« Wonderful » : ce nouveau forfait mobile sur le réseau Orange s’affiche à tout petit prix

Et si vous n’aviez plus à choisir entre prix bas et data pour votre forfait mobile ? YouPrice rassemble en ce moment le meilleur des deux mondes avec sa généreuse offre de 100 Go à seulement 8,99 euros par mois.

Les prix repartent enfin à la baisse sur le marché des télécoms. C’est donc le bon moment pour changer de forfait mobile et faire baisser considérablement sa facture. Pour autant, pas question de faire le moindre compromis sur son enveloppe de données mobiles ou sur la qualité des services.

YouPrice dévoile une nouvelle offre sans engagement des plus compétitives, comprenant 100 Go de données pour à peine 8,99 euros : le forfait « Le Wonderful ». Pour ce prix plancher, l’opérateur vous fait même profiter de la qualité du réseau d’Orange, un atout unique sur le marché des MVNO.

Forfait YouPrice « Le Wonderful » : petit prix et zéro compromis

Pour accéder aux offres mobiles les plus abordables, c’est généralement du côté des MVNO qu’il faut se tourner. Mais ne vous y méprenez pas, car petit prix ne rime pas toujours avec service minimum.

YouPrice le prouve avec ses toutes dernières offres. L’opérateur a décidé de mettre les petits plats dans les grands avec son généreux forfait « Le Wonderful ».

Sa promesse : une couverture réseau exemplaire, basée sur le réseau mobile d’Orange. C’est à ce jour le seul MVNO à l’utiliser sur ses forfaits.

Affichée à tout juste 8,99 euros par mois, cette offre mobile ne manque pas d’atouts et comprend :

100 Go de données mobiles ;

dont 10 Go utilisables en Europe et depuis les DOM ;

les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ;

la qualité du réseau 4G/4G+ d’Orange ;

aucun engagement de durée.

Les Français consommant en moyenne 15,7 Go de données mobiles par mois selon l’ARCEP, une enveloppe aussi copieuse suffit largement à couvrir tous les besoins les plus courants (navigation web, réseaux sociaux, SVOD, jeux en ligne). Celle-ci vous permet même de partager régulièrement votre connexion avec votre PC ou votre tablette, voire de prendre le relais de votre box en cas de panne temporaire de réseau.

Et en cas de besoin, vous n’êtes jamais bloqué, car YouPrice propose avec ce forfait différentes recharges de 2, 5 et 50 Go, respectivement disponibles pour 3, 8 et 20 euros. Vous voulez booster votre connexion ? YouPrice dispose également d’une option 5G à 5 euros par mois, elle aussi, sans engagement.

Voici comment souscrire au forfait « Le Wonderful »

Pour bénéficier du forfait « Le Wonderful » de YouPrice et de ses 100 Go au prix contenu de 8,99 euros par mois, c’est très simple. Il vous suffit de vous rendre sur le site internet de l’opérateur puis d’ajouter l’offre à votre panier.

Le MVNO vous invite ensuite à renseigner vos coordonnées et éventuellement votre code RIO (disponible en appelant le 3179) si vous souhaitez conserver votre numéro de mobile. YouPrice se chargera alors pour vous de résilier votre contrat auprès de votre ancien opérateur.

Ensuite, place aux options. Si vous le souhaitez, l’opérateur vous permet dès la souscription d’opter pour la 5G et pour une eSIM (sous réserve que votre smartphone soit compatible).

Enfin, après avoir réglé les 10 euros de frais d’activation, votre souscription est finalisée et en quelques jours à peine, votre ligne est activée. Et si vous avez la moindre question sur la procédure de souscription, sur votre contrat ou sur vos services, le service client de YouPrice est joignable 7 j/7 par e-mail.