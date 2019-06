Sur le segment des smartphones haut de gamme abordables, deux noms viennent automatiquement en tête, le Xiaomi Mi 9 et le OnePlus 7. Depuis plusieurs années, ces gammes luttent pour obtenir le titre de flagship killer. Cette année, le combat est très serré. À l’aide de notre comparatif détaillé, découvrez lequel des deux est le meilleur smartphone.

Si l’ultra premium est dominé par des constructeurs comme Apple, Samsung et Huawei, ceux qui préfèrent les smartphones plus abordables mais faisant peu de concessions peuvent se tourner à coup sûr vers OnePlus ou Xiaomi. Ils trouveront des smartphones que l’on a longtemps qualifiés de « flagship killers », capable de rivaliser avec les plus grands noms dans bien des domaines.

En 2019, les deux smartphones qui répondent à cette définition sont le OnePlus 7 et le Xiaomi Mi 9. Mais lequel choisir ?

Quel est le meilleur smartphone entre le OnePlus 7 et le Xiaomi Mi 9 ? Design, performances, photo, autonomie… Découvrez notre comparatif détaillé opposant les deux smartphones !

Fiches techniques

Modèle OnePlus 7 Xiaomi Mi 9 Version de l'OS Android 9.0 Android 9.0 Interface constructeur OxygenOS MIUI Taille d'écran 6.41 pouces 6.39 pouces Définition 2340 x 1080 pixels 2340 x 1080 pixels Densité de pixels 402 ppp 403 ppp Technologie AMOLED Super Amoled SoC Snapdragon 855 Snapdragon 855 Processeur (CPU) ARMv8 ARMv8 Puce Graphique (GPU) Adreno 640 Adreno 640 Mémoire vive (RAM) 6 Go, 8 Go 6 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 256 Go 64 Go, 128 Go MicroSD Non Non Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 48 MP

Capteur 2 : 5 MP

Capteur 1 : 48 MP

Capteur 2 : 16 MP

Capteur 3 : 12 MP Appareil photo (frontal) 16 MP 20 MP Enregistrement vidéo 4K 4K Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 + A2DP + LE 5.0 + A2DP + LE Réseaux LTE, HSPA, GSM LTE, HSPA, GSM Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Oui Oui Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Géolocalisation Oui Oui Batterie 3700 mAh 3300 mAh Dimensions 74.8 x 157.7 x 8.2mm 74.7 x 157.5 x 7.6mm Poids 182 grammes 173 grammes Couleurs Gris, Rouge Noir, Bleu, Violet Prix 559€ 369€ Fiche produit | Test Fiche produit | Test

Design : deux copies presque conformes

Sur le design, le OnePlus 7 et le Xiaomi Mi 9 sont des copies quasi conformes. Design borderless, encoche en forme de goutte d’eau, coque en verre brillant, pas de prise jack… Les deux téléphones ne font pas de folie et s’en tiennent aux standards du marché.

Ce qui permet de différencier les deux smartphones, c’est la goutte d’eau qui est légèrement plus resserrée sur le Mi 9 et l’appareil photo qui est centré sur le OnePlus 7 tandis qu’il est dans le coin supérieur gauche chez Xiaomi. Précisons par ailleurs que dans les deux cas les objectifs sont plutôt proéminents, ce qui rend le téléphone instable lorsqu’il est posé sur une table.

Autre léger détail : le OnePlus 7 embarquant une batterie plus consistante, il est un peu plus épais (8,2 mm contre 7,6 mm) et un peu plus lourd (182 grammes contre 173 g). Une différence assez peu marquée néanmoins qui ne devrait pas faire de grosse différence entre les deux appareils.

Sur ce point, c’est donc un parfait match nul.

Écran : une courte tête d’avance

À ma gauche, le OnePlus 7 avec une dalle AMOLED de 6,41 pouces. À ma droite, le Xiaomi Mi 9 avec une dalle AMOLED de 6,39 pouces. Dans les deux cas, la définition est en Full HD avec le même ratio 19,5:9.

Sur le papier, les deux participants sont donc à nouveau très proches l’un de l’autre et ils jouent clairement dans la même cour. Le OnePlus 7 prend néanmoins une légère tête d’avance en pratique, car si les deux écrans affichent un contraste infini, le smartphone du groupe BBK Electronics l’emporte avec une luminosité maximale plus élevée et une température des couleurs plus fidèles à la réalité à la sortie de la boite.

Dans l’absolu, malgré cette légère avance du OnePlus 7, on peut néanmoins considérer que les deux appareils sont au coude-à-coude puisque le Xiaomi Mi 9 reste très lisible, même en plein soleil et qu’il est possible de régler finement le rendu des couleurs dans les paramètres du téléphone.

Logiciel : une question de goût

OxygenOS (OnePlus) ou MIUI (Xiaomi) ? À cette question, les puristes choisiront leur camp, et pour cause puisqu’il s’agit de deux écoles très différentes. Le premier se rapproche beaucoup de la philosophie de Google et tente d’y rajouter ses propres idées fonctionnelles sans jamais venir jouer les doublons. Le second en revanche se rapproche davantage d’Apple et réinvente totalement Android à sa sauce au point que l’on pourrait le confondre avec un autre système d’exploitation.

Pour autant, les deux sont basés sur Android 9 Pie avec une mise à jour récente, les deux sont régulièrement mis à jour, les deux débordent de fonctionnalités utiles, les deux sont assez légers pour proposer une fluidité exemplaire…

Dans un cas comme dans l’autre, les utilisateurs en ont pour leur argent avec une partie logicielle à jour, fonctionnelle et personnalisable.

