Samsung Galaxy S23 vs Samsung Galaxy S23 FE : comment choisir le meilleur smartphone ?

Samsung ne nous facilite pas la tâche avec ses nomenclatures étranges. Le Galaxy S23 FE étant plus récent, est-il meilleur que le S23 ? C'est plus compliqué que ça, et on vous explique tout en détail pour vous aider à faire le meilleur choix entre ces deux (très bons) smartphones.

Voilà quelques années maintenant que Samsung offre à sa gamme Galaxy déjà bien complète une déclinaison supplémentaire. Baptisée FE, pour « Fan Edition » (ce qui ne veut strictement rien dire), elle se présente comme une version à peine plus modeste du millésime annuel et doit être vue comme une opportunité de s’offrir un smartphone moderne à prix plus doux.

Mais à l’heure où les Galaxy S23 décotent beaucoup sur le marché, est-il bien pertinent de s’offrir le Samsung Galaxy S23 FE vendu neuf à partir de 699 euros ? Jouons au jeu des sept différences pour y voir plus clair et déterminer quel est le meilleur smartphone.

Les fiches techniques des Samsung Galaxy S23 et Samsung Galaxy S23 FE

Modèle Samsung Galaxy S23 Samsung Galaxy S23 FE Dimensions 70,9 mm x 146,3 mm x 7,6 mm 76,5 mm x 158 mm x 8,2 mm Interface constructeur One UI One UI Taille de l'écran 6,1 pouces 6,4 pouces Définition 2340 x 1080 pixels 2340 x 1080 pixels Densité de pixels 425 ppp 403 ppp Technologie AMOLED AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Samsung Exynos 2200 Puce graphique Qualcomm Adreno 740 Xclipse 920 Stockage interne 128 Go, 256 Go N/C Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 10 Mp Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 12 Mp

Capteur 3 : 8 Mp Capteur photo frontal 12 Mp 10 Mp Définition enregistrement vidéo 8K 8K @24 fps Wi-fi Wi-Fi 6E Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Sous l'écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 3900 mAh 4500 mAh Poids 167 g 209 g Couleurs Noir, Vert, Rose, Beige Noir, Blanc, Vert, Mauve Indice de réparabilité ? 8,2/10 N/C Prix 699 € 599 € Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

En design, les deux faces d’une même pièce

Bonnet blanc et blanc bonnet. À observer attentivement les Galaxy S23 et S23 FE, on s’aperçoit vite qu’il s’agit des membres d’une même famille. Seule la taille plus importante de ce dernier permet en réalité de les distinguer à l’œil nu, le faisant presque se rapprocher d’un Galaxy S23+. Le Galaxy S23 FE, avec sa diagonale de 6,4″, vient d’ailleurs se positionner pile entre le modèle standard et sa déclinaison « Plus ».

Mais le Galaxy S23 FE est aussi beaucoup plus lourd que son modèle avec 209 grammes, contre 167 grammes seulement pour le S23. De manière générale, nous notions dans notre test que le modèle Fan Edition est globalement moins raffiné que le superbe S23. Même si les codes esthétiques sont semblables, une vraie différence se fait ressentir au niveau des finitions et des détails.

Ceci étant, on apprécie que les deux smartphones soient aussi bien protégés : verre Gorilla Glass Victus 2 et certification IP68 sont au menu.

Le Samsung Galaxy S23 FE à côté du Galaxy S23 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Samsung Galaxy S23 FE // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Deux superbes écrans difficiles à départager

Fatalement, avec une diagonale plus grande, mais une définition Full HD identique, le S23 FE perd un (tout) petit peu en finesse d’affichage. Rien de particulièrement remarquable sans se rapprocher de la dalle, rassurez-vous. Mais c’est qu’il fallait bien trouver un défaut à soulever ! Les deux écrans AMOLED de Samsung sont tout bonnement excellents.

Les deux références sont capables d’atteindre une luminosité maximale approchant les 1500 nits et leur couverture colorimétrique est exemplaire. D’après nos sondes, la dalle du S23 FE est même un tout petit peu au-dessus, avec 134 % du spectre DCI-P3 couvert, contre 123 % pour son petit frère.

Dans tous les cas, Samsung reste assez friand de la saturation. Appétence qui s’exprime à travers la mesure du delta E, c’est-à-dire l’écart qui sépare une couleur affichée de sa référence sur le nuancier de test. Dans les deux cas, on navigue entre 4,77 (S23 FE) et 5,32 (S23). Léger avantage pour le S23 FE donc, qui affiche des couleurs techniquement plus proches de ce que l’on attend.

Le S23 reprend cependant la tête avec sa température par défaut, mesurée à 6700K contre presque 7000K sur le FE. Autrement dit, le blanc est quasi parfait, et ne tire pas trop vers le bleu.

Source : Frandroid – Anthony Wonner et Chloé Pertuis Le Samsung Galaxy S23 FE à côté du Galaxy S23 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Deux interfaces identiques

Vous l’imaginez, ce n’est pas vraiment au chapitre des interfaces que l’on pourra départager nos deux concurrents du jour. Tous deux tournent sous Android 14 et embarquent la surcouche OneUI 6.0 (via une mise à jour dans le cas du S23, mais dès la sortie de boîte pour le FE).

Les deux mobiles sont promis à une belle longévité, avec un Samsung promettant quatre mises à niveau majeures de l’OS (soit jusqu’à Android 18 pour le FE et Android 17 pour le S23), et cinq ans de suivi concernant les patchs de sécurité.

Aucune fonctionnalité ne manque à l’appel, même si l’on peut considérer que Samsung a parfois la main un peu lourde sur ses propres solutions (Galaxy Store, Bixby…). Parlant de lourdeur, on attire aussi votre attention sur le poids qu’occupe OneUI : 40 Go ! Sur des smartphones qui n’embarquent que 128 Go de stockage par défaut, ça fait beaucoup.

Côté performances, le point va au S23

Enfin une catégorie dans laquelle un gagnant se dégage clairement ! Et la raison est toute simple : le Galaxy S23 embarque la puce Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, quand le S23 FE se contente de l’Exynos 2200 conçue par Samsung. Et celle-ci ne tient tout simplement pas la comparaison.

Il faut dire que la Exynos 2200 est un peu datée, on la retrouvait déjà au sein des Galaxy S22 un an plus tôt. Du recyclage donc qui, s’il ne dérangera probablement pas les gens qui n’utilisent leur téléphone que pour consulter les réseaux sociaux, pourra frustrer les power users. Il n’y a qu’à consulter les benchmarks menés dans nos tests pour constater la suprématie du S23 en matière de puissance brute. Dans certains cas, comme sur le très éprouvant 3D Mark dans le scénario Wild Life Extreme, ce dernier s’en tire avec un framerate moyen de 23 images par seconde. Le S23 FE ne dépasse pas les 10 FPS.

Samsung Galaxy S23 FE // Source : Chloé Pertuis – Frandroid Source : Robin Wycke – Frandroid

En photo, le téléobjectif du S23 fait la différence

Une nouvelle fois, le Galaxy S23 FE retombe sur ses pattes grâce à la grande similarité de sa fiche technique avec celle du S23 classique.

Samsung Galaxy S23

Capteur principal de 50 Mpx avec objectif grand-angle (f/1,8) ;

Objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2) ;

Téléobjectif x3 de 10 mégapixels (f/2,4) ;

Un capteur selfie de 12 Mpx avec objectif grand-angle (26 mm ; f/2,2).

Samsung Galaxy S23 FE :

Capteur principal de 50 Mpx avec objectif grand-angle (f/1,8) ;

Objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2) ;

Téléobjectif x3 de 8 mégapixels (f/2,4) ;

Un capteur selfie de 10 mégapixels (f/2,4).

Le Samsung Galaxy S23 FE à côté du Galaxy S23 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Autant l’écrire immédiatement : impossible de distinguer le S23 du S23 FE en photographie de jour au grand-angle. Les deux capteurs sont identiques et semblent gérer le traitement numérique et les dynamiques aussi bien. Il faut tout de même garder en tête que Samsung aime particulièrement sublimer les images à grand renfort de saturation excessive. C’est un style.

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 FE

Même constat du côté de l’ultra grand-angle, qui produit des résultats corrects, bien que visuellement dégradés par rapport au capteur standard. Plus faiblement défini, son piqué est moins impressionnant et laisse s’échapper de nombreux détails dans les angles.

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 FE

Enfin, c’est bien uniquement sur le téléobjectif que la différence se fait le plus ressentir. N’offrant que 8 mégapixels, le module du S23 FE manque tout bonnement de piqué, là où la proposition du S23 (également modeste, quand on y pense) remplit bien mieux son contrat.

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23 FE

En autonomie, le petit S23 s’en sort le mieux

On n’aurait pas forcément parié là-dessus, mais c’est une autre illustration des avantages de la puce Snapdragon 8 Gen 2 sur la Exynos 2200. Même si le S23 FE dispose d’une batterie de meilleure capacité (4500 mAh contre 3900 mAh), c’est bien le S23 qui le distance — et pas qu’un peu.

D’après les mesures réalisées avec notre logiciel professionnel ViSer, le Galaxy S23 s’est éteint au terme de 13h12 d’utilisation. Le Galaxy S23 FE, lui, n’a tenu que 10h38. Un écart qui peut faire la différence entre un smartphone qui doit être rechargé en fin de journée et un autre qui peut attendre le lendemain matin.

Samsung Galaxy S23 FE // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Samsung Galaxy S23 ou Samsung Galaxy S23 FE, lequel choisir ?

Si les choses avaient plutôt bien commencé, avec des différences maigres entre le S23 FE et le S23 standard, ce dernier a su regagner des points. Parce qu’il est plus performant (beaucoup), plus endurant (beaucoup) et que son design nous apparaît plus soigné, le Galaxy S23 mérite probablement que vous y investissiez quelques deniers supplémentaires. D’autant que, on l’a dit, ce dernier est très souvent en promotions, là où le S23 FE vient juste de sortir et descend difficilement sous les 699 euros.



