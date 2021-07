Montre Super Mario, le gaming sur Android 12 et la bourde de Google sur les Pixel 6 – Tech’spresso

Vous n’avez pas eu le temps de suivre l’actualité hier ? Voici ce qui a marqué le mardi 13 juillet : Tag Heuer lancé une montre Super Mario en édition limitée, Android 12 sera taillé pour le gaming et Google évoque par erreur les Pixel 6 et Pixel 6 XL. Pour ne manquer aucune actualité, pensez à vous inscrire à la newsletter Frandroid.

Tag Heuer lance une montre Super Mario au prix exorbitant

Idée amusante de la part de Tag Heuer, célèbre horloger suisse. L’entreprise a dévoilé une édition collector de sa montre Tag Heuer Connected qui met en exergue le très populaire personnage de Nintendo, Mario. Cette tocante lancée en édition limitée s’arrachera bien évidemment à un coût exorbitant : 1800 euros, ni plus, ni moins.

Avec Android 12, le gaming au cœur de l’expérience

Android 12 fera la part belle au gaming. Google veut en effet faciliter la vie des joueurs et joueuses avec notamment l’arrivée du « Game Dashboard » déjà aperçu sur plusieurs autres interfaces logicielles. Il sera aussi possible de lancer un jeu avant la fin de son téléchargement, comme c’est déjà le cas sur Xbox et PlayStation.

Google évoque par erreur les « Pixel 6 » et « Pixel 6 XL » avant de tout supprimer

Google, la petite bourde. Le géant américain a mis en ligne un formulaire — depuis supprimé — adressé aux développeurs au sein duquel était explicitement mentionnés les noms de modèle « Pixel 6 » et « Pixel 6 XL ». Une dénomination qui suivrait la logique commerciale du groupe.