Performances : le Snapdragon 855 au meilleur de sa forme

OnePlus 7 et Xiaomi Mi 9 sont équipés du Snapdragon 855, la puce la plus puissante disponible à l’heure actuelle, et de 6 Go de RAM (voire 8 Go pour la version la plus puissante du OnePlus 7).

OnePlus 7 Xiaomi Mi 9 OnePlus 6T Honor View 20 SoC S855 S855 S845 Kirin 980 AnTuTu 7.x 354 812 370 355 297 132 277 167 PCMark 2.0 9 669 8 838 8 641 7 836 3DMark Slingshot Extreme 5 439 5 499 4 738 3 665 3DMark Slingshot Extreme Graphics 6 053 6 355 5 257 3 737 3DMark Slingshot Extreme Physics 4 015 3 737 3 521 3 766 GFXBench Aztec Vulkan High 23 / 16 FPS 23 / 16 FPS NC NC GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 33 / 40 FPS 36 / 42 FPS 32 / 35 FPS 29 / 31 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 59 / 89 FPS 60 /101 FPS 59 / 83 FPS 59 / 43 FPS Lecture / écriture séquentielle 1429 / 380 Mo/s 796 / 189 Mo/s 736 / 202 Mo/s 852 / 252 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 40,1k / 75,7k Mo/s 37,1k / 37,1k IOPS 35,4k / 5,6k IOPS 43,6k / 38,9k IOPS

Dans les benchmarks, les deux smartphones sont très proches l’un de l’autre, et il en va de même au quotidien, que ce soit sur un usage standard ou sur des besoins plus gourmands comme le jeu vidéo. Sur ce point, le OP7 et le Mi 9 ne font aucune concession.

En photo : le choix de la polyvalence

C’est sur la photo que le OnePlus 7 et le Mi 9 vont se différencier puisque les deux constructeurs sont partis dans des directions opposées. En effet, si on retrouve le même capteur IMX586 de 48 mégapixels couplé à une lentille à f/1,7, OnePlus a rajouté un autre capteur de 5 Mégapixels pour l’effet de profondeur uniquement alors que Xiaomi a opté pour le triplé avec un téléobjectif de 12 Mégapixels et un ultra grand-angle de 16 Mégapixels.

Sur le capteur principal, Xiaomi et OnePlus proposent un résultat peu ou prou similaire, avec une gestion du HDR automatique permettant de garder un rendu général contrasté agréable à l’œil. Le détail est bon et la gestion de la couleur est un poil plus naturelle chez Xiaomi, mais cela rend le résultat aussi un poil plus fade. C’est une question de goût. Le mode portrait est aussi là pour donner un effet de profondeur aux scènes, avec un bon détourage général d’un côté comme de l’autre, même s’il peut arriver de voir quelques mèches se faire flouter alors qu’il ne faudrait pas.

OnePlus 7 OnePlus 7 OnePlus 7

En soirée, dès que la lumière vient à manquer, les deux smartphones montrent rapidement leur faiblesse. Dans les deux cas, les couleurs sont plutôt bien respectées, mais les détails disparaissent et l’ensemble est entièrement lissé. Ça a le mérite d’être cohérent d’un côté comme de l’autre.

Xiaomi Mi 9 Xiaomi Mi 9 Xiaomi Mi 9

C’est là que s’arrêtent le OnePlus 7 et la ressemblance avec le Xiaomi Mi 9 puisque ce dernier propose deux autres focales pour bien plus de polyvalence. Si les deux appareils font jeu égal sur le capteur principal, le Mi 9 offre trois fois plus de possibilités et il gagne donc clairement cette manche, d’autant que son ultra grand-angle est très efficace et ne souffre pas trop de distorsions.

Autonomie : la marque de OnePlus

Comme dit précédemment, le OnePlus 7 possède une batterie plus conséquente que le Mi 9 (3700 mAh contre 3300 mAh), ce qui se ressent au quotidien. Il peut donc tenir un peu plus longtemps que son concurrent du jour, sans pour autant que ce soit une victoire écrasante. Quoi qu’il arrive, il ne faudra pas utiliser son smartphone trop intensivement si vous souhaitez tenir deux jours sans passer par la case recharge.

Parlons de la recharge justement. Le bloc secteur fait 20 W chez OnePlus contre 18 W chez Xiaomi. Comptez donc entre 1h20 et 1h10 pour une recharge complète. On est sur une différence plutôt négligeable ici. En revanche, le Mi 9 embarque un argument de taille avec sa compatibilité recharge sans fil, toujours attendue chez OnePlus, mais toujours absente.

Lequel est le meilleur smartphone ?

OnePlus 7 et Xiaomi Mi 9 sont d’excellents smartphones qui proposent une bonne qualité générale pour un prix avoisinant les 550 euros à leur sortie. Si les deux appareils sont identiques ou presque sur bien des points, la polyvalence photo du Xiaomi Mi 9 et sa compatibilité avec la charge sans fil lui donnent finalement de l’avance sur son concurrent, d’autant qu’il est proposé moins cher.

Dans ce duel pour le rapport qualité-prix du segment « flagship killer », c’est donc le Xiaomi Mi 9 qui l’emporte.

Si après ce comparatif, vous hésitez toujours, allez donc jeter un coup d’œil à nos tests complets :

Prix et disponibilité

Le Xiaomi Mi 9 est disponible à partir de 379 euros chez Amazon dans sa version 6 + 64 Go, ou 449 euros dans sa version 6 + 128 Go.

Le OnePlus 7 est disponible à partir de 559 euros sur le site de OnePlus. On peut cependant le trouver facilement au marché gris, à 426 euros par exemple chez Rakuten dans sa configuration la plus costaud (8 + 256 Go).