pour le souscrire avant qu’il ne soit plus disponible. Rendez-vous simplement sur la page du forfait B&You série spéciale 5G à 9,99 euros par mois pour l’ajouter à votre panier. Pour garder votre numéro actuel, il vous faudra fournir à l’opérateur votre numéro RIO, que vous pouvez obtenir en appelant le 3179. Bouygues Telecom prendra ensuite en charge la procédure et vous enverra votre nouvelle carte SIM directement à votre domicile ou en point relais sous 3 à 5 jours ouvrés. Le changement d’opérateur se déroule sans aucune interruption de service.

La procédure de souscription à une nouvelle box internet est tout aussi simple. Sélectionnez la Box Série spéciale, entrez vos identifiants Bouygues (cette offre étant exclusivement réservée aux clients B&You), et confirmez votre commande. L’opérateur prendra en charge l’installation de votre service dans les meilleurs délais. Et pour s’assurer que vous ne soyez jamais déconnecté d’internet pendant le délai d’installation de la fibre, Bouygues Telecom met à disposition de ses clients une clé 4G et 200 Go dès la souscription de votre box internet.