Disney+ : 50 euros offerts sur le service via Canal+ pour les lecteurs de Frandroid

Disney+ est maintenant disponible en France ! Pour son lancement, Canal+ propose une nouvelle Série Limitée qui intègre, en plus de ces milliers de contenus, la nouvelle plateforme de Disney. Et si vous voulez aller un peu plus loin, un pack ultime regroupe les meilleurs services de SVOD du moment.

Pour célébrer la sortie de Disney+, Canal+ offre l’abonnement à ce nouveau service de SVOD les futurs clients grâce à une nouvelle série limitée Canal+ et Disney+. L’abonnement comprend Canal+ et donne accès à MyCANAL, le service de direct et replay de Canal+ avec Le Bureau des légendes, Baron noir mais aussi le direct et le replay inclus des chaînes de la TNT. Le tout est proposé au prix de 19,90 euros par mois), un excellent tarif pour profiter des univers proposés par Disney (Disney, Marvel, Stars Wars, Pixar, Nat Géo) en plus des meilleures créations françaises et internationales disponibles sur Canal+. L’engagement sur cette offre est de deux ans, mais vous avez un mois pour essayer l’offre, et donc la résilier sans frais si vous changez d’avis.

Pour aller plus loin, Canal+ propose également une offre qui regroupe les meilleurs services de SVOD du moment — à savoir Disney+, Netflix, OCS et les replays série & cinéma de Canal+ : Canal+ et le pack ciné-Séries+ — derrière un seul et même abonnement à 34,90 euros. L’offre permet ainsi de profiter légalement de contenus comme, Games Of Thrones, Stranger Things et Star Wars avec la souscription à un seul service. C’est, sans aucun doute, la seule offre qui permet de regrouper autant de service et qui permet d’avoir accès au plus important catalogue de SVOD en France.

En savoir plus sur Canal+ avec Disney+, Netflix et OCS à 34,90 € 50€ offerts

Enfin, Canal+ offre une remise de 50 euros pour les lecteurs de Frandroid pour toute souscription à l’un de ces deux abonnements. Ce qui correspond à environ deux mois d’abonnement gratuit selon les packs.

Quels sont les avantages de prendre Disney+ avec Canal+ ?

Le premier avantage est économique, puisque l’abonnement à Disney+ est inclus pour toute souscription à la série limitée Canal+ Disney+ sans augmentation. Une offre valable jusqu’au 3 juin, qui permet déjà d’économiser 6,99 euros par mois, soit le prix de l’abonnement à Disney+ en temps normal.

L’autre avantage est d’ordre pratique. La souscription à la série limitée Canal+ Disney+ donne accès l’application MyCANAL et celle de Disney+. Celles-ci sont disponibles sur l’interface de toutes les box TV des grands fournisseurs d’accès à Internet (Orange, Bouygues, SFR et Free) et permet ainsi de profiter du catalogue Disney+ directement sur sa télévision. L’application MyCANAL est également compatible avec bon nombre de périphériques multimédia : directement sur la TV avec un smartphone via Airplay ou un Chromecast, mais aussi sur les box Android TV, Apple TV et consoles Xbox sans oublier les smartphones et tablettes Android et iOS.

Ainsi, avec Disney+ via l’offre Canal+, vous pouvez accéder au catalogue de Disney+ de deux manières : soit depuis l’application MyCanal, soit directement depuis l’application Disney+. Pratique ! Cela permet ainsi de profiter de son abonnement depuis tous les supports possibles, de la box TV au smartphone.

Le catalogue Disney+

L’arrivée de Disney+ en France est enfin l’occasion de retrouver tous les contenus Disney à la demande. Le catalogue Disney+ comprend aussi les marques fortes du groupe Disney comme bien entendu les créations Disney, mais aussi les univers Marvel, Pixar et Star Wars, les créations de Nat Géo et bien d’autres !

Surtout, Disney compte proposer des contenus exclusifs sur sa plateforme de SVOD. On pense à The Mandalorian, une série déjà disponible en France sur Disney+ qui se déroule dans l’univers de Star Wars et qui suit les aventures de Din Djarin, un chasseur de prime. Des séries Marvel sont également attendues dans les prochains mois, comme Loki ou WandaVision.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Plusieurs contenus exclusifs sont déjà prêts pour le lancement français du service Disney+ comme La Belle et le Clochard en live action, ou Togo, un film sur un Husky et son maitre en Alaska.

L’offre ultime de Canal+

Pour aller plus loin, et avoir encore plus de contenus mis à disposition, Canal+ propose également une offre regroupant tous les meilleurs services de SVOD du moment. Ce pack se dénomme le pack Ciné Séries+ et se greffe à l’abonnement Canal+. En y souscrivant, vous avez droit à :

un abonnement à Canal+, avec l’application MyCANAL pour regarder les contenus en direct et à la demande

un accès aux chaînes CINE+, Actions et bien d’autres

l’abonnement Netflix Standard (deux écrans et accès à la définition Full HD)

l’abonnement à OCS (les chaînes et la SVOD) avec des séries comme Game of Thrones, Chernobyl, etc.

l’abonnement à Disney+

Le pack Ciné Series+ comprend donc le meilleur des films et séries accessibles en direct et en replay depuis un seul et même endroit : l’application MyCanal disponible sur les box mais aussi les ordinateurs, tablettes et smartphones. L’abonnement à Canal+ avec le pack Ciné Series+ est proposé au prix de 34,90 euros (engagement de 2 ans) et permet de faire de belles économies. En effet, 50 euros vous seront remboursés sur vos prochaines mensualités en passant par nos liens. Vous avez un mois pour essayer l’offre et changer d’avis sans payer de frais.