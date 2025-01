Ce forfait mobile 5G est tout simplement l’offre la plus intéressante de la semaine

C’est déjà fini les forfaits mobiles 5G à moins de 10 euros ? Pas chez Prixtel, qui affiche toujours son excellent forfait mobile Oxygène à 6,99 euros par mois seulement.

Après des mois de baisse, le prix des forfaits mobiles est de nouveau à la hausse. Il suffit d’aller faire un tour sur notre comparateur des meilleurs forfaits mobiles du moment pour s’en rendre compte : la grande majorité des opérateurs ont repassé la barre des 10, 11, voire 12 euros par mois pour un forfait mobile 5G.

Dans ce contexte, la palme de la meilleure affaire en termes de forfait mobile se trouve en ce moment chez Prixtel avec son forfait Oxygène. Un forfait 5G sans engagement, flexible, avec une enveloppe de data allant de 80 à 120 Go par mois. Difficile de trouver moins cher en ce début d’année.

Le plein de gigas à prix doux

Comme tous les forfaits de Prixtel, le forfait 5G Oxygène est conçu pour s’ajuster à vos usages et besoins mensuels. Il propose ainsi une enveloppe de données mobiles allant de 80 à 120 Go, utilisables en France métropolitaine. Cette enveloppe flexible permet de ne payer que ce que vous consommez réellement chaque mois, soit :

6,99 € pour une consommation jusqu’à 80 Go ;

8,99 € entre 80 et 100 Go ;

10,99 € entre 100 et 120 Go.

Si un palier est atteint durant un mois, le forfait retournera au palier le moins cher le mois suivant. À noter enfin qu’une enveloppe de data de 15 Go en itinérance dans l’Union européenne et les DOM est disponible avec ce forfait et que les appels, SMS et MMS sont illimités en France métropolitaine, ainsi que depuis et vers l’UE et les DOM.

Le tout est par ailleurs proposé sans engagement. Libre à vous de changer d’opérateur quand vous le souhaitez si vous n’êtes pas satisfait du service.

Les autres forfaits flexibles de Prixtel pour tous les besoins

Prixtel propose également trois autres forfaits mobiles en plus du forfait Oxygène. Il s’agit toujours d’offres flexibles, plus ou moins chères, mais aussi avec plus ou moins de data.

Le forfait Le petit : de 20 à 40 Go en 4G dès 4,99 €/mois, parfait pour une utilisation modérée ;

Le forfait Le grand : de 180 à 230 Go en 5G dès 8,99 €/mois, idéal pour les amateurs de streaming ou de gaming ;

Le forfait Le géant : de 300 à 350 Go en 5G dès 11,99 €/mois, conçu pour les très gros consommateurs ou ceux qui remplacent leur box internet par leur forfait mobile.

Ces offres partagent toutes la même philosophie : payer uniquement pour ce que vous consommez réellement. Elles sont toutes sans engagement.

Changer de forfait mobile, c’est facile grâce au numéro RIO

Changer d’opérateur est devenu aujourd’hui très simple et très rapide grâce au numéro RIO. Ce fameux numéro va vous être demandé par Prixtel au moment de souscrire à son nouveau forfait. Pour le trouver, appelez le 3179 depuis votre smartphone. Vous recevrez dans la seconde un SMS avec le fameux numéro.

En le donnant à Prixtel, l’opérateur va alors se charger de résilier automatiquement votre ancienne ligne. Tout ce que vous avez à faire désormais, c’est attendre que votre nouvelle carte SIM arrive !