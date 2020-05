Forfait mobile : comment profiter des meilleures offres du marché sans changer d’opérateur

RED by SFR est l'un des rares opérateurs à donner tout son sens à la formule "forfait sans engagement". Si vous êtes abonnés à son forfait mobile, vous pouvez sans problème souscrire à une autre offre RED si elle est plus avantageuse. Cela étant dit, l'offre mobile 60 Go à 12 euros par mois de RED by SFR reste l'un des meilleurs rapports qualité-prix du moment.

Il ne suffit pas de baisser les prix pour se démarquer dans la guerre des offres mobile à laquelle se livrent les divers opérateurs, et ça RED by SFR l’a bien compris. En effet, le géant des télécoms va bien plus loin en proposant un forfait mobile 60 Go à tarif réduit, seulement 12 euros par mois, qui se veut le plus flexible possible. Non seulement vous pouvez le personnaliser comme bon vous semble avec une myriade d’options, mais vous avez toute latitude dans la gestion de votre abonnement.

Un forfait vraiment sans engagement

Peu d’opérateurs vous laissent une totale liberté concernant votre forfait mobile et RED by SFR est de ceux-là. En effet, là où la plupart des acteurs des télécoms ne vous permettent pas de profiter d’une de leurs promotions si vous avez déjà souscrit à une offre chez eux, RED by SFR ne vous empêchera pas de vous abonner à un forfait plus économique.

Concrètement, si vous avez déjà souscrit à l’excellent forfait 60 Go à 12 euros par mois, vous pourrez migrer vers l’offre BIG RED 100 Go sans peine et sans avoir à passer par un autre opérateur entre-temps. Évidemment, l’autre avantage du forfait mobile de RED by SFR est son prix. Calé à 12 euros par mois, il ne doublera pas au bout d’un an ou deux, contrairement à la plupart des forfaits avec ou sans engagement.

Une cascade de données mobiles

Lorsqu’il s’agit de proposer un forfait mobile sans engagement faisant la part belle aux données mobiles sans faire exploser la facture, RED by SFR ne faillit pas à sa réputation. Avec son offre 60 Go à 12 euros par mois, l’opérateur vous assure l’accès à une enveloppe data plus que massive, vous protégeant ainsi d’un forfait épuisé au bout d’une quinzaine de jours.

Vous pourrez donc profiter tout aussi bien du partage de connexion sans interruption lors du télétravail, que de vos vidéos préférées en streaming tout le long du mois. Et ce où que vous soyez puisque le réseau 4G de RED by SFR couvre 99 % de la population. D’autant que ce surplus de data 4G vous est attribué aussi longtemps que votre souscription à ce forfait sans engagement durera.

Une offre qui comprend de nombreuses options

L’excellence du forfait mobile RED by SFR ne repose pas uniquement sur l’importance de son enveloppe 4G, ni son débit grimpant jusqu’à 500 Mb/s. En effet, vous bénéficiez également des appels, SMS et MMS illimités vers et depuis la France, ainsi que 8 Go de data mobile à utiliser dans les DOM et au sein de l’Union européenne.

Possibilité vous est donnée d’ajouter autant d’options que nécessaire à votre forfait, pour une poignée d’euros supplémentaires chaque mois. Des options telles que :

15 Go de data à utiliser depuis l’Europe, la Suisse, l’Andorre ainsi que les USA et le Canada pour 5 euros supplémentaires par mois

Les appels illimités vers les fixes européens pour 1 euro supplémentaire par mois

N’hésitez pas à jouer avec les différentes options lors de la configuration de votre forfait pour vous faire un avis sur l’offre de RED by SFR. D’autant que RED by SFR inclut gratuitement les bouquets de chaînes SFR TV. Flexibilité oblige, ces options peuvent être désactivées à tout moment, histoire que vous n’en profitiez qu’en cas de besoin, et ainsi réduire votre facture les mois plus calmes.

Changer de forfait sans interruption

Inutile de le nier, notre rapport avec les forfaits mobiles a profondément évolué au regard de la situation mondiale actuelle. Il nous est désormais primordial de pouvoir rester en contact avec ses proches à n’importe quel moment. Dans cette optique, RED by SFR continue d’assurer les livraisons à domicile, dans le respect des nouvelles règles sanitaires. Votre nouvelle carte SIM vous sera donc livrée sans problème si vous souscrivez à un nouveau forfait mobile.

Qui plus est, le changement d’opérateur est entièrement pris en charge par RED by SFR, ce qui vous épargne l’envoi d’une lettre recommandée et d’autres démarches fastidieuses. Et comme toujours avec RED by SFR, le portage de numéro se fait sans interruption des services. Pour conserver votre ancien numéro, il vous suffit de fournir votre code RIO lors de la souscription, code que vous obtiendrez en composant le 31 79 depuis votre smartphone.

Bénéficiez des meilleurs smartphones du moment

Opter pour le forfait mobile RED by SFR est l’occasion parfaite pour changer de smartphone. Surtout que RED by SFR propose sur sa boutique en ligne une sélection des meilleurs téléphones de l’année, tant au niveau des performances que du rapport qualité-prix.

Le Samsung Galaxy A51 à 289 euros

Le Samsung Galaxy A51, dans sa version 128 Go, affiche un tarif de 289 euros au lieu de 339 euros, soit une réduction de 50 euros. On vous conseille cet excellent smartphone milieu de gamme pour :

Sa bonne autonomie

Sa grande polyvalence en photo amenée par son quadruple capteur

Son superbe écran AMOLED à la définition 2 400 x 1 080 pixels

Le Samsung Galaxy A71 à 389 euros

Le Samsung Galaxy A71 réduisant ainsi son prix à 389 euros au lieu de 429 euros, soit une économie de 40 euros. On vous le conseille pour :