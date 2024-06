SFR joue son va-tout : un forfait 5G XXL à prix mini pour stopper l’hémorragie

La guerre des forfaits fait rage, et SFR ne compte pas se laisser faire. Avec son offre 200 Go en 5G à moins de 10 €, l'opérateur tente un coup de poker pour reconquérir les clients perdus face à Free Mobile.

SFR sort l’artillerie lourde. Face à l’hémorragie d’abonnés, l’opérateur dégaine un forfait 5G 200 Go à 9,99 € par mois. Un prix jamais vu qui pourrait bien rebattre les cartes du marché mobile français.

Pour aller plus loin

SFR perd du terrain face à la concurrence

Le forfait qui claque

Commençons par les faits : SFR, via sa marque low-cost RED, propose désormais un forfait comprenant 200 Go de data en 5G pour seulement 9,99 € par mois. Pour mettre ce chiffre en perspective, le même forfait était proposé à 17,99 € il y a encore quelques semaines. On parle donc d’une baisse de prix de près de 45 %. Cette offre est d’autant plus impressionnante qu’elle inclut la 5G, technologie encore souvent facturée en supplément chez la concurrence. Avec 200 Go de données, même les utilisateurs les plus gourmands devraient trouver leur compte.

Pourquoi une telle offre maintenant ?

La raison de ce grand chambardement tarifaire ? SFR saigne. L’opérateur a perdu pas moins de 487 000 abonnés au premier trimestre 2024. Un chiffre vertigineux qui contraste avec les performances de Free Mobile, qui a gagné 212 000 clients sur la même période. Face à cette hémorragie, SFR n’avait pas d’autre choix que de réagir. Cette offre agressive est clairement destinée à stopper l’exode des clients vers Free et à en attirer de nouveaux, quitte à rogner sur ses marges.

SFR n’est pas le seul à baisser ses prix. Bouygues Telecom, via sa marque B&You, a également revu ses tarifs à la baisse récemment. Seul Orange semble pour l’instant rester en retrait de cette guerre des prix.

Attention toutefois à ne pas crier victoire trop vite. Cette offre, bien qu’alléchante, a ses limites. D’abord, elle n’est disponible que jusqu’au 3 juillet. Ensuite, il s’agit d’un forfait sans engagement, ce qui signifie que le prix pourrait évoluer à l’avenir. La bonne nouvelle : vous pourrez changer d’offre sans engager de frais.

Les meilleurs forfaits sans engagement

200 Go 6 jours RED Forfait 5G200 Go Appels illimités 200 Go en France 27 Go en Europe 9.99€ /mois 5G offerte Découvrir Forfait Mobile B&You

80 Go Appels illimités 80 Go en France 20 Go en Europe 8.99€ /mois Découvrir Prixtel Forfait 5G

Le grand 200 à 250 Go Appels illimités 200 Go - 250 Go en France 15 Go en Europe À partir de 9.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile