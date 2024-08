Le TOP 1 des vidéoprojecteurs pas chers que l’on recommande l’est encore moins avec cette offre

Le Xming Page One est un vidéoprojecteur portable qui a plu à la rédaction en obtenant la note de 8/10 à notre test. Chose rare aujourd’hui, il se retrouve avec une ristourne faisant passer son prix de 499 euros à 359 euros.

Le Xming Page One // Source : Site Officiel Formovie

Doté d’une technologie LCD et propulsé par Google TV ce petit vidéoprojecteur s’est démarqué lors de notre test avec ses fonctionnalités automatiques et sa capacité à s’installer en quelques secondes. Nous l’avons d’ailleurs nommé numéro 1 des meilleurs vidéoprojecteurs pas chers dans notre guide. Et la bonne nouvelle, c’est qu’on le retrouve avec une remise de 140 euros sur le site Son Vidéo.

Les points forts de ce vidéoprojecteur mobile

Des images Full HD 1080p jusqu’à 3 mètres

Une correction automatique efficace du trapèze et de la netteté

Propulsé par Google TV et Netflix intégré

Au lieu de 499 euros, le Xming Page One est aujourd’hui disponible en promotion à 359 euros sur le site Son Video.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xming Page One Le tableau s’actualise automatiquement.

Un vidéoprojecteur pratique et sous Google TV

Le Xming Page One est un vidéoprojecteur compact d’un poids de 2 kg qui a la faculté d’être facilement transportables dans les pièces. Il est d’ailleurs livré avec une sacoche en polystyrène rigide lui permettant ainsi d’être emmené partout dans vos pérégrinations. Le petit plus de la boite de transport sont l’emplacement dédié aux accessoires, le projecteur en lui-même possède une attache universelle afin de pouvoir l’utiliser sur un trépied. Coté connectique, c’est l’essentiel (et il n’y a rien besoin de plus) un port HDMI 2.1 dédié au branchement d’une barre de son (compatible ARC), un port USB-A pour brancher des disques dur et d’autres accessoires, et pour finir une prise jack 3.5 mm.

Le Xming est doté du Wi-Fi 5 et du Bluetooth 5.0, avec le support du protocole de Chromecast pour envoyer du contenu sans fil depuis un smartphone ou tablette Android. Google TV oblige, l’assistant du géant de la recherche sera disponible. Le vidéoprojecteur est certifié Netflix, cela veut dire que l’application Netflix est déjà installé et que tous les catalogues est compatibles sans avoir besoin passé par le streaming avec un autre appareil, ce qui est assez rare dans le monde des projecteurs vidéo, les autres services de VOD sont aussi disponibles.

Du beau LCD, moyen pour du gaming

Le Page One intègre une puce LCD en définition Full HD en 1920 × 1080 pixels, il supporte aussi l’Ultra HD jusqu’à 60 IPS (images par secondes). La production des images du périphérique mobile sont agréables à l’œil, le contraste quant à lui est encore perfectible, mais s’il est utilisé dans une pièce ou un endroit totalement obscurs le rendu sera excellent. D’ailleurs, il est capable de projeter une image jusqu’à 120 pouces en diagonale.

Certaines couleurs paraîtront plus pâles que d’autre, mais il ne faut pas oublier que nous sommes sur un dispositif compact et facile à mettre en place et surtout à un petit prix. Le vidéoprojecteur peut gérer le HDR10, mais ne sera pas compatible avec le HDR10+ et le Dolby Vision.

Enfin, sur la partie jeu, c’est assez correct et agréable malgré l’input lag mesuré lors de notre test qui était de 61,9 ms, un score élevé dépassant les 50 ms ou cela devient compliqué d’apprécier une partie. Néanmoins, même avec ces quatre images de retard entre la pression du bouton et où l’action se déroule en partie, les joueurs les moins exigeants s’y retrouveront, mais il faut oublier le jeu en ligne.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Xming Page One.

Afin de comparer le [remplacer par le nom du produit] avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs vidéoprojecteurs testés du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.