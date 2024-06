Ce petit forfait mobile qui ne coûte pas plus de 2€/mois est le super deal du jour

Pour changer des forfaits mobiles gonflés à bloc en Go, B&You propose actuellement une offre sans engagement plus modeste avec appels/SMS illimités et 2 Go de data, pour moins 2 euros par mois.

Alors que les forfaits mobile avec une énorme quantité de data et à petit prix refont surface, certains opérateurs n’oublient pas celles et ceux qui consomment peu de données 4G et désirant réduire leur facture de téléphone. Si vous vous reconnaissez dans cette description, eh bien cette offre sans engagement proposée par B&You devrait vous plaire !

Ce forfait B&You propose…

Les appels, SMS et MMS illimités

2 Go de data en 4G partout en France

Sans engagement avec la qualité du réseau Bouygues Telecom

En ce moment, le forfait B&You sans engagement de 2 Go est disponible à seulement 1,99 euro par mois. L’opérateur Low Cost Red by SFR propose une offre similaire.

Une communication en illimité sur un bon réseau

Avec ce forfait mobile, B&You propose bien évidemment les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Attention, vous ne devrez toutefois pas dépasser 3 heures par appel, dans la limite de 129 destinataires par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Cet opérateur utilise le réseau de Bouygues Telecom, proposé sans restrictions. Vous avez donc accès à l’ensemble du réseau métropolitain de l’opérateur historique et de ses partenaires en Europe : en 4G, l’opérateur français couvre plus de 99 % de la population et 95 % du territoire de la France métropolitaine selon l’ARCEP.

Une enveloppe de data minime

Ce forfait dispose d’une enveloppe de seulement 2 Go de données 4G en France Métropolitaine. Il ne correspond donc pas aux personnes constamment connectées, mais plutôt à celles et ceux qui n’ont pas de réel besoin à se connecter sur Internet, pour consulter les réseaux sociaux ou binge watcher des séries en dehors de son domicile. Cette petite quantité va néanmoins servir, si vous avez besoin d’utiliser votre GPS, par exemple, ou de consulter quelques informations sur Internet.

Attention toutefois à ne pas être trop gourmand, sinon vous risquez d’avoir une mauvaise surprise à la fin du mois. Le reste du temps, il sera nécessaire d’être connecté à votre réseau Wi-Fi, ou bien trouver une âme charitable qui sera prête à vous faire un partage de connexion. Enfin, depuis l’Europe et les DOM l’enveloppe de data est la même. Il faudra plutôt attendre d’être à proximité d’un lieu ayant une connexion WiFi pour être plus à l’aise pour surfer sur le net.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

