Ce forfait 200 Go en promotion vous montre qu’un bon forfait n’a pas besoin d’être cher

Soldes d’été ou non, rien n’empêche RED de proposer de bonnes affaires sur ses forfaits mobiles ainsi que de nombreux smartphones toute l’année. Et cette semaine, c’est le forfait 200 Go qui profite d’une baisse de prix.

Les combos classiques forfait + mobile sont certes séduisant, car le smartphone mis en avant est moins cher, mais ils comportent quelques points faibles : tout d’abord, ils imposent un engagement minimum de 24 mois. Ensuite, il faut bien souvent compter sur un remboursement différé d’une dizaine d’euros chaque mois. Et enfin, le forfait associé est bien souvent facturé entre 35 et 50 euros (voire plus dans certains cas !), ce qui finalement réduit comme peau de chagrin les économies réalisées sur l’appareil.

Heureusement, certains opérateurs proposent une alternative viable, plus économe et surtout sans engagement. RED en est le meilleur exemple avec son forfait 200 Go à 15 euros, contre 25 euros habituellement. Le géant des télécoms va même plus loin en affichant le meilleur prix du moment sur des smartphones haut de gamme, tels que l’iPhone 12 ou l’iPhone 11.

Pour bien comprendre le forfait BIG RED

Que contient le forfait BIG RED ?

Ce forfait mobile de RED se démarque de la concurrence grâce à son enveloppe data colossale. On parle ici de 200 Go de données tous les mois, soit l’équivalent de 310 heures de contenu en streaming sur Netflix ou Prime Video. Ce forfait est tout bonnement indispensable pour celles et ceux qui ne jurent que par le partage de connexion pour le télétravail, le téléchargement ou le streaming sur un ordinateur.

À ces 200 Go s’ajoutent les appels, SMS et MMS illimités depuis la France, les DOM et l’Union européenne, ainsi qu’à 15 Go de données à utiliser en Europe.

L’autre avantage de RED est qu’il s’appuie sur l’un des meilleurs réseaux 4G du marché : celui de SFR. 99 % de la population française est couverte avec un débit maximum de 500 Mbit/s. Autant dire que le jeu en ligne ou la consommation accrue de contenu en streaming se fait sans le moindre ralentissement.

Quel est le prix du forfait BIG RED ?

Si, bien souvent, ce type de forfait est facturé aux alentours de 50 euros par mois, RED défie déjà le marché en le proposant habituellement à 25 euros par mois. Aujourd’hui, l’opérateur va plus loin puisqu’à l’occasion d’une promotion estivale, l’offre mobile BIG RED passe à 15 euros par mois. Soit une réduction annuelle de 120 euros.

Mieux, le forfait BIG RED 200 Go est sans engagement. Vous disposez donc d’une grande souplesse dans la gestion de votre abonnement.

Combien de temps dure la promotion BIG RED ?

Toutes les bonnes choses ayant malheureusement une fin, la promotion de RED ne fait pas exception. Vous avez jusqu’au 8 juillet prochain (soit demain jeudi) pour souscrire à ce forfait mobile 200 Go à un prix réduit. Passé cette date, le forfait retrouve son tarif habituel de 25 euros.

Pas d’inquiétude pour celles et ceux ayant souscrit avant, ils ou elles conserveront le tarif avantageux de 15 euros par mois pendant leur abonnement.

Comment souscrire au forfait BIG RED ?

La souscription se fait directement sur le site de RED. Cela permet à l’opérateur de vous accompagner dans toutes les démarches et ainsi vous enlever un poids des épaules (en résiliant notamment votre ancien abonnement à votre place). Concernant la nouvelle ligne, RED vous offre la possibilité de conserver votre ancien numéro. Il vous suffit de fournir votre code RIO, obtenu en composant le 31 79 depuis votre ligne actuelle. Le changement d’opérateur se fait sans aucune interruption de vos services mobiles.

Sachez aussi qu’un premier et unique paiement de 10 euros sera demandé pour couvrir le coût de la nouvelle carte SIM. La livraison de celle-ci ne dépasse pas une semaine. La nouvelle carte SIM est ainsi livrée dans la boîte aux lettres, sans le moindre contact.

Les smartphones en promotion

Une grosse promotion sur le forfait mobile RED est une bonne occasion parfaite pour changer de smartphone. Cela tombe bien, RED propose sur sa boutique en ligne une sélection des meilleurs téléphones au meilleur prix. La boutique en ligne de RED est reconnue comme l’une des meilleures boutiques de smartphones en France. On y trouve régulièrement de très bonnes affaires et l’achat d’un smartphone n’engage pas à prendre un forfait.

Pour vous aider à vous y retrouver, nous vous avons sélectionné les meilleures affaires à réaliser.

Bien entendu, tous ces smartphones peuvent être pris nus comme en complément d’un forfait.