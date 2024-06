L’excellent Google Pixel 8a tombe déjà à moins de 100 € chez cet opérateur

Acquérir un puissant smartphone sans y mettre le prix : voilà la promesse de Bouygues Telecom avec sa nouvelle offre. En souscrivant à l’un de ses meilleurs forfaits, l’opérateur vous permet de l’obtenir au prix modique de 97 euros, soit avec 82 % de remise.

Avec son Pixel 8a officialisé en mai dernier, Google a prouvé une nouvelle fois qu’il n’est pas nécessaire d’afficher un tarif exorbitant pour mettre la main sur un smartphone performant et bon en photo. D’ailleurs, pour le rapprocher encore plus des Pixel 8, la marque y a intégré une bonne dose d’IA.

Lancé il y a quelques semaines seulement, cet excellent smartphone noté 8/10 par Frandroid est déjà en réduction chez Bouygues Telecom. En optant pour son forfait 5G de 200 Go à 29,99 euros par mois la première année (puis 39,99 euros par mois), l’opérateur vous permet de l’obtenir pour à peine 97 euros (après ODR de 50 euros) au lieu de 549 euros.

Mieux, vous pouvez aussi le régler sur deux ans à raison d’un premier versement de 1 euro (ODR incluse) suivi de 24 mensualités de 4 euros.

Pixel 8a : la puissance d’un modèle premium et de l’IA à tous les étages, mais à prix doux

Comme ses prédécesseurs, le Pixel 8a profite d’une fiche technique robuste, rare sur le segment de milieu de gamme. Si ce smartphone arbore un format compact, avec son écran OLED FHD+ et 120 Hz de 6,1 pouces, il s’avère aussi performant que ses homologues haut de gamme, les Pixel 8.

Le Pixel 8a hérite d’ailleurs de la même puce Tensor G3 et des 8 Go de mémoire vive de son grand frère. Appréciée des gamers et des férus de SVOD pour la fluidité qu’elle apporte, une telle puissance est surtout un atout en matière de photographie et de traitement de l’image.

Grâce à une palette d’outils basés sur l’IA, le Pixel 8a capture des clichés lumineux, réalistes et d’une grande netteté avec son double capteur de 64 et 13 mégapixels. Bien qu’abordable, ce smartphone prend des photos « de qualité, avec un bon piqué et une bonne retranscription des détails », comme l’affirme le test de Frandroid.

Et au besoin, les fonctionnalités de retouche ne manquent pas : repositionnement et suppression des personnes et des objets en un clic, génération automatique de la meilleure prise pour les photos de groupe, et même la suppression des bruits environnants sur les vidéos. Le Pixel 8a promet donc un rendu professionnel en toutes circonstances.

Enfin, dernier atout et pas des moindres : la firme de Mountain View promet sept ans de mises à jour de l’OS et de sécurité pour son dernier-né. Une durée peu courrante sur le marché des smartphones.

Officialisé par Google il y a tout juste un mois au prix de 549 euros, ce smartphone profite déjà d’une belle offre chez Bouygues Telecom. Son prix tombe exceptionnellement à 97 euros si vous l’associez à son forfait 5G 200 Go.

L’opérateur vous permet même d’étaler le paiement sur 2 ans et de régler 1 euro à la commande (après ODR de 50 euros) puis 4 euros par mois pendant 24 mois. Soit tout juste le coût d’un soda en terrasse.

Une belle quantité de data pour profiter pleinement de son Pixel 8a

Pour s’offrir le Pixel 8a au prix plancher de 97 euros, il suffit de s’abonner en parallèle au généreux forfait 5G 200 Go de Bouygues Telecom.

Pour 29,99 euros par mois (auxquels vous pouvez enlever 5 euros par mois si vous êtes clients Bbox) pendant la première année (39,99 euros par mois ensuite), cette offre mobile comprend :

200 Go de données mobiles utilisables en France, en Europe, dans les DOM et en Suisse ;

dont 35 Go utilisables à l’international dans 15 pays comme les États-Unis, le Canada, la Tunisie, ou encore la Chine ;

les appels et SMS illimités en France métropolitaine, mais aussi depuis et vers l’Europe, les DOM et la Suisse ;

les appels et SMS illimités vers les fixes basés dans + de 120 destinations ;

les appels et SMS illimités vers les fixes basés dans + de 120 destinations ; la qualité du réseau 5G de Bouygues Telecom ;

une seconde carte SIM pour accéder à internet avec son forfait depuis une tablette ;

24 mois d’abonnement à la solution de cybersécurité Norton.

Avec une telle enveloppe, une connectivité 5G et les performances boostées du Pixel 8a, aucun risque de vous sentir bridé dans l’utilisation de votre nouveau smartphone. Tout est réuni pour vous permettre de suivre le fil de vos envies et de vos besoins, même s’il s’agit de partager régulièrement votre connexion avec votre PC ou votre tablette.

Et pour pallier les éventuels désagréments, Bouygues Telecom s’engage en prime à vous prêter un smartphone de remplacement en cas de perte, de vol, de casse ou de panne de votre Pixel 8a.