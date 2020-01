Huawei P30 ou Oppo Reno 2 : lequel est le meilleur smartphone ?

Si vous cherchez un smartphone entre 450 et 500 euros, vous tomberez certainement sur le Huawei P30 et l'Oppo Reno 2. Lequel de ces deux smartphones est le meilleur ? On vous donne notre avis, point par point.

Acteur relativement récent sur le marché français, Oppo reste un constructeur incontournable de la scène Android, que ce soit par sa forte présence en Asie ou ses nombreuses innovations techniques. Avec son Oppo Reno 2, la marque compte bien rivaliser avec Huawei qui, avec son Huawei P30, arrive à s’imposer magistralement sur le milieu de gamme.

Lequel de ces deux smartphones est le plus intéressant ? Design, écran, performances, logiciel, photo et autonomie, voici un comparatif point par point.

Fiches techniques des 2 smartphones

Modèle Huawei P30 Oppo Reno 2 Version de l'OS Android 9.0 Android 9.0 Interface constructeur N/C ColorOS Taille d'écran 6.1 pouces 6.5 pouces Définition 2340 x 1080 pixels 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 422 ppp 401 ppp Technologie OLED OLED SoC Kirin 980 Snapdragon 730G Puce Graphique (GPU) ARM Mali G76 Qualcomm Adreno 618 Mémoire vive (RAM) 6 Go 8 Go Mémoire interne (flash) 128 Go 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 40 Mpx

Capteur 2 : 20 Mpx

Capteur 3 : 8 Mpx

Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 13 Mpx

Capteur 3 : 8 Mpx

Capteur 4 : 2 Mpx

Appareil photo (frontal) 32 Mpx 16 Mpx Enregistrement vidéo 4K 4K@30 IPS Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.0 5.0 Réseaux LTE, HSPA, GSM N/C Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Oui Sous l\'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Batterie 3650 mAh 4000 mAh Dimensions 71.36 x 149.1 x 7.57mm 74.3 x 160 x 9.5mm Poids 165 grammes 189 grammes Couleurs Noir, Bleu, Vert Noir, Bleu Prix 449€ 499€ Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Sur le papier, les deux smartphones sont très proches l’un de l’autre, mais on remarque rapidement que le processeur du Huawei P30 est un modèle haut de gamme de l’année dernière tandis que celui du Oppo Reno 2 est un peu plus récent, mais moins puissant. Cette différence est néanmoins contrebalancée par 2 Go de RAM supplémentaires et une plus grosse batterie.

Le classicisme contre l’aileron de requin

Pour ce qui est du design, Huawei ne fait pas dans l’originalité avec son Huawei P30 avec une apparence aujourd’hui vue et revue. Encoche « goutte d’eau » à l’avant, triple objectif agencé à la verticale dans le coin supérieur gauche à l’arrière… Entre les différents smartphones de la marque qui reprennent ce design et les concurrents qui ont copié cet agencement, il devient presque difficile de différencier le Huawei P30 des autres téléphones du même segment.

À l’inverse l’Oppo Reno 2 mise sur l’originalité avec un design unique, que ce soit pour sa caméra frontale cachée dans une pop-up en aileron de requin (la signature d’Oppo), ou ses jeux de reflets sur la coque arrière donnant l’impression qu’il émet de la lumière.

S’il est original, il n’est pas pour autant plus agréable à utiliser. Le Huawei P30 n’est pas parfait : son module photo est un peu trop protubérant, ce qui le rend instable une fois posé sur une table et ses boutons de volume sont un peu haut, mais il reste plus petit et plus léger que l’Oppo Reno 2, qui souffre en outre du même problème pour les boutons de volume. Par ailleurs, le Reno 2 est bizarrement équilibré et sa partie haute est plus lourde que la partie basse. Ce sentiment de déséquilibre rend sa manipulation parfois hasardeuse, de peur de le faire tomber.

Deux très bons écrans

Un beau design n’est rien sans un bel écran, surtout maintenant qu’il recouvre plus de 90 % de la face avant du téléphone. Et de ce côté, le Huawei P30 et l’Oppo Reno 2 sont très proches l’un de l’autre.

Pour Huawei on a une dalle Amoled de 6,1 pouces en Full HD+, tandis qu’Oppo opte également pour une dalle Amoled en Full HD+, mais avec une diagonale de 6,5 pouces.

L’un comme l’autre ne sont pas parfaitement calibrés à la sortie de l’usine, mais disposent de réglages très simples dans les paramètres permettant de les amener proche de la perfection en matière de rendu des couleurs. Par ailleurs, la technologie Oled leur apporte un contraste infini et l’un comme l’autre affiche une très bonne luminosité qui permettra un usage dans toutes les conditions, même si notre sonde nous a confirmé une certaine avance sur ce point pour le Huawei P30.

EMUI contre ColorOS

Les Huawei P30 et Oppo Reno 2 sont sortis tous deux sous Android 9, mais la mise à jour vers Android 10 est déjà arrivée sur le P30. Pour le Reno 2 en revanche, ce firmware est encore en bêta à l’heure de la rédaction de ces lignes. La mise à jour devrait néanmoins arriver au cours des premiers mois de 2020.

L’interface de Huawei est un peu vieillissante, mais on ne peut lui retirer son efficacité et ses nombreuses fonctionnalités ou possibilités de personnalisations. Elle dispose en outre d’un thème sombre, ce qui n’est pas le cas de ColorOS.

Celle de l’Oppo Reno 2 en revanche revient de loin. La marque cherche clairement à s’imposer sur le marché européen et a fait de nombreux efforts en ce sens. Les traductions sont notamment bien meilleures qu’avant, ce qui n’était pas très difficile et on retrouve certaines fonctionnalités utiles comme le réglage de la barre de navigation, la sécurisation de certaines applications par biométrie ou les applications clonées pour en ouvrir deux instances différentes en simultané. ColorOS est clairement sur la bonne voie et on attend de voir ce que la version 7 (sous Android 10) apportera.

En attendant, l’expérience acquise par Huawei ces dernières années reste supérieure.

Le SoC haut de gamme l’emporte

Le Huawei P30 est pensé pour être un smartphone haut de gamme et embarque donc 6 Go de RAM et un SoC de flagship : le Kirin 980. Plus récent, l’Oppo Reno 2 s’adresse quant à lui directement au milieu de gamme avec une puce adéquate : le Snapdragon 730G, couplé ici à 8 Go de RAM.

Sur des usages quotidiens, la différence ne sera pas flagrante. Les deux smartphones assurent très bien leurs tâches basiques sans le moindre ralentissement sur l’usage applicatif de base (navigation web, réseaux sociaux, etc.), y compris en multitâche.

En jeu, il en va de même. Sur des titres comme Fortnite ou PUBG Mobile, les deux smartphones ont réussi à afficher un beau framerate constant. Le mode 60 fps n’est malheureusement disponible sur aucun des deux sur Fortnite.

Néanmoins, les benchmarks sont clairs : le Huawei P30 est bien plus puissant que l’Oppo Reno 2 :

Huawei P30 Oppo Reno 2 SoC Kirin 980 S730G AnTuTu 7.x 287 179 205 862 PCMark 2.0 7 846 7 257 3DMark Slingshot Extreme 3 866 2 395 3DMark Slingshot Extreme Graphics 4 138 2 240 3DMark Slingshot Extreme Physics 3 144 3 163 GFXBench Aztec Vulkan high (onscreen / offscreen) 14 / 12 FPS 9,6 / 6,7 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 27 / 29 FPS 15 / 17 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 59 / 82 FPS 36 / 42 FPS Lecture / écriture séquentielle 826 / 192 Mo/s 470 / 201 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 39,6k / 34,5k IOPS 36,3K / 57,6K IOPS

À l’avenir, le Huawei P30 devrait donc être capable de faire tourner des jeux plus gourmands que l’Oppo Reno 2. Encore faut-il que ces jeux arrivent un jour sur le Play Store.

En photo : polyvalence et qualité

Le Huawei P30 et l’Oppo Reno 2 affichent 4 modules photo chacun :

Huawei P30 Oppo Reno 2 Principal 40 Mpx, f/1,8, 27 mm 48 Mpx, f/1,7, 25,8 mm Ultra grand-angle 16 Mpx, f/2,2, 16 mm 8 Mpx, f/2,2, 18,4 mm Téléobjectif 8 Mpx, f/2,4, 81 mm (zoom x3) 13 Mpx, f/2,4, 57,5 mm (zoom x2,2) Portraits ToF (mesure de distance) 2 Mpx, f/2,4, 23,9 mm

Au final, le résultat est très bon des deux côtés en journée et dans les lieux bien éclairés, avec peut-être une meilleure gestion des fortes dynamiques sur l’Oppo Reno 2.

Huawei P30 Huawei P30 Huawei P30

Oppo Reno 2 Oppo Reno 2 Oppo Reno 2

De nuit, c’est également très serré puisque l’Oppo Reno 2 aura tendance à fournir un résultat plus flou de base et moins lumineux, mais avec une meilleure colorimétrie. Son mode nuit est également moins performant puisqu’il apporte une certaine dose de bruit numérique, mais rend une nouvelle fois des clichés plus naturels.

P30 (auto) P30 (auto) P30 (mode nuit)

Reno 2 (auto) Reno 2 (auto) Reno 2 (mode nuit)

Les deux smartphones sont capables de filmer en 1080p à 60 images par seconde ou en 4K à 30 images par secondes. Aucun des deux ne propose de stabilisation optique, mais une stabilisation électronique est disponible, jusqu’en 1080p pour le Reno 2 et jusqu’en 4K pour le P30.

Des champions d’autonomie

Les deux smartphones disposent d’une très bonne autonomie puisqu’ils permettent tous les deux de tenir deux journées complètes avec une utilisation modérée. Avec sa plus grosse batterie, l’Oppo Reno 2 passe néanmoins devant et affiche un score de 13h34 sur notre test automatisé SmartViser alors que le Huawei P30 n’atteint que 11h56. Un score qui se trouve néanmoins dans le haut du panier pour les deux smartphones.

Pour la recharge, Huawei fournit un bloc secteur de 22,5 W alors qu’Oppo fournit un bloc de 20 W. Entre ça et la dimension de l’accumulateur, cela fait une petite différence sur une charge complète. Comptez 1h15 pour le P30 et 1h30 pour le Reno 2.

Lequel choisir entre le Huawei P30 et l’Oppo Reno 2 ?

Vous l’aurez compris, le Huawei P30 et l’Oppo Reno 2 proposent des expériences assez proches l’une de l’autre, avec des résultats homogènes dans toutes les catégories. Le match est si serré que vous ne serez déçu dans aucun cas.

Néanmoins, sur un constat général, nous aurions tendance à dire que le Huawei P30 l’emporte de peu grâce à son interface plus aboutie, son design plus traditionnel, mais mieux maîtrisé, son écran plus lumineux et ses photos de nuit plus convaincantes.

Si vous hésitez encore entre l’un et l’autre, n’hésitez pas à vous tourner vers les tests complets :

Prix et disponibilité

Le Huawei P30 est disponible chez la plupart des revendeurs et opérateurs au prix de 450 euros environ. Une belle baisse de prix quand on sait qu’il est sorti à 800 euros.

L’Oppo Reno 2 est quant à lui un petit peu plus cher puisqu’on le trouve généralement au prix de 500 euros environ. Plus récent, il aura néanmoins plus de chance de baisser de prix.