Oppo Find X2 Neo vs Realme X50 Pro : lequel est le meilleur smartphone ?

Après avoir testé l'Oppo Find X2 Neo et le Realme X50 Pro, l'heure est venue de comparer ces deux smartphones aux intéressants rapports performances/prix. Voici donc un petit versus pour les mesurer l'un à l'autre, point par point.

En 2020, deux marques — propulsées par le même groupe BBK Electronics — montent particulièrement au créneau pour occuper le terrain et proposer des smartphones puissants à des tarifs encore assez attrayants. Il s’agit d’Oppo et de Realme. Or, justement, notre comparatif du jour oppose l’Oppo Find X2 Neo et le Realme X50 Pro.

Ces deux appareils jouissent de fiches techniques très alléchantes au vu des prix auxquels ils sont commercialisés. Afin de déterminer lequel des deux est le meilleur smartphone, nous vous proposons ici un comparatif détaillé, point par point.

Fiches techniques des Oppo Find X2 Neo et Realme X50 Pro

Modèle Oppo Find X2 Neo Realme X50 Pro 5G Version de l'OS Android 10 Q Android 10 Q Interface constructeur ColorOS ColorOS Taille d'écran 6.5 pouces 6.44 pouces Définition 2400 x 1080 pixels 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 402 ppp 409 ppp Technologie AMOLED Super AMOLED SoC Snapdragon 765G Snapdragon 865 Puce Graphique (GPU) Qualcomm Adreno 620 Adreno 650 Mémoire vive (RAM) 12 Go 6 Go, 8 Go, 12 Go Mémoire interne (flash) 256 Go 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 13 Mpx

Capteur 4 : 2 Mpx

Capteur 1 : 64 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Capteur 3 : 12 Mpx

Capteur 4 : 2 Mpx

Appareil photo (frontal) 32 Mpx Capteur 1 : 32 MPX

Capteur 2 : 8 MPX Enregistrement vidéo 4K 4K@30 IPS Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Wi-Fi 6 (ad) Bluetooth 5.1 5.1 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) NFC Oui Oui Capteur d'empreintes Sous l\'écran Oui Ports (entrées/sorties) USB Type-C USB Type-C Batterie 4025 mAh 4200 mAh Dimensions 72.4 x 159.4 x 7.7mm 74.24 x 158.96 x 8.9mm Poids 171 grammes 205 grammes Couleurs Noir, Bleu Rouge, Vert Prix 699€ 9999€ Fiche produit Voir le test Fiche produit Voir le test

Le règne du verre dépoli

Sur le plan esthétique, aucun des deux adversaires du jour ne tente vraiment de réinventer la roue. D’un côté comme de l’autre, nous faisons face à des smartphones aux allures modernes, dans l’air du temps, mais qui ne tentent pas vraiment d’innover en la matière. Dans l’ensemble, c’est toutefois très efficace.

L’Oppo Find X2 Neo fait preuve d’un peu plus de finesse que son opposant avec une épaisseur plus contenue et surtout un poids bien léger en comparaison du massif Realme X50 Pro : 171 grammes pour le premier contre 205 grammes pour le second. Si vous ne supportez pas les téléphones lourds, voici déjà un point de différenciation.

L’Oppo Find X2 Neo // Source : Frandroid Le Realme X50 Pro // Source : Frandroid

Ce n’est pas tout, l’Oppo Find X2 Neo a aussi droit à un écran légèrement incurvé sur les côtés. Cela n’efface pas le contour noir tout autour de la zone d’affichage, mais permet de s’approcher un peu plus d’un effet premium que le Realme X50 Pro et son écran plat. On notera tout de même que bon nombre d’utilisateurs préfèrent les dalles plates pour s’assurer d’éviter les faux positifs sur leurs interactions tactiles.

Concernant l’intégration du capteur photo frontal, les deux smartphones optent pour la même solution : un poinçon dans le coin supérieur gauche de l’écran. Petite différence qui a son importance : la bulle est simple sur le modèle d’Oppo, mais double sur celui de Realme. Au dos, le Find X2 Neo comme le X50 Pro sont couverts d’une surface en verre dépoli très agréable au toucher. Aussi, à chaque fois, les reflets colorés sont particulièrement bien travaillés pour ajouter une pointe de fantaisie bienvenue.

L’Oppo Find X2 Neo // Source : Frandroid Le dos de l’Oppo Find X2 Neo // Source : Frandroid Le double module selfie du Realme X50 Pro // Source : Frandroid

Les téléphones ont des modules photo arrière logé à la verticale en haut à gauche. Rien de bien particulier à signaler ici. Les deux smartphones jouissent d’un port USB-C, mais se privent d’une sortie jack 3,5 mm et d’une certification d’étanchéité. Les lecteurs d’empreintes, eux, sont à chaque fois dans l’écran. Finalement, on retiendra surtout que l’Oppo Find X2 Neo semble plus adéquat pour un usage à une main par son poids et son épaisseur plus modérés que ceux du Realme X50 Pro.

De l’OLED à 90 Hz à toutes les enseignes

De L’OLED, un ratio 20:9 et une définition Full HD+ sont au rendez-vous sur les écrans des Oppo Find X2 Neo et Realme X50 Pro. Même les diagonales sont très proches : 6,5 et 6,44 pouces. Dans les deux cas, la qualité d’affichage séduit grandement, notamment grâce à un contraste parfait.

La luminosité maximale aurait pu être poussée un peu plus haut sur l’Oppo Find X2 Neo tandis que le Realme X50 Pro souffre plutôt de quelques soucis de calibration des couleurs qu’il faut prendre le temps d’aller régler dans les paramètres d’affichage sans non plus s’attendre à des performances inouïes.

Call of Duty Mobile sur l’Oppo Find X2 Neo // Source : Frandroid Source : Frandroid

Un mode 90 Hz est disponible sur chaque appareil pour offrir une plus grande fluidité. Un point forcément positif même s’il faut rappeler que l’option à 60 Hz, plus traditionnelle, reste plus économe en énergie. Sur l’affichage, on retient donc que les deux téléphones font plus ou moins jeu égal avec cependant une très courte tête d’avance pour l’Oppo Find X2 Neo dont la calibration des couleurs et la pluralité des teintes qu’il peut afficher jouent en sa faveur.

ColorOS et Realme UI : deux noms, même combat

Les deux smartphones sont basés sur Android 10 avec des interfaces maison baptisées ColorOS et Realme UI respectivement pour le Find X2 Neo et le X50 Pro. Les noms des deux solutions diffèrent, mais en réalité l’expérience utilisateur reste quasiment la même.

En effet, Realme UI n’est qu’une variante de ColorOS venant modifier l’apparence de certaines fonctionnalités ou apporter des options expérimentales dans l’onglet Realme Lab. Dans l’ensemble, les deux interfaces sont presque identiques et partagent ainsi le même combat : prouver qu’elles se sont adaptées à un public occidental.

L’écran d’accueil de l’Oppo Find X2 Neo L’écran assistant intelligent de l’Oppo Find X2 Neo Les paramètres rapides de l’Oppo Find X2 Neo L’écran de notifications de l’Oppo Find X2 Neo

En effet, Oppo comme Realme proposaient encore en 2019 des smartphones avec des options parfois mal traduites qui, mine de rien, entachaient fortement le ressenti de l’utilisateur. Des incohérences dans l’organisation de certains paramètres venaient aussi assombrir le tableau. Or, beaucoup de chemin a été parcouru depuis et les deux marques ont bien peaufiné ce point pour offrir des interfaces bien plus agréables et surtout riches en fonctionnalités.

L’assistant intelligent de Realme ne sert pas à grand chose L’écran d’accueil de Realme UI L’écran de notifications du Realme X50 Pro Les paramètres rapides sur Realme UI

Du mode sombre à la navigation par gestes en passant par pléthore d’options de personnalisation pour l’écran d’accueil, l’Oppo Find X2 Neo et le Realme X50 Pro se montrent très satisfaisants.

Manque de cohérence en photo

Pour la photo, nous assistons à un duel de quadruples modules photo configuré comme suit.

Sur l’Oppo Find X2 Neo :

capteur principal de 48 mégapixels (f/1,7)

ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2)

téléobjectif x2 de 13 mégapixels (f/2,4)

capteur monochrome de 2 mégapixels (f/2,4)

Sur le Realme X50 Pro :

capteur principal de 64 mégapixels (f/1,8)

ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,3)

téléobjectif x2 de 12 mégapixels (f/2,5)

capteur de profondeur noir et blanc de 2 mégapixels (f/2,4)

Les deux smartphones offrent une grande polyvalence photo et, dans l’ensemble, une qualité d’image à la hauteur. Aucun des deux ne peut toutefois prétendre au titre de champion en la matière. Finalement, on observe des problèmes similaires sur les deux téléphones dont un manque de cohérence colorimétrique entre les différents modes de prise de vue.

Voici quelques photos prises avec l’Oppo Find X2 Neo :

Le mode auto de l’Oppo Find X2 Neo (ultra grand-angle) // Source : Frandroid Le mode auto de l’Oppo Find X2 Neo (grand-angle) // Source : Frandroid Le mode auto de l’Oppo Find X2 Neo (zoom x2) // Source : Frandroid Le mode auto de l’Oppo Find X2 Neo (zoom x5) // Source : Frandroid

Le mode auto de l’Oppo Find X2 Neo (ultra grand-angle) // Source : Frandroid Le mode auto de l’Oppo Find X2 Neo (grand-angle // Source : Frandroid Le mode auto de l’Oppo Find X2 Neo (zoom x2) // Source : Frandroid Le mode auto de l’Oppo Find X2 Neo (zoom x5) // Source : Frandroid

Et en voici également capturées par le Realme X50 Pro :

Mode auto du Realme X50 Pro (ultra grand-angle) // Source : Frandroid Mode auto du Realme X50 Pro (grand-angle) // Source : Frandroid Mode auto du Realme X50 Pro (zoom x2) // Source : frandroid Mode auto du Realme X50 Pro (zoom x5) // Source : Frandroid

Mode auto du Realme X50 Pro (ultra grand-angle) // Source : Frandroid Mode auto du Realme X50 Pro (grand-angle) // Source : Frandroid Mode auto du Realme X50 Pro (zoom x2) // Source : Frandroid Mode auto du Realme X50 Pro (zoom x5) // Source : Frandroid

Quelques soucis d’exposition en faible luminosité, particulièrement sur l’ultra grand-angle, sont également à souligner.

Le mode auto de l’Oppo Find X2 Neo (ultra grand-angle) // Source : Frandroid Le mode auto de l’Oppo Find X2 Neo (grand-angle) // Source : Frandroid Le mode auto de l’Oppo Find X2 Neo (zoom x2) // Source : Frandroid Le mode auto de l’Oppo Find X2 Neo (zoom x5) // Source : Frandroid

Mode auto du Realme X50 Pro (ultra grand-angle) // Source : Frandroid Mode auto du Realme X50 Pro (grand-angle) // Source : Frandroid Mode auto du Realme X50 Pro (zoom x2) // Source : Frandroid Mode auto du Realme X50 Pro (zoom x5) // Source : Frandroid

En bref, l’Oppo Find X2 Neo comme le Realme X50 vous donne plusieurs cartes en main pour être créatif en photo, mais il aurait peut-être été plus judicieux de miser en premier lieu sur l’optimisation de la qualité plutôt que sur la polyvalence.

Plus de puissance chez Realme

Même si son prix d’entrée est d’environ 100 euros de moins, le Realme X50 Pro domine l’Oppo Find X2 Neo de la tête et des épaules sur le plan des performances. Son Snapdragon 865 est simplement plus puissant que le Snapdragon 765G, une classe en dessous, qui lui fait face ici.

Toutefois, cela vaut pour la puissance brute, mesurée au travers des benchmarks comme vous pouvez le constater dans le tableau ci-dessous.

Oppo Find X2 Neo (90 Hz) Realme X50 Pro (60 Hz) SoC S765G S865 AnTuTu 8 326 327 591 734 PCMark 2.0 8 548 12 126 3DMark Slingshot Extreme 3 276 7 170 3DMark Slingshot Extreme Graphics 3 278 8 211 3DMark Slingshot Extreme Physics 3 270 4 966 GFXBench Aztec Vulkan High 13 / 8,5 FPS 30 / 20 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 19 / 21 FPS 45 / 51 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 49 / 56 FPS 60 / 125 FPS Lecture / écriture séquentielle 979 / 479 Mo/s 1 745 / 764 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 41,2k / 36,1k IOPS 53,9k / 51,6k IOPS

Dans les faits, l’utilisateur ne devrait pas vraiment observer de différences notables. Un exemple : Fortnite se lance par défaut en qualité épique sur les deux appareils et tourne très fluidement à 30 FPS. Sur Call of Duty Mobile cependant, l’Oppo Find X2 Neo ne permet pas d’opter pour le niveau max sur la fréquence d’image quand la qualité d’affichage est réglée sur très élevée. Chose que le Realme X50 Pro réussit à faire.

Charge rapide contre charge très rapide

Nous avons une capacité de 4025 mAh pour l’Oppo Find X2 Neo et de 4200 mAh pour le Realme X50 Pro. Les deux smartphones offrent une autonomie vraiment confortable vous permettant de tenir facilement plus d’une journée sans peine et même d’aller chercher les deux jours consécutifs d’utilisation sans trop de compromis.

La tranche inférieure de l’Oppo Find X2 Neo // Source : Frandroid La tranche inférieure du Realme X50 Pro // Source : Frandroid

L’avantage tourne cependant en faveur du Realme X50 Pro dont la recharge rapide se montre surpuissante avec ses 65 W. Le bloc charge revitalise ainsi le smartphone de 10 à 100 % de batterie en moins d’une demi-heure. Son adversaire du jour, lui, est un tantinet moins impressionnant avec son bloc de 30 W.

De la 5G pour les deux modèles

A priori, ce n’est pas sur le réseau 5G que l’on pourra départager les deux smartphones qui sont tous les deux compatibles, sans prendre en charge les ondes millimétriques qui seront utilisées en France quelques années après les premiers déploiements. Pour la 4G, l’Oppo Find X2 Neo comme le Realme X50 Pro fonctionnent avec toutes les bandes de fréquences françaises.

Le Realme X50 réussit à tirer son épingle du jeu en étant le seul à marcher avec le Wi-Fi 6.

Lequel choisir entre l’Oppo Find X2 Neo et le Realme X50 Pro ?

Comme on a pu le voir, l’Oppo Find X2 Neo et le Realme X50 Pro partagent plusieurs points forts et points faibles. Des deux côtés, on peut compter sur une belle qualité d’affichage avec un rafraîchissement à 90 Hz, une interface agréable à utiliser, une grande autonomie ou encore une compatibilité 5G. Et malheureusement, aucun des deux modules photo ne se distingue vraiment.

Ainsi, dans l’ensemble, on aura plutôt tendance à préférer le Realme X50 Pro capable d’offrir plus de puissance avec son SoC plus performant et sa charge rapide extrêmement efficace. Cependant, l’Oppo Find X2 Neo jouit d’un design plus fin et facile à manier à une main. Or, il s’agit là d’un critère qui a son importance.

Enfin, votre choix sera aussi dicté par votre budget. Comme nous allons le voir juste après, le Realme X50 Pro se décline en trois configurations. La première coûte moins cher que l’unique version de l’Oppo Find X2 Neo, mais la mieux pourvue en RAM et stockage monte largement au-dessus. Ainsi, n’hésitez pas à consulter nos avis complets sur ces deux smartphones :

Prix et disponibilités des Oppo Find X2 Neo et Realme X50 Pro

L’Oppo Find X2 Neo est commercialisé le 28 mai au prix conseillé de 699 euros dans sa version profitant de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage.

En face, le Realme X50 Pro est vendu à 599,90 euros dans sa déclinaison 8/128 Go, mais il faut compter 669,90 pour le modèle 8/256 et 749,90 euros pour celui qui monte à 12/256 Go.